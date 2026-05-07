Leó pápa hosszasan tárgyalt Marco Rubióval a Vatikánban: Kuba és Irán is szóba került

XIV. Leó pápa csütörtök délelőtt fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A találkozó különös figyelmet kapott, mivel ez volt az egyik legfontosabb egyeztetés azóta, hogy az első amerikai származású pápa elfoglalta hivatalát. A Szentszék megerősítette az audiencia tényét, ugyanakkor nem közölt részleteket az elhangzottakról – számolt be róla a Breitbart amerikai konzervatív portál.

XIV. Leó pápa a békéről és humanitárius ügyekről tárgyalt Marco Rubióval

Forrás: X / Secretary Marco Rubio

Az amerikai külügyminisztérium viszont kiadott egy összefoglalót a találkozóról, amely szerint az egyeztetésen szóba került a Közel-Kelet helyzete és több, a nyugati féltekét érintő kérdés is.

A közlemény szerint Rubio hangsúlyozta az Egyesült Államok és a Szentszék közötti erős kapcsolatot, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása melletti közös elkötelezettséget. A Breitbart emlékeztetett arra is, hogy az audiencia Donald Trump amerikai elnök korábbi nyilatkozatai után történt. Trump korábban többször is bírálta az egyházfőt politikai állásfoglalásai miatt, miközben az amerikai sajtó egy része úgy értelmezte Rubio látogatását, mint egyfajta kapcsolatjavítási kísérletet Washington és a Vatikán között.