„2018-ban a kampányban személyesen is szerepelt plakátokon. Úgy tűnik, hogy a 2026-os választáson is összemosódik a közélet és az üzleti világ. A Fidesz-KDNP ellenfelei gyakorlatilag arra építik a kampányukat, hogy elég volt az oligarchikusan működő NER-ből. Hogyan látja és éli meg ezt a helyzetet? Nem érzi úgy, hogy a politika durván beleavatkozik az üzleti életbe?

A sajtó, főleg az ellenzéki sajtó dolga a politikai nyomásgyakorlás – ezzel nincs is baj. Nem hiszem, hogy a politika belemászott volna a gazdaságba, vagy a gazdaság a politikába. Egy ország működésében természetes, hogy van politika és van gazdaság, és a kettő kapcsolatban áll egymással. A nagyvállalatok mindenhol a világon együttműködnek az aktuális kormánnyal, egyeztetnek stratégiai kérdésekről – ez így normális. Ami szerintem inkább gond az az, hogy az újságírás mára teljesen átpolitizálódott. Sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát, az országot, a közvéleményt. De én ezzel együtt tudok élni. Számomra az igazi nyomás nem ez, hanem az, hogy hatvanezer embernek adunk munkát, és közel ötszáz cég működéséért felelek. Ez az, amit felelősségnek érzek – de nem tehernek.

Magyar Péter országjárásain szinte mindig előkerül az ön neve. Önnel mutatja be a NER működését. Nem érzi úgy, hogy a politikai küzdelem középpontjába került?

Nem, ez engem nem zavar. Az elmúlt években több választást is láttunk, és az ilyen kampánystílus eddig nem hozott sikert az ellenzéknek. Hogy Magyar Péter emleget engem? Őszintén szólva nem követem a munkásságát, nem foglalkozom vele. Én gazdasági szereplő vagyok, a dolgom az, hogy vállalatokat irányítsak. A politikát természetesen figyelem, de csak annyira, amennyire szükséges – az energiám túlnyomó részét a munkám köti le.

