Európai Bizottásg Ursula von der Leyen Oroszország Európai Unió Oroszország elleni szankciók orosz gazdaság

Euronews: húsz szankciós csomag kellett hozzá, hogy az EU egyáltalán repedéseket lásson az orosz gazdaságon

2026. május 08. 16:41

Moszkva azonban továbbra sem tett semmilyen érdemi engedményt Ukrajna ügyében.

Brüsszel egyre inkább úgy érzi, hogy az Oroszország elleni szankciók „harapnak”, tehát végre kezdenek látható nyomot hagyni az orosz gazdaságon – számolt be az Euronews. A cél kezdettől fogva az volt, hogy gazdasági nyomásgyakorlással gyengítsék Moszkva hadviselő képességét, és rákényszerítsék a Kremlt a visszavonulásra, vagy legalább kompromisszumokra. Ugyanakkor  Moszkva továbbra sem tett semmilyen érdemi engedményt Ukrajna ügyében.

Erősödik az európai optimizmus

A cikk szerint az adhat okot az uniós bizakodásra, hogy az elmúlt hónapokban több negatív folyamat jelent meg az orosz gazdaságban.

Az orosz gazdasági minisztérium adatai szerint a GDP 2026 első negyedévében 0,3 százalékkal csökkent, ami 2023 eleje óta az első visszaesés.

Emellett az államháztartási hiány közben 51 milliárd euróra emelkedett, vagyis már most meghaladta az egész évre tervezett célt.

Az infláció továbbra is közel 6 százalékon áll, miközben az orosz jegybank rendkívül magas, 14,5 százalékos kamatszinttel próbálja stabilizálni a gazdaságot. Emellett a tőzsde is gyengébben teljesít, és egyre komolyabb problémát jelent a munkaerőhiány.

A helyzetet jól mutatja, hogy már Vlagyimir Putyin is nyilvánosan magyarázatot követelt saját kormányától arra,

miért maradnak el jelenleg a makrogazdasági mutatók a várakozásoktól”.

Brüsszelben ezt már részleges igazolásként értelmezik. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint

a szankciók harapnak, és éreztetik hatásukat az orosz gazdaságban”.

A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot ennél is tovább ment, amikor kijelentette:

Oroszország gazdasága válságba süllyed.”

Korai az öröm?

Az Euronews ugyanakkor hangsúlyozza: a szankciók ellenére Oroszország továbbra sem került a gazdasági összeomlás közelébe, pedig az EU-ban korábban sokan ennél jóval gyorsabb és drámaibb hatást vártak.

  • Moszkva elkerülte az államcsődöt,
  • nem alakult ki tartós recesszió és
  • nem következett be társadalmi destabilizáció sem.

A Kreml egyik legfontosabb túlélési eszköze az úgynevezett háborús gazdaság lett. Az orosz állam óriási összegeket pumpál a hadiiparba és a katonai termelésbe, ami mesterségesen tartja fenn a gazdasági aktivitást.

Míg 2021-ben Oroszország katonai kiadásai 65 milliárd dollárt tettek ki, tavaly már elérték a 190 milliárd dollárt, ami a GDP 7,5 százaléka.

A hadiipar gyakorlatilag folyamatos üzemmódban működik, és rengeteg munkaerőt, nyersanyagot és energiát szív fel. Ez ugyan rendkívül költséges modell, de egyelőre képes életben tartani az orosz gazdaságot.

Kína és a szürkezónás megoldások segítik Moszkvát

A cikk szerint az orosz gazdaság szerkezete közben jelentősen átalakult. Miután a nyugati pénzügyi piacok nagyrészt bezárultak Moszkva előtt,

Oroszország egyre inkább a kínai jüanra és alternatív fizetési megoldásokra támaszkodik.

A nyugati szankciók miatt

  • több százmilliárd eurónyi tartalék ragadt külföldön,
  • számos orosz bankot leválasztottak a nemzetközi fizetési rendszerekről,
  • a technológiai exportkorlátozások pedig érzékenyen érintik az ipart.

Laura Solanko, a finn jegybank tanácsadója szerint

a globális pénzügyi piacokhoz való hozzáférés gyakorlatilag megszűnt” Oroszország számára.

Ugyanakkor a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a szankciók fokozatosan, évek alatt épültek ki, így a Kremlnek bőven maradt ideje az alkalmazkodásra és a kiskapuk kialakítására.

Az EU további nyomásgyakorlásra készül

Brüsszel most újabb intézkedésekkel próbálná fokozni a nyomást. Az EU azt szeretné elérni, hogy a G7-országok – különösen az Egyesült Államok – közösen korlátozzák az orosz olajat szállító tankerhajók tengeri szolgáltatásait.

A cél az lenne, hogy

  • tovább emeljék az orosz olajexport költségeit, és
  • csökkentsék Moszkva energiahordozókból származó bevételeit.

A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt az olajárak ismét emelkedésnek indultak, ami rövid távon kifejezetten kedvezett Oroszországnak.

Az Euronews idézi Timothy Ash elemzőt is, aki szerint a Kremlnek ugyan továbbra is vannak tartalékai, de a nyomás már egyre láthatóbb.

Ha a Kremlben lennék, most jobban aggódnék, mint hat hónappal ezelőtt”

– fogalmazott a szakértő.

Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemecsekerno-007-01
2026. május 08. 17:22
Oroszországnak nem szivecskés Emojijai, LMBTQ Csillámpónjai vannak, hanem az egész Periódusos rendszer, baszd meg. Mégis mit a faszt gondoltatok?!?!? Néhány facebook megosztás, Instás bekövetés padlóra fogja őket küldeni?!?!
tapir32
•••
2026. május 08. 17:08 Szerkesztve
Az Euronews kicsit szánalmas amiképpen a szankciók is. Az oroszok az olaj és gáz milliárdokból hamar befoltozzák a látszólagos repedéseket. Az oroszok Kínával egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek, ami nem megnyugtató az EU-nak. Az EU a vélt erkölcsi felsőbbrendűsége alapján ostoroz másokat, Kína és az oroszok terjeszkednek. Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában, a kínaiak az EU-ban is. Az EU gazdasága orosz nyersanyagok nélkül fog maradni. Ukrajna viszont az EU nyakán marad. Nagy nyereség.
led-zeppelin1960
2026. május 08. 17:00
"Látszanak a nyomok az orosz gazdaságon "mert az európaion nem ugye?😎
tapir32
2026. május 08. 16:57
Mit érnek Magyar Péter hazug korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!