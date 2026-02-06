Nekirongyoltak Ficónak a liberálisok, ravasz trükkel buktatnák meg

Maffia, állam: Szlovákia a Kuciak-gyilkosság évfordulóján
Látványos eljárások zajlanak északi szomszédunknál a maffia- és korrupcióellenes harc jegyében.
Csak Pellegrinin múlik, enged-e a nyomásnak – ha igen, az mindent megváltoztathat.
A parlamenten kívüli Demokraták párt 350 ezer aláírást gyűjtött össze egy, a Robert Fico vezette kormány választási ciklusának lerövidítését célzó népszavazás kezdeményezéséhez, számolt be róla Jaroslav Naď pártelnök pénteken Pozsonyban – írta meg a felvidéki Új Szó.
Szlovákia, az előrehozott választások és botránykörítésben leköszönő kormányok országa látott már sokféle bukást, Ficóét azonban egészen újszerű metódussal tervelte ki a párt:
népszavazást kezdeményeznek az előrehozott választások megtartásáról, ha ez majd sikerült, választásokon váltják le a miniszterelnököt és kormányát.
Az említett Naď szerint a referendum célja – mi lenne más – a kormány mandátumának idő előtti lezárása. Emellett újra létrehoznák a Speciális Ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget (a rettegett NAKÁ-t), továbbá eltörölnék Robert Fico életjáradékát. A párt február végéig további aláírásokat is gyűjt, hogy biztosítsa a szükséges szám teljesítését.
Ami a NAKÁ-t illeti, a szervezet korábban látványos akciókban csapott le az előző Fico-kormány tagjaira, bilincsben, nagy médiavisszhang mellett hurcolták rácsok mögé a politikusokat – majd engedték ki őket érdemi bizonyítékok hiányában még a legsötétebb ügyekben is.
Akárhogy is, a lap szerint Juraj Šeliga, a Demokraták alelnöke bízik abban, hogy Peter Pellegrini államfő nem akadályozza a népszavazás kiírását. Ugyanis azt nem köteles kiírni, jogi kifogással visszadobhatja, illetve az alkotmánybírósághoz is fordulhat véleményezésért.
Vagyis mindez nem automatizmus a szignók birtokában sem.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP