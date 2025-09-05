Ft
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sztanyiszlav Csercseszov Oroszország Máté Csaba

A Fradi volt edzőjének cipőjét leborulva csókolgatta egy szurkoló

2025. szeptember 05. 20:32

Sztanyiszlav Csercseszov magyar segítőjének, Máté Csabának a rengeteg utazás a legfurcsább az orosz élvonalbeli Ahmar Groznij csapatánál, volt, hogy 12 órát vonatoztak. Csercseszov igazi sztár Oroszországban: egy szurkoló a cipőjét csókolgatta leborulva.

2025. szeptember 05. 20:32
null

A Ferencváros korábbi másodedzője, illetve egy rövid időszakban vezetőedzője, Máté Csaba jelenleg az orosz Ahmat Groznij csapatánál dolgozik egy másik korábbi Fradi-tréner, Sztanyiszlav Csercseszov segítőjeként. A válogatott szünetet kihasználva Máté hazalátogatott Magyarországra, az NSO pedig interjút készített vele eddigi orosz tapasztalatairól.

A beszélgetés során elmeséli, hogy egy szállodában lakik Groznijban, és ez valószínűleg így is marad, mert arrafelé az a bevett szokás. Legfurcsább tapasztalatként viszont nem ezt emelte ki, hanem a rengeteg utazást.

„Az idegenbeli mérkőzéseknél az időeltolódást is bele kell számolni. A tizenöt ellenfél közül tizenkettőhöz repülővel kell utaznunk. Legutóbb Rosztovban játszottunk, ám miután a helyi repülőtér az ukrán határhoz való közelsége miatt nem biztonságos, szóltak, hogy vonattal megyünk. Magamban még örültem is, milyen jó, legalább fel lehet majd állni, sétálgatni… Aztán amikor kérdeztem, mikor megyünk, már gyanús volt. 

Este nyolckor indultunk Rosztovba, másnap reggel kilenckor értünk oda. Azt hiszem, hálókocsiban előzőleg tizennyolc éves koromban aludtam, amikor a sulival Bulgáriába mentünk. De ahogy nézem, a helyiek megszokták a sok utazást, zokszó nélkül mennek, felülnek a repülőre vagy éppen a vonatra. Én meg odahaza sírtam, ha éppen Kisvárdára kellett idegenbe menni.”

Arról is beszélt, hogy „főnöke”, Csercseszov igazi sztár Oroszországban.

„Elképesztő őrület veszi körül. Bárhova megyünk, körülállják, nem győzi osztani az autogramot. 

Állítólag még olyan is volt, hogy korábban egy drukker a lába elé borult és a cipőjét csókolgatta.”

Nyitókép: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

