demkó attila gáz európai unió helyzet oroszország

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek? A jó és a rossz orosz gáz mítosza

2026. április 06. 05:40

Hiába hirdette meg az Európai Unió az orosz energiahordozók teljes kiszorítását, az orosz molekulák közvetítőkön keresztül továbbra is jelen vannak a kontinensen.

Veress Csongor Balázs

Mint már beszámoltunk róla, ukrán támadtás érte a Török Áramlatot. Jelenleg ez az egyetlen aktív útvonal az orosz gáz Európába szállításához, az Ukrajnán keresztüli tranzit leállítása óta. A vezeték kiindulópontja az Anapa közelében működő Russzkaja kompresszorállomás.

Egy, a Die Basis által megosztott képen jól látható, ironikus ábrázolással jelenik meg az az ellentmondásos helyzet, amelybe Európa az orosz energiahordozók politikai elutasítása után került. 

Miközben az Európai Unió deklarált célja az orosz gázfüggőség csökkentése volt, a valóságban a kereslet nem tűnt el, csak az ellátási lánc vált bonyolultabbá és költségesebbé.

A gáz gyakran közvetítőkön, például ázsiai piacokon keresztül, jelentős felárral jut vissza Európába, 

ami nemcsak gazdaságilag irracionális, hanem stratégiailag is kiszolgáltatottabb helyzetet teremt. 

A tranzitköltségek, a hosszabb szállítási útvonalak és a köztes szereplők mind növelik az árakat, amelyeket végső soron az európai ipar és a fogyasztók fizetnek meg.

Fotó: Die Basis

Ezzel szemben a közvetlen orosz gázszállítás korábban kiszámíthatóbb, olcsóbb és infrastruktúrában jól kiépített megoldást jelentett Európa számára. 

A jelenlegi kerülőutak nemcsak gazdasági hatékonyság szempontjából problematikusak, hanem felvetik a politikai döntéshozatal racionalitásának kérdését is. 

Ha Európa ismét közvetlenül férhetne hozzá az orosz gázhoz, az jelentősen csökkentené az energiaárakat, növelné az ipari versenyképességet és stabilabb ellátást biztosítana. A mostani helyzet inkább egy költséges kompromisszum, amelyben az ideológiai szempontok felülírják a gazdasági racionalitást.

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője szerint a jelenlegi helyzetben, amikor kiesett a katari LNG és az olaj, a Perzsa-öbölből érkező források pedig már nem elérhetőek, Európa rendkívül nehéz helyzetbe került. 

Az európai gáztározók töltöttsége történelmi szinten is alacsony, „a 30 százalék alatt van az átlag a tél miatt, és egy nagyon komoly energiaválság van”. 

Bár az Európai Unió azt kommunikálja, hogy kizárják az orosz gázt és olajat a piacokról, a szakértő rámutatott, hogy ez a kizárás eddig is csak direkt módon valósult meg. 

Az EU ugyanis továbbra is megvette az orosz molekulát, akár LNG formájában: „megvette akár termékekben, máshol feldolgozott termékekben, például indiai forrásból, török forrásból, és gyakorlatilag az orosz gazdaság ezért tudott működni”. Demkó hangsúlyozta: 

Tehát nem került kizárásra az orosz olaj és gáz, nemhogy a világpiacról, de az európai piacról sem.”

A programvezető szerint ami most zajlik, az „nagyon sok esetben inkább politikai pózolás”. Bár ez árt az oroszoknak is, hiszen a közvetítők miatt alacsonyabb árat kapnak, Európának biztonsági arányaiban mégis többet árt. Úgy véli, „politikai pontok felmutatásáért fizetett nagyon sokat Európa, és eddig ezt még nagyjából meg lehetett engedni, amíg ki nem tört az iráni háború, de ez egyre jobban feszít”. 

Demkó Attila szerint az EU az orosz energiahordozók kizárásával lényegében beásta magát egy lövészárokba, és a nagy kérdés most az, hogy „vajon tovább folytatja az ásást, vagy megáll az ásással, és próbál kikerülni abból a problémából, amit nyilván nem csak saját maga okozott”. A szakértő elismerte, hogy a háborút Oroszország indította és ők is játszottak a gázzal 2022-ben, de hangsúlyozta: „az Európai Unió is mélyíti ezt a gödröt”.

A szakember úgy látja, a lényeg a mutatványon van, és a döntéshozók egy berögzült állásponton már nem tudnak változtatni, mert

 nincs meg a politikai bátorság ahhoz, hogy belássák, hogy ez nem működött”. 

Emlékeztetett, hogy 2022-ben a szankcióktól Oroszország gyors meghátrálását várták, de szerinte már akkor „lehetett volna látni, hogy egy ekkora országot, egy ekkora közösséget nem lehet szankciókkal térde kényszeríteni”. Példaként Szerbiát hozta fel, ahol 1991 és 1995 között szintén hatástalanok voltak a büntetőintézkedések, és csak a katonai beavatkozás hozott végül ott is egy kompromisszumot. 

Demkó Attila szerint az EU-nak be kellene látnia, hogy a jelenlegi út nem hozza el a várt eredményt.

Nyitókép: Cesar MANSO / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kir2vik
2026. április 06. 09:43 Szerkesztve
"ukrán támadtás érte a Török Áramlatot. Jelenleg ez az egyetlen aktív útvonal az orosz gáz Európába szállításához, az Ukrajnán keresztüli tranzit leállítása óta. " Igen. És nem véletlen, hogy csak a Magyarország felé jövő vezetéket akarták felrobbantani. A szlovén, osztrák felé vezető ág vígan megy tovább. cdn.vg.hu/2025/01/w1kKh9MHRpdxV4k30GK9e01kH_Ww4PHgLy2Hxr1Mrxk/fit/900/615/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2Y0NTNmNWRhY2I5YzRhZmM4YmNiZmYyMmQ2YTMxMmI5.jpg
haxima
2026. április 06. 08:57
Nem baj. Ahogy a vh után mindenhol betiltották a náci pártokat, gondolkodást, egy fasza összeomlás után ezt a liberalizmusnak nevezett korcsot fogják betiltani. Ahogy pár náci vezető himbálózott, majd pár liberált okoska fog..
istvanpeter
2026. április 06. 08:48
Csak egy megoldás van, a béke! Persze, ha valaki feltalálná a hatalmi téboly elleni terápiát és gyógyszert, akkor soha nem látott boldogság köszöntene az emberiségre.
Reszelő Aladár
2026. április 06. 08:10
Európa főutcája végén híd helyett egy szakadék van, Európa pedig egyre nagyobb lendülettel robog előre, a beszűrődő szerkezeti zajok ellen pedig azt tanácsolják, hogy csavarjuk fel jobban a hangerőt. Ők magukban az “I will survive”-ot éneklik, de mifelénk csak a Menyország Tourist hallatszik…
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!