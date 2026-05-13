hunyadi jános bán jános színész

„Szépen kérlek benneteket, ne bántsátok!” – a Hunyadi szerzője megvédte a Tisza mellett kiálló Kádár L. Gellértet

2026. május 13. 16:16

Bán János elmondta, őt magát is meglepte a színész döntése, mivel kapcsolatuk során korábban soha nem beszéltek politikáról.

2026. május 13. 16:16
null

Nyilvánosan állt ki Kádár L. Gellért mellett Bán János, a Hunyadi-regények szerzője, miután a sorozat főszereplőjét az elmúlt hetekben számos támadás érte politikai állásfoglalása miatt. Az író közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Hunyadi-sorozathoz kapcsolódó posztok alatt rendszeresen sértő kommentek jelennek meg a színész neve mellett, 

mióta a kampány hajrájában nyíltan vállalta politikai szimpátiáját a Tisza mellett.

„Árulózzák, támadják Gellértet” – írta Bán János, aki hozzátette: őt magát is meglepte a színész döntése, mivel kapcsolatuk során korábban soha nem beszéltek politikáról. „Beszélgettünk a történelemről, Hunyadi Jánosról, Gellért otthoni emlékeiről, mindarról, hogyan élte meg a fárasztó forgatás időszakát, az utómunkák hónapjait, hogyan élte meg a sikert” – fogalmazott.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
„Ő Hunyadi János, így zártuk a szívünkbe” 

Az író azt is hangsúlyozta, hogy neki is megvan a saját politikai értékrendje, és emiatt ő maga is kapott korábban gyalázkodó vagy fenyegető üzeneteket. „Szépen kérlek benneteket, ne bántsátok Gellértet. Ismerem jól, becsülöm, és egy végtelenül szeretetreméltó embernek ismertem meg” – írta. Bán János szerint nem politikai alapon választja meg a barátait, és úgy véli, 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy azt támogassa, akit jónak tart.

„Miért ne lenne joga, talán oka is abban hinni, amiben hisz, azt támogatni, amit és akit jónak tart” – fogalmazott a szerző, aki szerint a politikai viták helyett nagyobb megértésre lenne szükség. A Hunyadi alkotója arra is emlékeztetett, hogy a sorozat stábjában sokféle világnézetű ember dolgozott együtt közös célért. „Ő Hunyadi János, így zártuk a szívünkbe” – írta Kádár L. Gellértről, akit szerinte a nézőknek elsősorban emberként és művészként kellene megítélniük.

A kommentszekciót olvasva nem arattak osztatlan sikert Bán Lászó gondolatai. Budaházy György testvére, Budaházy Edda például a következőket fűzte a bejegyzéshez: „Kádár L. Gellért színészi teljesítményével semmit sem tett hozzá a Hunyadi regénysorozathoz a helyes pofiján és a mellizmain kívül. Inkább elvett belőle. Úgy is mondhatnám: nem ért fel hozzá. És most már azt is tudjuk, hogy semmit nem is értett meg belőle...”

Fotó: Nemzeti Filmintézet

 

tikkadt-szocske
2026. május 13. 16:30
Ha én nyernék a lottón egy halom pénzt, nem biztos, hogy később kritikákkal illetném azt, aki működtette. Már ha szorult belém némi gerinc.
elcapo-3
2026. május 13. 16:25
Mindenki saját jogon lehet hülye , de akkor ne csodálkozzon, ha savazzák érte!
re2026
2026. május 13. 16:24
Csak egy színész,akinek kevesebb az esze mint az izmai! Nekem a filmet nézve sohasem volt hiteles, mostmár látszik miért! Gerinces embert nem lehet alakítani gerinc nélkül!!
kuzmics
•••
2026. május 13. 16:24 Szerkesztve
Partszimpátiájától függetlenül mondom, lehet, hogy egy kellemes fiatalember, de egy erősen közepes színész.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!