Ez még a TISZA-valóságshow, a „semmi kenegetése” | REAKCIÓ Megadjával és Kohánnal (VIDEÓ)

Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia
Hol marad a vízió, és mi lesz a nagy ígéretek teljesítésével? Kovács András írása.
„Nem túl fényes négy év után” a Fidesz képes volt közel két és félmillió szavazót elvinni az urnákhoz, ami nem kis eredmény – világít rá a választási eredmények egyik fontos vetületére Megadja Gábor, aki Kohán Mátyással volt Kacsoh Dániel vendége a Reakcióban.
A Reakció mostani adása bőven túlmutat az elmúlt 16 év kormányzási hibáinak felemlítésén és azon, „hol harapták tomporon” a szavazók a Fideszt. A beszélgetőtársak mérleget vontak a TISZA-kormány első napjaiból, kifejtették, mely rétegnek szól Magyar Péter performansza – például – a Karmelitából, mennyire lesz könnyű dolga az új kormánynak, ha netán be akarná tartani az ígéreteit, és hogy vajon meddig maradnak „engesztelhetetlenek” a Fidesz-ellenes szavazók.
Megadja Gábor, a Századvég Politikai Gondolkodás Kutatóintézetének vezetője szerint
amit ma a TISZÁ-tól látunk, az „web2-es népi demokrácia”, „gumicsont-kormányzás”.
Úgy véli, ez az „ezek is vagyunk, azok is vagyunk, mindenkivel jót teszünk, senkinek sem fogunk ártani”-politizálás nem vezet jóra, így hamarosan megjelennek a TISZA környezetében a konfliktusok is.
A Mandiner munkatársa, Kohán Mátyás
arról a szavazói tömegről beszélt a műsorban, amely „engesztelhetetlen a Fidesz iránt”, és akit semmilyen fideszes üzenettel nem lehetett megszólítani a kampányban.
Kijelentette azt is:
a gazdaság tette „kényszerpályára a kampányt”,
hiszen „ha nincsen konjunktúra, nagyon nehéz eredménykampányt folytatni”.
A Reakció friss részében előkerült Orbán Viktor Dopemannek adott interjúja, ahol a a volt kormányfő a Vadhajtásokat is „méltatta” néhány szó erejéig. Megadja leszögezte: abban a beszélgetésben
Orbán Viktorról kiderült, hogy olyan politikai vezető, aki „abszolút érzékeli”, mi a valós helyzet körülötte, ahogy azt is, hogy „a saját szerepén is változtatnia kell”.
Kifejtette: a már említett mintegy két és félmillió embert „nem feltétlenül érdekli, hogy mi van a Fidesszel. A Fidesz legyen a Fidesz baja”.
Magyar Péter tudatos kommunikációjában Orbán Viktor „szobra leomlott, a munkahelye megtekinthető”, és „a Karmelita fehérre meszelt falait és puritán berendezését (…) a nép rituálisan fölégetheti” – idézte fel Kohán Mátyás, szerinte azonban
mindez csak addig működhet, „ameddig a forradalmi helyzet fennáll” – várhatóan az első társadalmi kiadással járó kormányzati döntésekig.
A TISZA miniszterelnöke által megemlített „abszolút filmszínház” Megadja szerint működik, ám amikor kormányzati döntéseket kell hozni, ki fog derülni, hogy már hatástalan:
Most ömlik a jólét, minden szipiszuper, (…) de ez a jövőben már nem lesz annyira egyszerű”.
