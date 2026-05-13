Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
megadja gábor reakció Kohán Mátyás Kacsoh Dániel

Ez még a TISZA-valóságshow, a „semmi kenegetése” | REAKCIÓ Megadjával és Kohánnal (VIDEÓ)

2026. május 13. 18:03

„Nem túl fényes négy év után” a Fidesz képes volt közel két és félmillió szavazót elvinni az urnákhoz, ami nem kis eredmény – világít rá a választási eredmények egyik fontos vetületére Megadja Gábor, aki Kohán Mátyással volt Kacsoh Dániel vendége a Reakcióban.

2026. május 13. 18:03
null

A Reakció mostani adása bőven túlmutat az elmúlt 16 év kormányzási hibáinak felemlítésén és azon, „hol harapták tomporon” a szavazók a Fideszt. A beszélgetőtársak mérleget vontak a TISZA-kormány első napjaiból, kifejtették, mely rétegnek szól Magyar Péter performansza – például – a Karmelitából, mennyire lesz könnyű dolga az új kormánynak, ha netán be akarná tartani az ígéreteit, és hogy vajon meddig maradnak „engesztelhetetlenek” a Fidesz-ellenes szavazók.

Megadja Gábor, a Századvég Politikai Gondolkodás Kutatóintézetének vezetője szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

amit ma a TISZÁ-tól látunk, az „web2-es népi demokrácia”, „gumicsont-kormányzás”.

Úgy véli, ez az „ezek is vagyunk, azok is vagyunk, mindenkivel jót teszünk, senkinek sem fogunk ártani”-politizálás nem vezet jóra, így hamarosan megjelennek a TISZA környezetében a konfliktusok is.

A Mandiner munkatársa, Kohán Mátyás 

arról a szavazói tömegről beszélt a műsorban, amely „engesztelhetetlen a Fidesz iránt”, és akit semmilyen fideszes üzenettel nem lehetett megszólítani a kampányban.

Kijelentette azt is: 

a gazdaság tette „kényszerpályára a kampányt”, 

hiszen „ha nincsen konjunktúra, nagyon nehéz eredménykampányt folytatni”. 

A Reakció friss részében előkerült Orbán Viktor Dopemannek adott interjúja, ahol a a volt kormányfő a Vadhajtásokat is „méltatta” néhány szó erejéig. Megadja leszögezte: abban a beszélgetésben 

Orbán Viktorról kiderült, hogy olyan politikai vezető, aki „abszolút érzékeli”, mi a valós helyzet körülötte, ahogy azt is, hogy „a saját szerepén is változtatnia kell”.

Kifejtette: a már említett mintegy két és félmillió embert „nem feltétlenül érdekli, hogy mi van a Fidesszel. A Fidesz legyen a Fidesz baja”.

Magyar Péter tudatos kommunikációjában Orbán Viktor „szobra leomlott, a munkahelye megtekinthető”, és „a Karmelita fehérre meszelt falait és puritán berendezését (…) a nép rituálisan fölégetheti” – idézte fel Kohán Mátyás, szerinte azonban 

mindez csak addig működhet, „ameddig a forradalmi helyzet fennáll” – várhatóan az első társadalmi kiadással járó kormányzati döntésekig.

A TISZA miniszterelnöke által megemlített „abszolút filmszínház” Megadja szerint működik, ám amikor kormányzati döntéseket kell hozni, ki fog derülni, hogy már hatástalan:

Most ömlik a jólét, minden szipiszuper, (…) de ez a jövőben már nem lesz annyira egyszerű”.

A Reakció a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!