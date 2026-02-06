Ft
robert fico pozsony új szó szlovákia

Nekirongyoltak Ficónak a liberálisok, ravasz trükkel buktatnák meg

2026. február 06. 19:26

Csak Pellegrinin múlik, enged-e a nyomásnak – ha igen, az mindent megváltoztathat.

2026. február 06. 19:26
null

A parlamenten kívüli Demokraták párt 350 ezer aláírást gyűjtött össze egy, a Robert Fico vezette kormány választási ciklusának lerövidítését célzó népszavazás kezdeményezéséhez, számolt be róla Jaroslav Naď pártelnök pénteken Pozsonyban – írta meg a felvidéki Új Szó. 

Szlovákia, az előrehozott választások és botránykörítésben leköszönő kormányok országa látott már sokféle bukást, Ficóét azonban egészen újszerű metódussal tervelte ki a párt: 

népszavazást kezdeményeznek az előrehozott választások megtartásáról, ha ez majd sikerült, választásokon váltják le a miniszterelnököt és kormányát.

Az említett Naď szerint a referendum célja – mi lenne más – a kormány mandátumának idő előtti lezárása. Emellett újra létrehoznák a Speciális Ügyészséget és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget (a rettegett NAKÁ-t), továbbá eltörölnék Robert Fico életjáradékát. A párt február végéig további aláírásokat is gyűjt, hogy biztosítsa a szükséges szám teljesítését.

Ami a NAKÁ-t illeti, a szervezet korábban látványos akciókban csapott le az előző Fico-kormány tagjaira, bilincsben, nagy médiavisszhang mellett hurcolták rácsok mögé a politikusokat – majd engedték ki őket érdemi bizonyítékok hiányában még a legsötétebb ügyekben is.

Akárhogy is, a lap szerint Juraj Šeliga, a Demokraták alelnöke bízik abban, hogy Peter Pellegrini államfő nem akadályozza a népszavazás kiírását. Ugyanis azt nem köteles kiírni, jogi kifogással visszadobhatja, illetve az alkotmánybírósághoz is fordulhat véleményezésért.

Vagyis mindez nem automatizmus a szignók birtokában sem.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. február 06. 21:14
bekeev-2025 2026. február 06. 20:57 Befosott a magyar.« A villamosmegállóban. Aztan megetette a dévéreket mobiltelefonnal.
2026. február 06. 21:08
Bynortx 2026. február 06. 20:35 "Fico jól indított, de a nacionalista ostobasága a benes dekrétummal lerombolta azt amit felépített." És az antidemokratikus intézkedésével muníciót adott az ellenzék kezébe. Bár kétlem, hogy a szlovákiai választók többségének ne lenne ínyére a Benes-dekrétumok kritikájának büntethetővé tétele.
2026. február 06. 21:02
..."népszavazást kezdeményeznek az előrehozott választások megtartásáról, ha ez majd sikerült, választásokon váltják le a miniszterelnököt és kormányát." Gondolom erre valami joghézag, illetve kiskapu ad lehetőséget. Amennyiben bejön a kezdeményezők terve, s Ficóék buknak, a felálló hipereuropéer progresszív kormány elő dolga lesz változtatni az ide vonatkozó törvényen, hogy ne lehessen ellenük alkalmazni.
5m007h 0p3ra70r
2026. február 06. 21:00
A teljes szlovák törtenelem még mindig elfér egy prospektuson?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!