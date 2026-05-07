Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
XIV. Leó pápa Vatikán Kuba Irán Marco Rubio

Leó pápa hosszasan tárgyalt Marco Rubióval a Vatikánban: Kuba és Irán is szóba került

2026. május 07. 19:57

A Vatikánban tárgyalt az amerikai külügyminiszter és az egyházfő, a találkozó pedig a vártnál is hosszabbra nyúlt. XIV. Leó pápa és Rubio több nemzetközi konfliktusról, humanitárius kérdésről, valamint Kuba helyzetéről is egyeztetett.

2026. május 07. 19:57
null

XIV. Leó pápa csütörtök délelőtt fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A találkozó különös figyelmet kapott, mivel ez volt az egyik legfontosabb egyeztetés azóta, hogy az első amerikai származású pápa elfoglalta hivatalát. A Szentszék megerősítette az audiencia tényét, ugyanakkor nem közölt részleteket az elhangzottakról – számolt be róla a Breitbart amerikai konzervatív portál.

XIV. Leó pápa a békéről és humanitárius ügyekről tárgyalt Marco Rubióval
XIV. Leó pápa a békéről és humanitárius ügyekről tárgyalt Marco Rubióval
Forrás: X / Secretary Marco Rubio

Az amerikai külügyminisztérium viszont kiadott egy összefoglalót a találkozóról, amely szerint az egyeztetésen szóba került a Közel-Kelet helyzete és több, a nyugati féltekét érintő kérdés is. 

A közlemény szerint Rubio hangsúlyozta az Egyesült Államok és a Szentszék közötti erős kapcsolatot, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása melletti közös elkötelezettséget. A Breitbart emlékeztetett arra is, hogy az audiencia Donald Trump amerikai elnök korábbi nyilatkozatai után történt. Trump korábban többször is bírálta az egyházfőt politikai állásfoglalásai miatt, miközben az amerikai sajtó egy része úgy értelmezte Rubio látogatását, mint egyfajta kapcsolatjavítási kísérletet Washington és a Vatikán között.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Kubáról is is egyeztettek a találkozón

Marco Rubio már Rómába indulása előtt jelezte, hogy szeretné szóba hozni Kuba helyzetét. A kubai származású, katolikus vallású külügyminiszter elsősorban a humanitárius segítségnyújtás lehetőségeiről kívánt beszélni. Rubio azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok kész lenne több humanitárius segélyt eljuttatni a kubai lakosságnak, amennyiben azt az egyház közreműködésével lehetne szétosztani. A cikk felidézte, hogy bár a kubai kommunista rezsim üldözi a kereszténységet, bizonyos humanitárius műveleteket korábban engedélyezett a Vatikán számára.

Hajlandók vagyunk több humanitárius segítséget adni Kubának … az egyházon keresztül elosztva, de a kubai rezsimnek ezt engedélyeznie kell

– fogalmazott Rubio. A külügyminiszter a pápával folytatott megbeszélés mellett Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is tárgyalt. Az amerikai külügyminisztérium szerint ezen az egyeztetésen a nyugati féltekén zajló humanitárius erőfeszítések és a közel-keleti tartós béke lehetőségei kerültek előtérbe.

A Reuters beszámolója szerint a találkozó a vártnál hosszabb ideig tartott, emiatt Leó pápa késve érkezett következő programjára. Rubio összesen mintegy két és fél órát töltött a Vatikánban.

XIV. Leó pápa korábban Iránról és a migrációról is beszélt

A Breitbart cikke kitért arra is, hogy Leó pápa több nemzetközi ügyben is markáns álláspontot fogalmazott meg az elmúlt időszakban. Az egyházfő korábban felszólalt a nigériai keresztényüldözés ellen, valamint elítélte az iráni demokráciapárti tüntetők elleni erőszakot.

Elítélek minden igazságtalan cselekedetet

– jelentette ki korábban Iránnal kapcsolatban. Hozzátette:

Elítélem az emberek életének elvételét. Elítélem a halálbüntetést. Úgy gondolom, hogy az emberi életet tisztelni kell, és minden ember életét – a fogantatástól a természetes halálig – tisztelni és védeni kell.

A pápa korábban Libanonban a tömeges migráció veszélyeiről is beszélt. Az ottani keresztényekhez szólva hangsúlyozta, hogy sok esetben bátorság szükséges ahhoz, hogy valaki saját hazájában maradjon, még nehéz körülmények között is.

Mindeközben a Vatikán hivatalos híroldala nem közölt részleteket Rubio látogatásáról, inkább Donald Tusk lengyel miniszterelnök találkozójára, illetve egy amerikai katolikus kegyhelyről szóló beszámolóra helyezte a hangsúlyt. Leó pápa ugyanakkor a szerdai általános audienciáján külön köszöntötte az amerikai zarándokokat és látogatókat.

Nyitókép: X / Secretary Marco Rubio

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
•••
2026. május 07. 20:12 Szerkesztve
A pápa és az emberiség selejtje tárgyaltak.
Válasz erre
0
0
duro_dorka
2026. május 07. 20:09
XIV. Leó pápa a Sátán földi helytartója.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!