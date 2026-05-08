Euronews: húsz szankciós csomag kellett hozzá, hogy az EU egyáltalán repedéseket lásson az orosz gazdaságon

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek? A jó és a rossz orosz gáz mítosza
Hiába hirdette meg az Európai Unió az orosz energiahordozók teljes kiszorítását, az orosz molekulák közvetítőkön keresztül továbbra is jelen vannak a kontinensen.
Moszkva azonban továbbra sem tett semmilyen érdemi engedményt Ukrajna ügyében.
Brüsszel egyre inkább úgy érzi, hogy az Oroszország elleni szankciók „harapnak", tehát végre kezdenek látható nyomot hagyni az orosz gazdaságon – számolt be az Euronews. A cél kezdettől fogva az volt, hogy gazdasági nyomásgyakorlással gyengítsék Moszkva hadviselő képességét, és rákényszerítsék a Kremlt a visszavonulásra, vagy legalább kompromisszumokra. Ugyanakkor Moszkva továbbra sem tett semmilyen érdemi engedményt Ukrajna ügyében.
A cikk szerint az adhat okot az uniós bizakodásra, hogy az elmúlt hónapokban több negatív folyamat jelent meg az orosz gazdaságban.
Az orosz gazdasági minisztérium adatai szerint a GDP 2026 első negyedévében 0,3 százalékkal csökkent, ami 2023 eleje óta az első visszaesés.
Emellett az államháztartási hiány közben 51 milliárd euróra emelkedett, vagyis már most meghaladta az egész évre tervezett célt.
Az infláció továbbra is közel 6 százalékon áll, miközben az orosz jegybank rendkívül magas, 14,5 százalékos kamatszinttel próbálja stabilizálni a gazdaságot. Emellett a tőzsde is gyengébben teljesít, és egyre komolyabb problémát jelent a munkaerőhiány.
A helyzetet jól mutatja, hogy már Vlagyimir Putyin is nyilvánosan magyarázatot követelt saját kormányától arra,
miért maradnak el jelenleg a makrogazdasági mutatók a várakozásoktól”.
Brüsszelben ezt már részleges igazolásként értelmezik. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint
a szankciók harapnak, és éreztetik hatásukat az orosz gazdaságban”.
A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot ennél is tovább ment, amikor kijelentette:
Oroszország gazdasága válságba süllyed.”
Az Euronews ugyanakkor hangsúlyozza: a szankciók ellenére Oroszország továbbra sem került a gazdasági összeomlás közelébe, pedig az EU-ban korábban sokan ennél jóval gyorsabb és drámaibb hatást vártak.
A Kreml egyik legfontosabb túlélési eszköze az úgynevezett háborús gazdaság lett. Az orosz állam óriási összegeket pumpál a hadiiparba és a katonai termelésbe, ami mesterségesen tartja fenn a gazdasági aktivitást.
Míg 2021-ben Oroszország katonai kiadásai 65 milliárd dollárt tettek ki, tavaly már elérték a 190 milliárd dollárt, ami a GDP 7,5 százaléka.
A hadiipar gyakorlatilag folyamatos üzemmódban működik, és rengeteg munkaerőt, nyersanyagot és energiát szív fel. Ez ugyan rendkívül költséges modell, de egyelőre képes életben tartani az orosz gazdaságot.
A cikk szerint az orosz gazdaság szerkezete közben jelentősen átalakult. Miután a nyugati pénzügyi piacok nagyrészt bezárultak Moszkva előtt,
Oroszország egyre inkább a kínai jüanra és alternatív fizetési megoldásokra támaszkodik.
A nyugati szankciók miatt
Laura Solanko, a finn jegybank tanácsadója szerint
a globális pénzügyi piacokhoz való hozzáférés gyakorlatilag megszűnt” Oroszország számára.
Ugyanakkor a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szankciók fokozatosan, évek alatt épültek ki, így a Kremlnek bőven maradt ideje az alkalmazkodásra és a kiskapuk kialakítására.
Brüsszel most újabb intézkedésekkel próbálná fokozni a nyomást. Az EU azt szeretné elérni, hogy a G7-országok – különösen az Egyesült Államok – közösen korlátozzák az orosz olajat szállító tankerhajók tengeri szolgáltatásait.
A cél az lenne, hogy
A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt az olajárak ismét emelkedésnek indultak, ami rövid távon kifejezetten kedvezett Oroszországnak.
Az Euronews idézi Timothy Ash elemzőt is, aki szerint a Kremlnek ugyan továbbra is vannak tartalékai, de a nyomás már egyre láthatóbb.
Ha a Kremlben lennék, most jobban aggódnék, mint hat hónappal ezelőtt”
– fogalmazott a szakértő.
Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP