11. 10.
hétfő
propaganda tulajdon Hadházy Ákos zebra Mészáros Lőrinc nyilatkozat

Mészáros Lőrinc mai nyilatkozata

2025. november 10. 11:02

Amúgy az egész interjú végtelenül arcátlan, de azért örülök, hogy Hatvanpusztát a propaganda is gáznak tartja.

2025. november 10. 11:02
null
Hadházy Ákos
Hadházy Ákos
Facebook

„Mészáros Lőrinc mai nyilatkozata: »A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott.«

1) nem tudom, ő , vagy Rogán tudott-e kitalálni ilyen vicces »cáfolatot«, ami ugye tulajdonképpen nem cáfol semmit,

2)esetleg lehet, hogy  valami manók, ( vagy az ukrán manók?) adták be a zebrák tartására a kérelmet és biztos véletlenül zárták le az oda vezető utat
3) szívesen megmutatom neki őket, ha meghív,

4) amúgy az egész interjú végtelenül arcátlan, de azért örülök, hogy Hatvanpusztát a propaganda is gáznak tartja.”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

thehun
2025. november 10. 13:23
Fasszopok, Lolo mindent idoben, minosegesen elvegez es kifizet es jotekonykodik.....ellenben a labancok - STRABAG - ok nem......Akkor mi az anyatok retkes picsajat akartok meg Lolovel......a labancokat inkabb tamogatjatok?! Es ne ugassatok, hogy a ti penzetekbol, mert a labanc egy fillerig benyeli....buzik, ertitek??? Hat basszatok szajba azt az elkorcsosodott jaffas anyatokat, aki ilyen fasszopo buzit nevelt beloletek! Akoskam, foltozzad be a zoknit, aztan leszophat a lonak a faszat a rendelodben te hatokor!
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. november 10. 13:05
Elrepülhetne Gödöllőre, megnézhetné, hogyan is fest egy kastély. Vagy Keszthelyre, hogy fest-e tics.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2025. november 10. 12:29
»A zebrákról pedig annyit: könnyebb utolérni a Sípos nénit.
Válasz erre
1
4
nemenvagyoken
2025. november 10. 12:24
Most már tuti, hogy ezek osztódással szaporodnak, mert egyszerűen képtelenség, hogy ennyi hülye legyen egyszerre. Annyian vannak, hogy még az OPNI is szűknek bizonyulna nekik.
Válasz erre
4
0
