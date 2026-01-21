Ft
Németország Brüsszel Felvidék magyar kisebbség Magyarország Csehország Benes-dekrétumok kisebbség Európai Unió Szlovákia

Drámai fordulat az Európai Unióban: Németország végre Magyarország oldalára állt

2026. január 21. 16:40

Évek óta vártunk erre a megerősítésre.

2026. január 21. 16:40
Németország

A Benes-dekrétumok témája egyértelműen a múlt része, bár a dokumentumok megítélése továbbra is eltérő lehet – áll abban a közös nyilatkozatban, amelyet az 1997. január 21-én Prágában aláírt Cseh-Német Nyilatkozat évfordulója alkalmából tett a Cseh-Német Vitafórum két társelnöke, Rudolf Jindrák és Jörg Nürnberger.

Aláhúzták: az 1997-es nyilatkozat is hozzájárult ahhoz, hogy a csehek és a németek jó szomszédok és aktív partnerek lettek a NATO-ban és az Európai Unióban.

„Bár továbbra is lehet eltérő a Benes-dekrétumok értékelése, a téma egyértelműen a múlt része” – szögezték le a társelnökök. Úgy vélik, hogy a Benes-dekrétumok most ismét feszültséget okoznak. „Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a feszültségkeltő témák közt újra megjelentek a régi viták” – írják a nyilatkozatban.

Leszögezik, hogy a Benes-dekrétumok témája újra megzavarta a szlovák-magyar kapcsolatokat,

és a választási kampány része lett Magyarországon. A cseh-német megbékélés bizonyítja, hogy „a múltból fakadó problémáknak nem kell mindenképpen traumatizálniuk vagy megosztaniuk a társadalmakat” – állapítja meg Rudolf Jindrák és Jörg Nürnberger. A történelmet a két társelnök szerint ugyan nem lehet eltörölni, de a jövő tekintetében figyelmeztetésre jó.

A Cseh-Német Nyilatkozatot Václav Klaus volt cseh kormányfő és Helmut Kohl néhai német kancellár írta alá.

A Benes-dekrétumok azok a jogi normák, amelyeket 1940 és 1945 között adott ki Edvard Benes csehszlovák elnök. Közéjük tartoznak azok a dekrétumok is, amelyek alapján a második világháború után a csehszlovákiai németeket és magyarokat megfosztották állampolgárságuktól és elkobozták vagyonukat. Mintegy hárommillió németet és több tízezer magyart kitelepítettek az országból.

A Cseh-Német Nyilatkozatban a felek kölcsönösen bocsánatot kértek a másik félnek okozott sérelmekért, és kötelezték magukat arra, hogy tiszteletben tartják a másik ország jogrendjét.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

trokadero
2026. január 21. 16:57 Szerkesztve
"Hamis a baba" A németek célja nem az ,hogy igazat adjanak Magyarországnak.Jelen esetben elsődleges cél a szlovák -magyar viszony elmérgesítése,a közös nevezők felszámolása.Ha a magyar kisebbség sorsa a németek szívügye lenne,akkor a kárpátaljai magyarok ügyében lett volna lehetőségük szólni "néhány szót"
londonbaby
2026. január 21. 16:55 Szerkesztve
tapir32 . ÉN IS KINYÍRNÁM EZEKET A FASISZTA UKRÁN NÉPIRTÓ KUTYÁKAT !!! De mond meg őszintén, ha találtak egy ilyen idióta hülye picsát, aki ész nélkül pénzeli őket, tudván hogy az arany budi mellé már arany tusoló is jár.. hát ős barmok lennének ha nem használnák ki egész addig, mig 1 eurója se maradna. akár honnan nézem, ezt a kunyerálós részét profi módra fejlesztette ki ez a tetves szopornyicás rohadt patkány.. ez a hülye korcs picsa meg tejel neki ész nélkül..
tapir32
2026. január 21. 16:49
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
csulak
2026. január 21. 16:41
sajnos a nemetek szavaban mar reg nem lehet megbizni
