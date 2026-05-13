NK Osijek Eszék Mészáros Lőrinc

Eladhatja horvátországi érdekeltségét Mészáros Lőrinc

2026. május 13. 16:31

Megválhat a horvát élvonalban szereplő NK Osijek magyar tulajdonosa a klubjától. Horvát lapinformációk szerint Mészáros Lőrinc a kormányváltás után nem tudja finanszírozni a csapatot.

Horvát sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc a kormányváltás után nem lesz képest annyi pénzt ölni az NK Osijekbe, azaz az eszéki élvonalbeli futballklubba, mint a korábbi években. A csakfoci.hu szerint a horvát sajtó arról ír, hogy Mészáros teljesen kivonulhat az egyesület mögül.

A horvát írás szerint az NK Osijek februárban kinevezett elnöke, Végh Alexandra februárban már azért érkezett Eszékre, hogy a klub eladásáról tárgyaljon. A beszámolók szerint az új elnök hozzá is látott a költségek lefaragásához, és rendezte a klub viszonyát az önkormányzattal is, amik mind az eladást készíthetik elő.

Mészáros 2016-ban vásárolta meg az eszéki klubot fenntartó cég többségi részesedését. Ez követően új stadion és futballakadémia is épült Eszéken. Mészáros Lőrinc 2024-ben azt nyilatkozta, hogy addig már 150 millió eurót fektetett a klubba.

Mészáros szerepvállalása óta az NK Osijek egyébként csak az előző és a most véget érő idényben nem lépett ki a nemzetközi porondra, legjobb szereplése a 2020/21-es ezüstérem volt a horvát bajnokságban.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. május 13. 19:26
okos dontes
tapir32
2026. május 13. 19:05
Ursula és tsi. tették tönkre az EU gazdaságát. Le Ursulával!
Ernest01
2026. május 13. 18:40
Ezt Mészáros is tudja már?
koklobox
2026. május 13. 18:37
M i é r t az Világos Mr. Stróman
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!