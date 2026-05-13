Németország migráció szociális rendszer

Darabokra szedték a migránsokat ért kritikákat szélsőjobbos hőzöngésnek bélyegző német szocdem alvezért

2026. május 13. 18:33

Újabb heves politikai vita robbant ki Németországban a szociális rendszer állapota miatt. A migránsok ügyében tett kijelentése miatt komoly kritikák zúdultak Bärbel Bas német munkaügyi miniszterre, miután szélsőjobbos hazugságnak nevezte a jóléti rendszer túlterheléséről szóló bírálatokat.

A német Bundestagban alakult ki éles vita Bärbel Bas munkaügyi miniszter és René Springer AfD-s képviselő között a migránsok és a szociális rendszer kapcsolatáról. Az SPD társelnöke azt állította, hogy nem igaz, miszerint a bevándorlás túlterhelné a német jóléti rendszert, szerinte ezt a narratívát „szélsőjobboldali szélsőségesek” terjesztik.

A vita során Springer azt kérdezte, miért nem csökkentik a bevándorlásra fordított kiadásokat a költségvetési válság közepette, miközben egyre több német adófizető elégedetlen a szociális rendszerre nehezedő nyomás miatt.

Migránsok miatt bírálták az SPD politikusát

Stephan Mayer CSU-s képviselő szerint a helyzet nagyon is valós probléma. A Bildnek úgy fogalmazott:

A jóléti államba történő bevándorlás veszélyezteti a társadalmi kohéziót! Tény: egyre több bevándorló nyomul be a szociális rendszerünkbe, és a rendszert a határaiig, sőt az összeomlás széléig terheli.

Bärbel Bas ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy Németországnak a szakemberhiány miatt szüksége van a külföldi munkaerőre. Az SPD politikusa szerint számos vállalat a bevándorlásban látja az egyik lehetséges megoldást a munkaerőpiaci problémák kezelésére. A kijelentés azonban nemcsak az ellenzékből váltott ki reakciókat. René Springer az X-en azt írta:

Minden statisztika cáfolja őt. A német szociális rendszerekbe történő bevándorlás bizonyítottan dokumentált, és az egyik fő oka annak, hogy a szövetségi köztársaság az államcsőd felé tart.

A Remix cikke szerint a német szociális rendszerrel való visszaélésekről már korábban is több adat látott napvilágot. A portál felidézte, hogy 2024 novemberében a német szövetségi kormány adatai alapján a segélyezettek 64 százaléka migrációs háttérrel rendelkezett, miközben arányuk a teljes társadalmon belül jóval kisebb.

A lap szerint Németország 2023-ban közel 50 milliárd eurót költött bevándorlókra és a határvédelemre.

Saját oldaláról is támadták

A vitába Günter Krings CDU-s politikus is bekapcsolódott. A Bildnek arról beszélt, hogy szerinte sokan érkeznek más uniós országokból Németországba úgy, hogy csak minimális munkát vállalnak, miközben a megélhetésük jelentős részét szociális támogatások fedezik. Szerinte a német szociális rendszer mágnesként vonzza a külföldieket. Még keményebben fogalmazott Joe Weingarten korábbi SPD-s Bundestag-képviselő, aki szerint Bärbel Bas kijelentése teljesen elszakadt a valóságtól. A The Pioneernek arról beszélt, hogy a politikus álláspontjával még saját pártjában sem sokan értenek egyet:

Lényegében egyedül van ezzel a nézettel még az SPD-n belül is.

Majd hozzátette:

Bármelyik felelős helyi politikus elegendő példát tudna mutatni a saját városából ennek az ellenkezőjére.

Alice Weidel, az AfD parlamenti frakcióvezetője szintén reagált az ügyre. Az X-en azt írta:

Az SPD valóságtagadása jól mutatja a szövetségi kormány cselekvésképtelenségét – egy olyan kormányét, amely semmin nem akar változtatni. Politikai fordulat csak az AfD-vel lehetséges!

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 13. 19:17
Így van, addig nem lesz rend, amíg az AfD kormányt nem alakít... addig még tovább rohad dájcsland...
Haragosi
2026. május 13. 18:49
A dolog ott kezdődött, hogy ez a miniszter múlt héten kijelentette a Bundestagban, hogy nem igaz, hogy a migránsok a szociális támogatások miatt mennének Németországba.
koklobox
2026. május 13. 18:41
Darabokra szedték a migránsokat ------- na végre (!)
