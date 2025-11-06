Kárpátaljai kényszersorozás: Szijjártó bejelentette, mi lett a magyar diákok sorsa
„Az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak” – mutatott rá a külgazdasági és külügyminiszter.
Meglepő fejlemény borzolja a kedélyeket: immár nemcsak Kijev, hanem Moszkva is ugyanazt a történetet meséli Magyarországról. Az ukrán narratívát visszhangozó orosz portál szerint Orbán Viktor Kárpátalja visszaszerzésében lenne érdekelt – csakhogy ez a kijelentés teljesen alaptalan.
Az ukrán propagandát most már az orosz sajtó is átvette Magyarország kapcsán. A Krasznaja Veszna nevű hírügynökség arról írt, hogy Orbán Viktor Kárpátalja visszaszerzésében lenne érdekelt, és akár bele is egyezne Ukrajna részleges integrációjába, ha így megszerezhetné a területet. A portál szerint a magyar kormányfő nem akadályozná meg, ha a Nyugat Ukrajnát területekre osztva venné fel az unióba.
A cikk azt is állítja, hogy Magyarország régóta szeretné visszakapni a térséget, és megemlíti, hogy a kormány külön megbízottat nevezett ki Kárpátalja ügyeinek intézésére, valamint több millió eurót fordított a magyar kulturális örökség támogatására. Ez utóbbi valóban igaz: Budapest évek óta segíti a kárpátaljai magyar közösséget, ugyanakkor a Krasznaja Veszna ebből politikai következtetéseket vont le, amelyek az ukrán propagandát visszhangozzák.
A Krasznaja Veszna által közölt állítások semmilyen valós tényt nem támasztanak alá, ugyanakkor jól illeszkednek az ukrán kommunikációs panelekbe, amelyek Budapestet rendre gyanús szándékokkal illetik.
A valóságban Magyarország a kárpátaljai magyarság kulturális és oktatási támogatását szolgáló programokat működtet, és következetesen a béke és a kisebbségek védelme mellett áll ki.
Az orosz sajtóban most megjelenő „magyarázat” így nem más, mint az ukrán propagandagépezet újabb visszhangja.
