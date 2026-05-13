Fiatalok a frontra: egy trükkel a 25 év alattiakat is sorozhatják Ukrajnában

Ukrajnában a mozgósítás nem kizárólag a 25 év felettieket érintheti. A KISZó által ismertetett információk szerint azok a 25 év alatti férfiak is behívhatók, akik korábban már hadköteles státuszt kaptak, és alkalmasnak nyilvánították őket katonai szolgálatra.

Az Ukrán Emberi Jogi Védelmi Központ szerint elsősorban azokra vonatkozik ez a szabály, akik korábban átestek a katonaorvosi bizottság vizsgálatán, és „korlátozottan alkalmas” besorolást kaptak.

Az ilyen személyeket automatikusan tartalékos állományba vették, így hadkötelessé váltak. Éppen ez a státusz teszi lehetővé, hogy még 25 éves koruk előtt is mozgósíthatók legyenek. A jelenlegi szabályozás alapján tehát nem feltétlenül az életkor számít döntő tényezőnek, hanem az, hogy az adott személy milyen kategóriában szerepel a katonai nyilvántartásban.