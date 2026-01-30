Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Rendkívüli!

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség tüntetés Orosz Örs rendőr Benes-dekrétumok Pozsony Szlovákia

Ez már mindennek a teteje: tiltakozott a Beneš-dekrétumok ellen, azonnal elvitték a szlovák rendőrök (VIDEÓ)

2026. január 30. 20:25

Elszabadultak az indulatok Pozsonyban.

2026. január 30. 20:25
null

A Köz. ügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség – írja a Ma7.

A hírről a szervezők számoltak be, majd a lap azt is megtudta, hogy azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus és rendezvényszervező nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a törvénymódosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: GERGELY BESENYEI / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 30. 21:44
ennyit a szolasszabadsagrol az EU-ban
Válasz erre
0
0
hallgató
•••
2026. január 30. 21:17 Szerkesztve
Feltéve, de nem megengedve!!! Ha mostantól a rajkai szlovákok a mindennapjaikban hasonló hétköznapi vegzálásoknak lennének kitéve, mint amilyeneknek a felvidéki magyarság 106 éve....akkor a jövőben talán több empátiával közelitenének a felvidéki magyarokhoz.
Válasz erre
0
0
Jose
2026. január 30. 20:47
Az EU vezetése egy suttyó, komcsi bagázs - akinek ez nem volt eddig egyértelmű, az most megbizonyosodhat róla. Ha nem kötelezik Szlovákiát ennek a köcsög törvénynek a törlésére, akkor nyilvánvaló. Már meg is kellett volna tenniük.
Válasz erre
0
0
Hedvig58
2026. január 30. 20:39
Felháborító! Most kell tiltakozni a szlovák nagykövetség előtt! Nagy ribilliót csinálni Brüsszelben. A kormánynak kötve van a keze, nem engedheti meg magának hogy ezt az egy szövetségesét elveszítse, úgyhogy most idehaza, és a Felvidéken is a civileken a sor. Persze azért a kormánynak, a külügyminisztériumnak is van feladata, De most minden lépést nagyon diplomTikusan átgondoltan kell megtenniük.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!