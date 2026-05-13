Ukrán külügyminiszter: naponta 450 millió dollárjába kerül Ukrajnának a háború, amit „Európa és mások védelméért fizet”

Kaja Kallas: Zelenszkij már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét
Az uniós főképviselő szerint „a gyengeség csak agressziót vált ki”.
„Ukrajna törekszik arra, hogy lezárja azt a teljes körű háborút, amelyet Oroszország indított, mivel a háború minden egyes napja 450 millió dollárjába kerül az országnak” – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy lengyelországi konferencián az UNIAN ukrán hírügynökség szerdai beszámolója szerint.
A tárcavezető nem kevesebbet állított, mint hogy tulajdonképpen Európát védik:
A legmagasabb ár, amit Ukrajna Európa és mások védelméért fizet, az ukrán katonák vére”.
Ezután ismét előadta a „mindjárt nyerünk” című műsort. „Fordulóponthoz érkeztünk. Nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor az idő már a mi oldalunkon kezdhet dolgozni” – derilált Szibiha.
(MTI)
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP