Az ukrán propagandát most már az orosz sajtó is átvette Magyarország kapcsán. A Krasznaja Veszna nevű hírügynökség arról írt, hogy Orbán Viktor Kárpátalja visszaszerzésében lenne érdekelt, és akár bele is egyezne Ukrajna részleges integrációjába, ha így megszerezhetné a területet. A portál szerint a magyar kormányfő nem akadályozná meg, ha a Nyugat Ukrajnát területekre osztva venné fel az unióba.

Az ukrán propaganda új szintre lépett: az oroszok is átvették a Magyarországot érintő vádakat, Kárpátalja most újra célkeresztben van.

Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A cikk azt is állítja, hogy Magyarország régóta szeretné visszakapni a térséget, és megemlíti, hogy a kormány külön megbízottat nevezett ki Kárpátalja ügyeinek intézésére, valamint több millió eurót fordított a magyar kulturális örökség támogatására. Ez utóbbi valóban igaz: Budapest évek óta segíti a kárpátaljai magyar közösséget, ugyanakkor a Krasznaja Veszna ebből politikai következtetéseket vont le, amelyek az ukrán propagandát visszhangozzák.

Ukrán propaganda orosz tolmácsolásban

A Krasznaja Veszna által közölt állítások semmilyen valós tényt nem támasztanak alá, ugyanakkor jól illeszkednek az ukrán kommunikációs panelekbe, amelyek Budapestet rendre gyanús szándékokkal illetik.