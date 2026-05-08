háború cnn hormuzi - szoros irán teherán

Ezért nem tudja Trump gyorsan lezárni az iráni konfliktust

2026. május 08. 11:26

Az elnök egy elemzés szerint a saját stratégiájának az áldozata.

A CNN elemzése szerint Trump két, saját maga által állított csapdába esett – az egyik geopolitikai, a másik belpolitikai. Irán befolyása a Hormuzi-szoros felett és hajthatatlansága azt jelenti, hogy Trump nem tudja a háborút elfogadható áron véglegesen lezárni.

Ahogy a konfliktus elhúzódik Trumpnak nincs politikai mozgástere a háború folytatására.

Jelenleg egy egyoldalas feljegyzésről mennek a tárgyalások. A dokumentum véget vetne a háborúnak, és elindítana egy 30 napos időszámlálót a vitás kérdések megoldására.

A tárgyalásokat nehezíti, hogy Irán hatalmas szankciókönnyítést követel gazdaságának fellendítése érdekében.

Irán várhatóan csütörtökön adja át válaszait s egyes források szerint a jelenlegi tárgyalások során a két fél még soha nem állt ilyen közel a háború befejezéséhez.

Trump azonban az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy „megállapodás” készül, és hogy Teherán beleegyezett minden követelésébe – csakhogy a valóságban az Egyesült Államok ellenfele nem hajlandó engedni.

Katonák bevetése nélkül nincs győzelem

A CNN elemzése megjegyzi, hogy a konfliktus újabb leckét ad arról, hogyan tudnak a kisebb, fegyverzetben alulmaradt országok aszimmetrikus hadviseléssel szembeszállni a szuperhatalmakkal.

A lap leszögezi, hogy az amerikai hadsereg elképesztő csapásokat mért Irán haditengerészetére és légierjére, valamint katonai infrastruktújára. Azonban mivel Trump nem volt akart több tízezer katonát bevetni ez azt is jelentette, hogy egyértelmű katonai győzelemre soha nem volt esély.

De az amerikai műveletek korlátai, valamint az, hogy Irán rájött, milyen hatalma van a Hormuz felett olyan súlyos csapást mért a globális gazdaságokra, amely túl nagy poltikai nyomást jelent az elnök számára. 

„A konfliktus eddigi teljes alakulása aláhúzza a hatalmas szakadékot Amerika jelentős operatív képességei és az a nehézség között, hogy olyan stratégiai eredményt érjenek el, amelyet a legtöbb ember sikernek ítélne”

 – mondta Ian Lesser, a German Marshall Fund of the United States munkatársa.

Ez a szakadék magyarázza, hogy Trump miért nem tud gyors és döntő amerikai stratégiai győzelmet elérni a háború kezdetén a tisztviselők által említett feltételek szerint, amely megfelelne a hadsereg által elért operatív győzelemnek.

Mindeközben Irán se mutat hajlandóságot a konfliktus lezárására. 

Ahogy Anja Manuel, az Aspen Security Forum ügyvezető igazgatója a CNN-nek nyilatkozta: 

„Ez a konfliktus még nem ért véget.”

Manuel, aki a George W. Bush-kormány idején a Külügyminisztérium tisztviselője volt, hozzátette: „Megváltoztathatják a művelet nevét, kihirdethetik a tűzszünetet vagy annak feloldását, de a helyzet változatlan: a Hormuzi-szoros zárva van. Megakadályozzuk az iráni tartályhajók áthaladását, az olaj ára az egekben van, az amerikai vállalatok szenvednek, és ez a konfliktus még messze nem oldódott meg.”

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2026. május 08. 13:03
"a két fél még soha nem állt ilyen közel a háború befejezéséhez." Mint én 2027-hez :)
billysparks
2026. május 08. 12:08
Izrael megvívatja a háborúját az USÁ-val. Csak az USÁ-nak ehhez sem kedve, sem ereje nincs. Ugyanaz, mint Európában. A City of London megvívatja a háborúját Ukrajnában az EU-val, csak az EU-nek ehhez nincs elég gazdasági ereje, nincs katonai ereje. Ilyenek ezek a proxyk. Papíron jól néznek ki, de aztán szembejön a valóság.
optimista-2
2026. május 08. 11:54
Kimaradt: Izrael csőbe húzta Trump-ot
vaquero-duro
2026. május 08. 11:44
Orban nelkul nem tudja A bekenindzsa harcos elobb osszerantja Putyinnal a budapesti bekecsucsra
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!