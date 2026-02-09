„Balfaszújváros vessen magára” – elszabadult a pokol a tiszás kommentelők között, miután a Fidesz rommá verte őket
Totális összeomlás a Redditen: „idióták országa” – így gyalázzák a balmazújvárosiakat a Tisza-hívek a vereség után.
Hát, ennyire jelentős.
„NAGY FIDESZES SIKER A BALMAZÚJVÁROSI VÁLASZTÁS?
Ezen az időközi önkormányzati képviselő-választáson 848 választópolgár jelent meg. Magyarországon a választásra jogosultak száma jelenleg 8 099 898 fő (a Nemzeti Választási Iroda adata).
Hát, ennyire jelentős a balmazújvárosi választás.
Ettől még a Fidesz kikaphat április 12-én és nyerhet is...”
