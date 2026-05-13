Gulyás Gergely: „Elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást”

Reagált a kormány a kárpátaljai dróntámadásra (VIDEÓ)
Orbán Anita elítélte az orosz támadást, amelyről a kormányülésen is tárgyalnak.
A Fidesz frakcióvezetője megszólalt a Kárpátalját ért támadással kapcsolatban.
„A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról” – emelte ki Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.
A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást”
– hangsúlyozta.
Mint ismert, az orosz hadsereg szerdán délután dróntámadást hatott végre több kárpátaljai település, köztük Szolyvár, Munkács és Ungvár ellen.
Miroszlav Bileckij katonai kormányzó Facebook-oldalán kiemelte, ez legnagyobb Kárpátalját ért támadás a háború kitörése óta, valamint felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el a kijelölt óvóhelyeket.
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek. A jelenlegi információk alapján Rivnei területen három ember vesztette életét, miután egy lakóépületet találat ért.
A mostani dróncsapások vélhetően egy nagyobb támadássorozat első hullámát jelentik, amelyet később rakétatámadások követhetnek.
