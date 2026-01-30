Ez már mindennek a teteje: tiltakozott a Beneš-dekrétumok ellen, azonnal elvitték a szlovák rendőrök (VIDEÓ)

A Köz. ügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség – írja a Ma7.

A hírről a szervezők számoltak be, majd a lap azt is megtudta, hogy azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus és rendezvényszervező nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a törvénymódosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva: