Leó pápa hosszasan tárgyalt Marco Rubióval a Vatikánban: Kuba és Irán is szóba került

Kubáról is is egyeztettek a találkozón
Marco Rubio már Rómába indulása előtt jelezte, hogy szeretné szóba hozni Kuba helyzetét. A kubai származású, katolikus vallású külügyminiszter elsősorban a humanitárius segítségnyújtás lehetőségeiről kívánt beszélni. Rubio azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok kész lenne több humanitárius segélyt eljuttatni a kubai lakosságnak, amennyiben azt az egyház közreműködésével lehetne szétosztani. A cikk felidézte, hogy bár a kubai kommunista rezsim üldözi a kereszténységet, bizonyos humanitárius műveleteket korábban engedélyezett a Vatikán számára.
Hajlandók vagyunk több humanitárius segítséget adni Kubának … az egyházon keresztül elosztva, de a kubai rezsimnek ezt engedélyeznie kell
– fogalmazott Rubio. A külügyminiszter a pápával folytatott megbeszélés mellett Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is tárgyalt. Az amerikai külügyminisztérium szerint ezen az egyeztetésen a nyugati féltekén zajló humanitárius erőfeszítések és a közel-keleti tartós béke lehetőségei kerültek előtérbe.
A Reuters beszámolója szerint a találkozó a vártnál hosszabb ideig tartott, emiatt Leó pápa késve érkezett következő programjára. Rubio összesen mintegy két és fél órát töltött a Vatikánban.