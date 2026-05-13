Gulyás Gergely: „Elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást”

Mint ismert, az orosz hadsereg szerdán délután dróntámadást hatott végre több kárpátaljai település, köztük Szolyvár, Munkács és Ungvár ellen.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó Facebook-oldalán kiemelte, ez legnagyobb Kárpátalját ért támadás a háború kitörése óta, valamint felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el a kijelölt óvóhelyeket.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek. A jelenlegi információk alapján Rivnei területen három ember vesztette életét, miután egy lakóépületet találat ért.