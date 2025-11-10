Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politika gazdaság zebra energia Mészáros Lőrinc

A sajtó egy része nem újságíróként, hanem politikai aktivistaként működik

2025. november 10. 08:13

A nagyvállalatok mindenhol a világon együttműködnek az aktuális kormánnyal, egyeztetnek stratégiai kérdésekről – ez így normális.

2025. november 10. 08:13
null
Mészáros Lőrinc
Mészáros Lőrinc
Index

„2018-ban a kampányban személyesen is szerepelt plakátokon. Úgy tűnik, hogy a 2026-os választáson is összemosódik a közélet és az üzleti világ. A Fidesz-KDNP ellenfelei gyakorlatilag arra építik a kampányukat, hogy elég volt az oligarchikusan működő NER-ből. Hogyan látja és éli meg ezt a helyzetet? Nem érzi úgy, hogy a politika durván beleavatkozik az üzleti életbe?

A sajtó, főleg az ellenzéki sajtó dolga a politikai nyomásgyakorlás – ezzel nincs is baj. Nem hiszem, hogy a politika belemászott volna a gazdaságba, vagy a gazdaság a politikába. Egy ország működésében természetes, hogy van politika és van gazdaság, és a kettő kapcsolatban áll egymással. A nagyvállalatok mindenhol a világon együttműködnek az aktuális kormánnyal, egyeztetnek stratégiai kérdésekről – ez így normális. Ami szerintem inkább gond az az, hogy az újságírás mára teljesen átpolitizálódott. Sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát, az országot, a közvéleményt. De én ezzel együtt tudok élni. Számomra az igazi nyomás nem ez, hanem az, hogy hatvanezer embernek adunk munkát, és közel ötszáz cég működéséért felelek. Ez az, amit felelősségnek érzek – de nem tehernek.

Magyar Péter országjárásain szinte mindig előkerül az ön neve. Önnel mutatja be a NER működését. Nem érzi úgy, hogy a politikai küzdelem középpontjába került?

Nem, ez engem nem zavar. Az elmúlt években több választást is láttunk, és az ilyen kampánystílus eddig nem hozott sikert az ellenzéknek. Hogy Magyar Péter emleget engem? Őszintén szólva nem követem a munkásságát, nem foglalkozom vele. Én gazdasági szereplő vagyok, a dolgom az, hogy vállalatokat irányítsak. A politikát természetesen figyelem, de csak annyira, amennyire szükséges – az energiám túlnyomó részét a munkám köti le.

(...)

Magyar Péter arról beszél, hogy kormányváltás esetén Vagyonvisszaszerzési Hivatalt hozna létre, és elszámoltatná azokat, akik a NER-ben gazdagodtak meg. Ha jövőre valóban kormányváltás lesz, az befolyásolná az ön karrierjét vagy az eddigi eredményeit?

Még nagyon messze vagyunk attól, hogy a választási eredményekről beszéljünk. A választó a fülke csendjében dönti majd el, mit szeretne, és ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. A Mészáros Csoport egy erős, sok lábon álló vállalatcsoport, ami minden fontos ágazatban jelen van. Nem gondolkozom azon, hogy „mi lesz, ha”. A jövőt senki sem tudja megjósolni, mi pedig mindig a körülményekhez alkalmazkodunk. Ez a hosszú távú siker kulcsa: egy igazi tulajdonos csak úgy tud talpon maradni, ha minden helyzethez képes igazodni.

Hatvanpuszta szinte az egész országot lázba hozza – a zebráktól kezdve a birtokok tulajdonviszonyáig. Tisztázzuk: mi is pontosan Hatvanpuszta, mely területnek ki a tulajdonosa, illetve azt is, hogy tényleg vannak-e ott zebrák?

Nem tudom, kinek számít ikonikus helynek Hatvanpuszta. Ez egy területrész a környékünkön, de én nem foglalkozom vele. Van tulajdonosa, ő kezeli, intézi a dolgait, nekem nincs közöm hozzá. A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott. Ez inkább politikai bullshit. Őszintén szólva, nem foglalkozom ilyen ügyekkel.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2025. november 10. 09:18
A Biblia szerint az irigység rohasztja a csontokat, a közmondások gyűjteménye szerint meg sárguló májat gerjeszt. Nem kellene terhelni az egészségügyet.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2025. november 10. 09:16 Szerkesztve
"A sajtó egy része nem újságíróként, hanem politikai aktivistaként működik" Nem. Az EGÉSZ sajtó így működik. 100%-ban így működik. És az egész világon, minden egyes országban, minden egyes média 100%-ban így üzemel. Kivétel NINCS. MINDEN "propaganda". Jó esetben van valóság alapja, rossz esetben nem sok. De ezt a befogadónak kell eldöntenie, megítélnie........
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. november 10. 09:02
Szar lehet minden évben megduplázni a vagyont közpénzen.
Válasz erre
0
2
ezredes-2
2025. november 10. 09:01
Lölő! Nem kell magyarázni semmit! Tesó, summa.summárum 23 db kellene Belőled. De, hogy egye a franc a túlparti gyökereket, nos azt mondom, hogy 123db!!! Szóval, az, hogy innen-Tőlünk- Somogy Vármegyéből(is)eljárnak Hozzád dolgozni, hát az önmagáért beszél. Legendás a korrektséged a dolgozóiddal, a megbecsülésükkel, a nettó fizujukkal! Büszkén, mondom, hogy az 5 gyerekem egyike a TE -egyik- cégednél dolgozik. Abszolúte és teljes megelégedésére!! Amazok, meg pukkadjanak meg... Még, kib...ott úriember módjára fogalmaztam...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!