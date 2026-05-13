Fiatalok a frontra: egy trükkel a 25 év alattiakat is sorozhatják Ukrajnában

Újabb aggasztó részletek derültek ki az ukrán mozgósítási rendszerről. A KISZó beszámolója szerint Ukrajnában akár a 25 év alatti férfiakat is behívhatják katonai szolgálatra, ha korábban hadköteles státuszba kerültek és alkalmasnak minősítették őket.
Ukrajnában a mozgósítás nem kizárólag a 25 év felettieket érintheti. A KISZó által ismertetett információk szerint azok a 25 év alatti férfiak is behívhatók, akik korábban már hadköteles státuszt kaptak, és alkalmasnak nyilvánították őket katonai szolgálatra.
Az Ukrán Emberi Jogi Védelmi Központ szerint elsősorban azokra vonatkozik ez a szabály, akik korábban átestek a katonaorvosi bizottság vizsgálatán, és „korlátozottan alkalmas” besorolást kaptak.
Az ilyen személyeket automatikusan tartalékos állományba vették, így hadkötelessé váltak. Éppen ez a státusz teszi lehetővé, hogy még 25 éves koruk előtt is mozgósíthatók legyenek. A jelenlegi szabályozás alapján tehát nem feltétlenül az életkor számít döntő tényezőnek, hanem az, hogy az adott személy milyen kategóriában szerepel a katonai nyilvántartásban.
A jogászok hangsúlyozzák, hogy amennyiben egy állampolgár hadkötelesként szerepel a nyilvántartásban, nincs halasztása vagy mentessége, és alkalmasnak minősítették, akkor általános alapon mozgósítható.
Ezzel szemben a 18 és 25 év közötti férfiak, akik nem szolgáltak, és továbbra is sorköteles státuszban vannak, hivatalosan nem mozgósíthatók. Ők csak önkéntes alapon kerülhetnek be a hadseregbe.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a „korlátozottan alkalmas” státuszt időközben eltörölték, így az érintetteknek ismét át kell esniük a katonaorvosi vizsgálaton. Az új besorolás alapján alkalmasnak, támogató egységekben szolgálatra alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthetik őket. Külön figyelmet érdemel, hogy a 25 év alattiak mozgósításának részleges tilalmáról szóló „№11379-д” törvényjavaslatot az ukrán parlament még 2024 októberében elfogadta, Volodimir Zelenszkij azonban mindeddig nem írta alá, így az továbbra sem lépett hatályba.
