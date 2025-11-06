Ft
ukrán propaganda Orbán Viktor Kárpátalja oroszország

Elképesztő: az oroszok is átvették az ukrán propagandát Magyarország kapcsán

2025. november 06. 15:29

Meglepő fejlemény borzolja a kedélyeket: immár nemcsak Kijev, hanem Moszkva is ugyanazt a történetet meséli Magyarországról. Az ukrán narratívát visszhangozó orosz portál szerint Orbán Viktor Kárpátalja visszaszerzésében lenne érdekelt – csakhogy ez a kijelentés teljesen alaptalan.

2025. november 06. 15:29
null

Az ukrán propagandát most már az orosz sajtó is átvette Magyarország kapcsán. A Krasznaja Veszna nevű hírügynökség arról írt, hogy Orbán Viktor Kárpátalja visszaszerzésében lenne érdekelt, és akár bele is egyezne Ukrajna részleges integrációjába, ha így megszerezhetné a területet. A portál szerint a magyar kormányfő nem akadályozná meg, ha a Nyugat Ukrajnát területekre osztva venné fel az unióba.

Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A cikk azt is állítja, hogy Magyarország régóta szeretné visszakapni a térséget, és megemlíti, hogy a kormány külön megbízottat nevezett ki Kárpátalja ügyeinek intézésére, valamint több millió eurót fordított a magyar kulturális örökség támogatására. Ez utóbbi valóban igaz: Budapest évek óta segíti a kárpátaljai magyar közösséget, ugyanakkor a Krasznaja Veszna ebből politikai következtetéseket vont le, amelyek az ukrán propagandát visszhangozzák.

Ukrán propaganda orosz tolmácsolásban

A Krasznaja Veszna által közölt állítások semmilyen valós tényt nem támasztanak alá, ugyanakkor jól illeszkednek az ukrán kommunikációs panelekbe, amelyek Budapestet rendre gyanús szándékokkal illetik. 

A valóságban Magyarország a kárpátaljai magyarság kulturális és oktatási támogatását szolgáló programokat működtet, és következetesen a béke és a kisebbségek védelme mellett áll ki.

Az orosz sajtóban most megjelenő „magyarázat” így nem más, mint az ukrán propagandagépezet újabb visszhangja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

masikhozzaszolo
2025. november 06. 16:48
Sorban megy döntés a bécsi. 1, 2, 3... Ideodaamoda. Nemodabuda.
Válasz erre
0
0
nemugatolmerkapol
•••
2025. november 06. 16:39 Szerkesztve
Magyarországnak soha nem lehet kevesebb célja, mint az elcsatolt területek visszaszerzése. Az ott lakó szlávokat, cigányokat pedig viheti Ukrajna, vagy az Unió.
Válasz erre
0
0
bondavary
2025. november 06. 16:35
Bármelyik elcsatolt területtel több idegen nemzetiséget kapnánk vissza, mint magyart. Ezek az idegenek, akik már ott születtek, ráadásul a száz év eredménye képen többségben vannak, most ugyanúgy élnék meg a határ megváltoztatását, ahogyan azt a magyarok élték meg 1920-ban, de nem biztos olyan békésen. Nem érdemes erről beszélni.
Válasz erre
1
0
stormy
2025. november 06. 16:34
"Orbán Viktor Kárpátalja visszaszerzésében lenne érdekelt – csakhogy ez a kijelentés teljesen alaptalan." hogy az isten faszába lenne alaptalan. ez az alap.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!