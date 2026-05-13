Magyarország éles kritizálása közben az EU csendben a legnagyobb vásárlója lett az orosz gáznak

Az Euractiv az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) kutatására hivatkozva arról számolt be, hogy az Európai Unió 2025 első negyedévében 6,9 milliárd köbméter orosz gázt importált LNG formájában. Ez 16 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és a legmagasabb érték azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.

Miközben Brüsszel évek óta azt hangsúlyozza, hogy 2027 végére teljesen megszünteti az orosz energiahordozók behozatalát, az európai országok továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz LNG-t.