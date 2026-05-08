Ezért nem tudja Trump gyorsan lezárni az iráni konfliktust

Trump azonban az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy „megállapodás” készül, és hogy Teherán beleegyezett minden követelésébe – csakhogy a valóságban az Egyesült Államok ellenfele nem hajlandó engedni.

Katonák bevetése nélkül nincs győzelem

A CNN elemzése megjegyzi, hogy a konfliktus újabb leckét ad arról, hogyan tudnak a kisebb, fegyverzetben alulmaradt országok aszimmetrikus hadviseléssel szembeszállni a szuperhatalmakkal.

A lap leszögezi, hogy az amerikai hadsereg elképesztő csapásokat mért Irán haditengerészetére és légierjére, valamint katonai infrastruktújára. Azonban mivel Trump nem volt akart több tízezer katonát bevetni ez azt is jelentette, hogy egyértelmű katonai győzelemre soha nem volt esély.

De az amerikai műveletek korlátai, valamint az, hogy Irán rájött, milyen hatalma van a Hormuz felett olyan súlyos csapást mért a globális gazdaságokra, amely túl nagy poltikai nyomást jelent az elnök számára.