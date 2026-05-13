„Szépen kérlek benneteket, ne bántsátok!” – a Hunyadi szerzője megvédte a Tisza mellett kiálló Kádár L. Gellértet

Nyilvánosan állt ki Kádár L. Gellért mellett Bán János, a Hunyadi-regények szerzője, miután a sorozat főszereplőjét az elmúlt hetekben számos támadás érte politikai állásfoglalása miatt. Az író közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Hunyadi-sorozathoz kapcsolódó posztok alatt rendszeresen sértő kommentek jelennek meg a színész neve mellett,

mióta a kampány hajrájában nyíltan vállalta politikai szimpátiáját a Tisza mellett.

„Árulózzák, támadják Gellértet” – írta Bán János, aki hozzátette: őt magát is meglepte a színész döntése, mivel kapcsolatuk során korábban soha nem beszéltek politikáról. „Beszélgettünk a történelemről, Hunyadi Jánosról, Gellért otthoni emlékeiről, mindarról, hogyan élte meg a fárasztó forgatás időszakát, az utómunkák hónapjait, hogyan élte meg a sikert” – fogalmazott.