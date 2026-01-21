Drámai fordulat az Európai Unióban: Németország végre Magyarország oldalára állt

A Benes-dekrétumok témája egyértelműen a múlt része, bár a dokumentumok megítélése továbbra is eltérő lehet – áll abban a közös nyilatkozatban, amelyet az 1997. január 21-én Prágában aláírt Cseh-Német Nyilatkozat évfordulója alkalmából tett a Cseh-Német Vitafórum két társelnöke, Rudolf Jindrák és Jörg Nürnberger.

Aláhúzták: az 1997-es nyilatkozat is hozzájárult ahhoz, hogy a csehek és a németek jó szomszédok és aktív partnerek lettek a NATO-ban és az Európai Unióban.

„Bár továbbra is lehet eltérő a Benes-dekrétumok értékelése, a téma egyértelműen a múlt része” – szögezték le a társelnökök. Úgy vélik, hogy a Benes-dekrétumok most ismét feszültséget okoznak. „Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a feszültségkeltő témák közt újra megjelentek a régi viták” – írják a nyilatkozatban.