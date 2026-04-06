Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek? A jó és a rossz orosz gáz mítosza

Az EU ugyanis továbbra is megvette az orosz molekulát, akár LNG formájában: „megvette akár termékekben, máshol feldolgozott termékekben, például indiai forrásból, török forrásból, és gyakorlatilag az orosz gazdaság ezért tudott működni”. Demkó hangsúlyozta:

Tehát nem került kizárásra az orosz olaj és gáz, nemhogy a világpiacról, de az európai piacról sem.”

A programvezető szerint ami most zajlik, az „nagyon sok esetben inkább politikai pózolás”. Bár ez árt az oroszoknak is, hiszen a közvetítők miatt alacsonyabb árat kapnak, Európának biztonsági arányaiban mégis többet árt. Úgy véli, „politikai pontok felmutatásáért fizetett nagyon sokat Európa, és eddig ezt még nagyjából meg lehetett engedni, amíg ki nem tört az iráni háború, de ez egyre jobban feszít”.

Demkó Attila szerint az EU az orosz energiahordozók kizárásával lényegében beásta magát egy lövészárokba, és a nagy kérdés most az, hogy „vajon tovább folytatja az ásást, vagy megáll az ásással, és próbál kikerülni abból a problémából, amit nyilván nem csak saját maga okozott”. A szakértő elismerte, hogy a háborút Oroszország indította és ők is játszottak a gázzal 2022-ben, de hangsúlyozta: „az Európai Unió is mélyíti ezt a gödröt”.

A szakember úgy látja, a lényeg a mutatványon van, és a döntéshozók egy berögzült állásponton már nem tudnak változtatni, mert