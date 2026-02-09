Ft
02. 09.
hétfő
nemzeti választási iroda fidesz választás siker

Nagy fideszes siker a balmazújvárosi választás?

2026. február 09. 08:57

Hát, ennyire jelentős.

2026. február 09. 08:57
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„NAGY FIDESZES SIKER A BALMAZÚJVÁROSI VÁLASZTÁS?

Ezen az időközi önkormányzati képviselő-választáson 848 választópolgár jelent meg. Magyarországon a választásra jogosultak száma  jelenleg 8 099 898 fő (a Nemzeti Választási Iroda adata).

Hát, ennyire jelentős a balmazújvárosi választás. 

Ettől még a Fidesz kikaphat április 12-én és nyerhet is...”

Nyitókép: Képernyőkép

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 105 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Ekrü123
2026. február 09. 11:20
rasputin 2026. február 09. 11:14 "Meg a mihazánk is ellenzéki."- És? 1. Vitatta ezt bárki? 2. Indult most valaki a Mi Hazánk színeiben? Az meg , hogy Molnár mi volt pár éve, nálatok nem számít, hisz úgy változtatjátok a meggyőződéseteket mint más az alsógatyáját.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. február 09. 11:18
galancza-2 2026. február 09. 11:09 "A megfogalmazhatatlanul hazug,primitív ellenzékkel szemben akkor is legalább 51%-kal illene győzni,hogy alapvetően balos körzetről van szó."- Bocs, de pont leszarom mennyivel győz a Fidesz, ha pluszba elhozza a mandátumot is. Semennyivel sem fogom rosszabbul érezni magam, ha a listán a Fidesz 47:43 arányban nyer és övé lesz az egyéni mandátumok 80-85 %-a. Ha egy olyan ellenzéki körzetben, ahol 2014 óta nem tudott a Fidesz nyerni 6%-al megveri az ellenzék jelöltjét, az egyet jelent. Hogy egyrészt a Fideszes körzetekben a győzelem meglesz 2 számjegyű is, másrészt, hogy az ellenzék a béka segge alatt van, s hogy a ballib közvélemyény HAZUDNAK. Az ünneprontók véleménye meg nem érdekel.
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2026. február 09. 11:15 Szerkesztve
NAT már megint elhiszi hogy mondott valamit, fel nem fogja hogy sok-sok ilyen kis nyolcszáz választókerületi szavazat dönt majd..
Válasz erre
0
0
Kerezs
2026. február 09. 11:15
848 fő. NAT ez kb. az az 1000 fő véleménye, amire a "menő" közvélemény kutatók, mint reprezentatív minta hivatkoznak. Sőt, még te is. Most akkor jelentős, vagy sem?
Válasz erre
1
0
