Eladhatja horvátországi érdekeltségét Mészáros Lőrinc

Megválhat a horvát élvonalban szereplő NK Osijek magyar tulajdonosa a klubjától. Horvát lapinformációk szerint Mészáros Lőrinc a kormányváltás után nem tudja finanszírozni a csapatot.
Horvát sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc a kormányváltás után nem lesz képest annyi pénzt ölni az NK Osijekbe, azaz az eszéki élvonalbeli futballklubba, mint a korábbi években. A csakfoci.hu szerint a horvát sajtó arról ír, hogy Mészáros teljesen kivonulhat az egyesület mögül.
A horvát írás szerint az NK Osijek februárban kinevezett elnöke, Végh Alexandra februárban már azért érkezett Eszékre, hogy a klub eladásáról tárgyaljon. A beszámolók szerint az új elnök hozzá is látott a költségek lefaragásához, és rendezte a klub viszonyát az önkormányzattal is, amik mind az eladást készíthetik elő.
Mészáros 2016-ban vásárolta meg az eszéki klubot fenntartó cég többségi részesedését. Ez követően új stadion és futballakadémia is épült Eszéken. Mészáros Lőrinc 2024-ben azt nyilatkozta, hogy addig már 150 millió eurót fektetett a klubba.
Mészáros szerepvállalása óta az NK Osijek egyébként csak az előző és a most véget érő idényben nem lépett ki a nemzetközi porondra, legjobb szereplése a 2020/21-es ezüstérem volt a horvát bajnokságban.
