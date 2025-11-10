Jámbor tovább robogott a hülyeségvonaton: szerinte jövőre nyerni fognak országosan azon a választáson, amelyen nem indul
De ez még semmi, mert a nagy tudású leköszönő képviselőnek a dátumokkal is problémája akad.
Mondott egy csomó érdekes dolgot.
„Amúgy ma interjút adott Mészáros Lőrinc. Mondott egy csomó érdekes dolgot, egyet sem jegyeztem meg.”
Kapcsolódó vélemény
Amúgy az egész interjú végtelenül arcátlan, de azért örülök, hogy Hatvanpusztát a propaganda is gáznak tartja.
Kép forrása: MTI/Bognár Boglárka