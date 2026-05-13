Darabokra szedték a migránsokat ért kritikákat szélsőjobbos hőzöngésnek bélyegző német szocdem alvezért

Megérkeztek a legújabb adatok: Németországban már minden negyedik ember migrációs hátterű
Húsz év alatt majdnem hetven százalékos növekedés történt.
Újabb heves politikai vita robbant ki Németországban a szociális rendszer állapota miatt. A migránsok ügyében tett kijelentése miatt komoly kritikák zúdultak Bärbel Bas német munkaügyi miniszterre, miután szélsőjobbos hazugságnak nevezte a jóléti rendszer túlterheléséről szóló bírálatokat.
A német Bundestagban alakult ki éles vita Bärbel Bas munkaügyi miniszter és René Springer AfD-s képviselő között a migránsok és a szociális rendszer kapcsolatáról. Az SPD társelnöke azt állította, hogy nem igaz, miszerint a bevándorlás túlterhelné a német jóléti rendszert, szerinte ezt a narratívát „szélsőjobboldali szélsőségesek” terjesztik.
A vita során Springer azt kérdezte, miért nem csökkentik a bevándorlásra fordított kiadásokat a költségvetési válság közepette, miközben egyre több német adófizető elégedetlen a szociális rendszerre nehezedő nyomás miatt.
Stephan Mayer CSU-s képviselő szerint a helyzet nagyon is valós probléma. A Bildnek úgy fogalmazott:
A jóléti államba történő bevándorlás veszélyezteti a társadalmi kohéziót! Tény: egyre több bevándorló nyomul be a szociális rendszerünkbe, és a rendszert a határaiig, sőt az összeomlás széléig terheli.
Bärbel Bas ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy Németországnak a szakemberhiány miatt szüksége van a külföldi munkaerőre. Az SPD politikusa szerint számos vállalat a bevándorlásban látja az egyik lehetséges megoldást a munkaerőpiaci problémák kezelésére. A kijelentés azonban nemcsak az ellenzékből váltott ki reakciókat. René Springer az X-en azt írta:
Minden statisztika cáfolja őt. A német szociális rendszerekbe történő bevándorlás bizonyítottan dokumentált, és az egyik fő oka annak, hogy a szövetségi köztársaság az államcsőd felé tart.
A Remix cikke szerint a német szociális rendszerrel való visszaélésekről már korábban is több adat látott napvilágot. A portál felidézte, hogy 2024 novemberében a német szövetségi kormány adatai alapján a segélyezettek 64 százaléka migrációs háttérrel rendelkezett, miközben arányuk a teljes társadalmon belül jóval kisebb.
A lap szerint Németország 2023-ban közel 50 milliárd eurót költött bevándorlókra és a határvédelemre.
A vitába Günter Krings CDU-s politikus is bekapcsolódott. A Bildnek arról beszélt, hogy szerinte sokan érkeznek más uniós országokból Németországba úgy, hogy csak minimális munkát vállalnak, miközben a megélhetésük jelentős részét szociális támogatások fedezik. Szerinte a német szociális rendszer mágnesként vonzza a külföldieket. Még keményebben fogalmazott Joe Weingarten korábbi SPD-s Bundestag-képviselő, aki szerint Bärbel Bas kijelentése teljesen elszakadt a valóságtól. A The Pioneernek arról beszélt, hogy a politikus álláspontjával még saját pártjában sem sokan értenek egyet:
Lényegében egyedül van ezzel a nézettel még az SPD-n belül is.
Majd hozzátette:
Bármelyik felelős helyi politikus elegendő példát tudna mutatni a saját városából ennek az ellenkezőjére.
Alice Weidel, az AfD parlamenti frakcióvezetője szintén reagált az ügyre. Az X-en azt írta:
Az SPD valóságtagadása jól mutatja a szövetségi kormány cselekvésképtelenségét – egy olyan kormányét, amely semmin nem akar változtatni. Politikai fordulat csak az AfD-vel lehetséges!
