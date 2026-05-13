Magyarország éles kritizálása közben az EU csendben a legnagyobb vásárlója lett az orosz gáznak

Euronews: húsz szankciós csomag kellett hozzá, hogy az EU egyáltalán repedéseket lásson az orosz gazdaságon
Moszkva azonban továbbra sem tett semmilyen érdemi engedményt Ukrajna ügyében.
Miközben Brüsszel évek óta a leválás szükségességéről beszél és rendszeresen bírálja Magyarország energiapolitikáját, a számok egészen más képet mutatnak. Az Euractiv szerint az orosz gáz importja 2022 óta nem látott szintre emelkedett az Európai Unióban.
Az Euractiv az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) kutatására hivatkozva arról számolt be, hogy az Európai Unió 2025 első negyedévében 6,9 milliárd köbméter orosz gázt importált LNG formájában. Ez 16 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és a legmagasabb érték azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát.
Miközben Brüsszel évek óta azt hangsúlyozza, hogy 2027 végére teljesen megszünteti az orosz energiahordozók behozatalát, az európai országok továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz LNG-t.
A vezetékes szállítások nagy része ugyan leállt, de a tankerhajókon érkező cseppfolyósított földgáz továbbra is utat talál Európába.
A jelentés szerint elsősorban Franciaország, Spanyolország és Belgium vásárol nagy mennyiségben orosz LNG-t. Az IEEFA adatai alapján az áprilisi import is tovább nőtt, éves összevetésben 17 százalékkal.
Az elemzés szerint Oroszország jelenleg is az Európai Unió második legnagyobb LNG-beszállítója, a teljes import mintegy 14 százalékát adja. Közben az EU egyre nagyobb mértékben támaszkodik az Egyesült Államokra is, az amerikai LNG-import 2021 és 2025 között több mint háromszorosára nőtt.
Az idei első negyedévben önmagában 27 százalékkal emelkedett az amerikai LNG behozatala is. Az IEEFA szerint azonban az amerikai gáz a legdrágább az európai vásárlók számára.
Ana Maria Jaller-Makarewicz, az IEEFA vezető európai energiaelemzője úgy fogalmazott:
Európa átállása a vezetékes gázról az LNG-re az ellátásbiztonságot és a diverzifikációt szolgálta volna.
Majd hozzátette:
A közel-keleti háború okozta zavarok és az amerikai LNG-től való túlzott függőség azonban azt mutatják, hogy Európa terve mindkét szempontból kudarcot vallott.
Az Európai Unió tehát továbbra is kemény hangot üt meg az orosz energiahordozókkal kapcsolatban, miközben a gyakorlatban egyre több orosz gáz érkezik az uniós piacra.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP