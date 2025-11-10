„Mészáros Lőrinc mai nyilatkozata: »A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott.«

1) nem tudom, ő , vagy Rogán tudott-e kitalálni ilyen vicces »cáfolatot«, ami ugye tulajdonképpen nem cáfol semmit,

2)esetleg lehet, hogy valami manók, ( vagy az ukrán manók?) adták be a zebrák tartására a kérelmet és biztos véletlenül zárták le az oda vezető utat

3) szívesen megmutatom neki őket, ha meghív,

4) amúgy az egész interjú végtelenül arcátlan, de azért örülök, hogy Hatvanpusztát a propaganda is gáznak tartja.”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka