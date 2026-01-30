„Nem hagyjuk, hogy a hatalom túlkapásokra vetemedjen” – Gubík László a Mandinernek a magyar politikus pozsonyi elhurcolásáról

Ez már mindennek a teteje: tiltakozott a Beneš-dekrétumok ellen, azonnal elvitték a szlovák rendőrök (VIDEÓ)
Elszabadultak az indulatok Pozsonyban.
A Magyar Szövetség elnöke kiállt Orosz Örs mellett.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Közügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség. A szervezők tájékoztatása szerint azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a nemrég elfogadott büntetőtörvény-módosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!”
A történtekkel kapcsolatban megkerestük Gubík Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét, aki elmondta, hogy jelen volt az „események sűrűjében”. Elmondása szerint a rendőrök jelezték, hogy nem engedik a mellény viselését, ezt a szervezők tiszteletben tartották, és a rendezvény kezdetekor bemondták a hatóság kérését. Ugyanakkor Orosz Örs nem volt hajlandó levenni az említett mellényt. A politikus hozzátette, hogy nem magát a Beneš-dekrétumokat kérdőjelezik meg – hiszen azok történelmi tények –, hanem azok jelenkori alkalmazását és igazságosságát, ami annál inkább vitatható.
Az igazságosságukat meg az utólagos alkalmazásukat a jelen korban nagyon is meg kell kérdőjelezni. Úgyhogy ha ez ellen fellép a hatalom, azt egyértelmű túlkapásnak minősítjük”
– fogalmazott határozottan. Hozzátette, hogy most a fejleményeket várják, de kiállnak Orosz Örs mellett. „Nem hagyjuk, hogy a hatalom túlkapásokra vetemedjen” – szögezte le.
A szlovák rendőrség péntek este a jegyzőkönyv felvétele után elengedte Orosz Örst. A politikus elengedése után Gubík László elmondta, hogy az egyedi eset ezzel valószínűleg lezárult,
de közösségi szinten folytatni kell a polgári engedetlenséget és a jó értelemben vett ellenállást,
mert meg kell dönteni ezt az „ostoba büntetőtörvénykönyv-módosítást”. Hozzátette, reméli, hogy az alkotmánybírák észreveszik a problémát, és megállapítják a módosítás alkotmányellenességét.
