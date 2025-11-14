Sokkoló: különleges akcióterv, magas rangú orosz vezetőt iktattak volna ki az ukránok

A beszámolók szerint a férfira állítólag látogatás közben a moszkvai Trojekurovszkoje temetőben akartak lecsapni,

amelyet megerősít, hogy az orosz hatóságok egy megfigyelőeszközt is találtak az egyik sírnál elhelyezett vázában.

A hírek alapján a támadásban négy férfi vett volna részt, egyikük egy közép-ázsiai bevándorló. Az FSZB közleményéből arra nem derült fény, mennyire jutott közel a négy ügynök a konkrét támadáshoz. Arról egyelőre nincs információ, hogyan buktatták le az akcióban résztvevőket és biztonsági szempontból arról sem tájékoztattak, hogy ki volt a célpont.