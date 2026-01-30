Ft
01. 30.
péntek
Rendkívüli!

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar szövetség pozsony gubík lászló Benes-dekrétumok Szlovákia

„Nem hagyjuk, hogy a hatalom túlkapásokra vetemedjen” – Gubík László a Mandinernek a magyar politikus pozsonyi elhurcolásáról

2026. január 30. 20:56

A Magyar Szövetség elnöke kiállt Orosz Örs mellett.

2026. január 30. 20:56
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Közügy elnevezésű aktivista csoport péntekre tüntetést szervezett Pozsonyba, amelyen részt vett Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa is, akit a helyszínről elvitt a rendőrség. A szervezők tájékoztatása szerint azért léptek közbe a rendőrök, mert a fiatal politikus nem volt hajlandó levenni azt a sárga mellényt, amellyel kifejezte nemtetszését a nemrég elfogadott büntetőtörvény-módosítás kapcsán. A mellényre ez volt írva: „Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” 

A történtekkel kapcsolatban megkerestük Gubík Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét, aki elmondta, hogy jelen volt az „események sűrűjében”. Elmondása szerint a rendőrök jelezték, hogy nem engedik a mellény viselését, ezt a szervezők tiszteletben tartották, és a rendezvény kezdetekor bemondták a hatóság kérését. Ugyanakkor Orosz Örs nem volt hajlandó levenni az említett mellényt. A politikus hozzátette, hogy nem magát a Beneš-dekrétumokat kérdőjelezik meg – hiszen azok történelmi tények –, hanem azok jelenkori alkalmazását és igazságosságát, ami annál inkább vitatható.  

Az igazságosságukat meg az utólagos alkalmazásukat a jelen korban nagyon is meg kell kérdőjelezni. Úgyhogy ha ez ellen fellép a hatalom, azt egyértelmű túlkapásnak minősítjük”

– fogalmazott határozottan. Hozzátette, hogy most a fejleményeket várják, de kiállnak Orosz Örs mellett. „Nem hagyjuk, hogy a hatalom túlkapásokra vetemedjen” – szögezte le.

Frissítés – elengedték a rendőrök Orosz Örst 

A szlovák rendőrség péntek este a jegyzőkönyv felvétele után elengedte Orosz Örst. A politikus elengedése után Gubík László elmondta, hogy az egyedi eset ezzel valószínűleg lezárult, 

de közösségi szinten folytatni kell a polgári engedetlenséget és a jó értelemben vett ellenállást,

mert meg kell dönteni ezt az „ostoba büntetőtörvénykönyv-módosítást”. Hozzátette, reméli, hogy az alkotmánybírák észreveszik a problémát, és megállapítják a módosítás alkotmányellenességét.

Nyitókép forrása: Facebook / Magyar Szövetség

nuevoreynuevaley
2026. január 30. 22:41
Ork mar tenyleg csak a ciganyokban remenykedhet, mert a Felvideken es Erdelyben 1 db. szavazatot se gog kapni
harald
2026. január 30. 22:11 Szerkesztve
GigaPlakátolás a rajkai határnál :: Tót !! Ne LPOPD a MAGYAR 1000 éves Földjét, ami amúgy is a Szent Korona birtokában van !!!
akitiosz
2026. január 30. 21:50
Na és hogyan nem hagyják? A hatalomnak hatalma van. Tüntetni ugyan lehet, de a tüntetőknek szokták beverni a fejét a rendőrök; gyakrabban, mint fordítva. Szlovákiában nem lehet magyarul megélni. Már Magyarországon is alig.
Galerida
2026. január 30. 21:35
Valakik keményen dolgoznak a háttérben a V-4 lehetősége ellen...
