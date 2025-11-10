A sajtó egy része nem újságíróként, hanem politikai aktivistaként működik
A nagyvállalatok mindenhol a világon együttműködnek az aktuális kormánnyal, egyeztetnek stratégiai kérdésekről – ez így normális.
Amúgy az egész interjú végtelenül arcátlan, de azért örülök, hogy Hatvanpusztát a propaganda is gáznak tartja.
„Mészáros Lőrinc mai nyilatkozata: »A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott.«
1) nem tudom, ő , vagy Rogán tudott-e kitalálni ilyen vicces »cáfolatot«, ami ugye tulajdonképpen nem cáfol semmit,
2)esetleg lehet, hogy valami manók, ( vagy az ukrán manók?) adták be a zebrák tartására a kérelmet és biztos véletlenül zárták le az oda vezető utat
3) szívesen megmutatom neki őket, ha meghív,
4) amúgy az egész interjú végtelenül arcátlan, de azért örülök, hogy Hatvanpusztát a propaganda is gáznak tartja.”
