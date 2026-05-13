05. 13.
szerda
hadkötelesség Ukrajna katonai szolgálat

Fiatalok a frontra: egy trükkel a 25 év alattiakat is sorozhatják Ukrajnában

2026. május 13. 18:34

Újabb aggasztó részletek derültek ki az ukrán mozgósítási rendszerről. A KISZó beszámolója szerint Ukrajnában akár a 25 év alatti férfiakat is behívhatják katonai szolgálatra, ha korábban hadköteles státuszba kerültek és alkalmasnak minősítették őket.

null

Ukrajnában a mozgósítás nem kizárólag a 25 év felettieket érintheti. A KISZó által ismertetett információk szerint azok a 25 év alatti férfiak is behívhatók, akik korábban már hadköteles státuszt kaptak, és alkalmasnak nyilvánították őket katonai szolgálatra.

Az Ukrán Emberi Jogi Védelmi Központ szerint elsősorban azokra vonatkozik ez a szabály, akik korábban átestek a katonaorvosi bizottság vizsgálatán, és „korlátozottan alkalmas” besorolást kaptak. 

Az ilyen személyeket automatikusan tartalékos állományba vették, így hadkötelessé váltak. Éppen ez a státusz teszi lehetővé, hogy még 25 éves koruk előtt is mozgósíthatók legyenek. A jelenlegi szabályozás alapján tehát nem feltétlenül az életkor számít döntő tényezőnek, hanem az, hogy az adott személy milyen kategóriában szerepel a katonai nyilvántartásban.

Ukrajnai mozgósítás státusz alapján

A jogászok hangsúlyozzák, hogy amennyiben egy állampolgár hadkötelesként szerepel a nyilvántartásban, nincs halasztása vagy mentessége, és alkalmasnak minősítették, akkor általános alapon mozgósítható.

Ezzel szemben a 18 és 25 év közötti férfiak, akik nem szolgáltak, és továbbra is sorköteles státuszban vannak, hivatalosan nem mozgósíthatók. Ők csak önkéntes alapon kerülhetnek be a hadseregbe.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a „korlátozottan alkalmas” státuszt időközben eltörölték, így az érintetteknek ismét át kell esniük a katonaorvosi vizsgálaton. Az új besorolás alapján alkalmasnak, támogató egységekben szolgálatra alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthetik őket. Külön figyelmet érdemel, hogy a 25 év alattiak mozgósításának részleges tilalmáról szóló „№11379-д” törvényjavaslatot az ukrán parlament még 2024 októberében elfogadta, Volodimir Zelenszkij azonban mindeddig nem írta alá, így az továbbra sem lépett hatályba.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 13. 19:24
Már nem érdekel Ukrajna... Elegem van belőlük... Remélem minél hamarabb teljesen elpusztul...
vakiki
2026. május 13. 19:14
Mert eddig csak öregek mehettek a frontra?! Hajrá,fiatalok! Fogjatok puskát! Nem kell bújdokolni!
Hohokam
2026. május 13. 19:10
Tegyék csak, fogyjanak az ukránok, az a cél.... ugye? A "győzelemért"....
kbexxx
•••
2026. május 13. 18:57 Szerkesztve
Na csak figyeljetek !váltig tagadja ,de toka kapitány hamarosssan kiad egy rendeletet ,hogy az olyrégen történt összeírás elavult na, frissítést igényel, hogy tervezni lehessen az országban a védelem erejével. Majd azt hazudják , hogy ez semmi kötelezettséget nem jelent ,de a statisztika számára szükséges mindez ,pusztán adminisztratív folyamat . Még talán éppen ,a nap is munkaszüneti lesz a megjelenésre jogosultak ( kötelezettek birság terhe mellett)... számára, igazolt (iskolai ,munkahelyi törvényhozási bírói talán meg a fiatalkorúak.is vagy hadviselés korú börtön viseltek is de ez hangsúlyozottan csak a statisztika miatt...hát így adat bázisa mehet Eu ,Ukrajna NATO háromszögbe, ahol elvész.. Amikor jön az ukász adatbázisból lehet és fognak is szemezgetni !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!