„Nem hagyjuk, hogy a hatalom túlkapásokra vetemedjen” – Gubík László a Mandinernek a magyar politikus pozsonyi elhurcolásáról

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Közügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség. A szervezők tájékoztatása szerint azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a nemrég elfogadott büntetőtörvény-módosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”

A történtekkel kapcsolatban megkerestük Gubík Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét, aki elmondta, hogy jelen volt az „események sűrűjében”. Elmondása szerint a rendőrök jelezték, hogy nem engedik a mellény viselését, ezt a szervezők tiszteletben tartották, és a rendezvény kezdetekor bemondták a hatóság kérését. Ugyanakkor Orosz Örs nem volt hajlandó levenni az említett mellényt. A politikus hozzátette, hogy nem magát a Beneš-dekrétumokat kérdőjelezik meg – hiszen azok történelmi tények –, hanem azok jelenkori alkalmazását és igazságosságát, ami annál inkább vitatható.