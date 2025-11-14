Ft
11. 14.
péntek
támadás ukrajna oroszország

Sokkoló: különleges akcióterv, magas rangú orosz vezetőt iktattak volna ki az ukránok

2025. november 14. 07:36

Egy temetőben csaptak volna le a férfira.

2025. november 14. 07:36
ukán katona, Ukrajna

Több orosz forrás egybehangzóan állítja, hogy az ukrán titkosszolgálatok kis híján meggyilkolták az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB egyik magas rangú vezetőjét – írja a Portfolio.

A beszámolók szerint a férfira állítólag látogatás közben a moszkvai Trojekurovszkoje temetőben akartak lecsapni,

amelyet megerősít, hogy az orosz hatóságok egy megfigyelőeszközt is találtak az egyik sírnál elhelyezett vázában.

A hírek alapján a támadásban négy férfi vett volna részt, egyikük egy közép-ázsiai bevándorló. Az FSZB közleményéből arra nem derült fény, mennyire jutott közel a négy ügynök a konkrét támadáshoz. Arról egyelőre nincs információ, hogyan buktatták le az akcióban résztvevőket és biztonsági szempontból arról sem tájékoztattak, hogy ki volt a célpont.

Fotó: Oscar del Pozo/AFP

Dixtroy
2025. november 14. 08:21
" az ukrán titkosszolgálatok kis híján meggyilkolták az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB egyik magas rangú vezetőjét" - Tegnap majdnem megdugtam Sydney Sweenet! - Nálad volt? - Nem, de felállt!
2
0
wadcutter
2025. november 14. 07:39
terroristák
3
0
