Márpedig az igazság az, hogy márciusban az infláció 1,8 százalékos volt, vagyis egy alacsony, a jegybanki cél alatti, sőt jóval az alatti inflációt tapasztaltunk. Ezzel szemben például Romániá­ban, ahol ugyancsak az Európai Bizottság kedvére való kormány alakult, tíz százalék közeli inflációt mutattak ki.

A lényeg, hogy a magyar infláció legfeljebb a középmezőnyben van Magyar Péter állításával szemben. Ugyanakkor, ha beváltja terveit a Tisza Párt, úgy könnyen lehet, végül igaza lesz, és valóban eljutunk majd abba a helyzetbe, hogy itthon mutatják ki majd a legnagyobb pénzromlási ütemet. Kármán András, a párt gazdasági szakértője ugyanis elmondta, május végéig kivezetik az árréstopot, mivel szerintük az állami beavatkozások hosszú távon nem egyeztethetők össze egy jól működő piacgazdasággal. Miután várhatóan az üzemanyagok ára is magas szinten marad az idei évben, legalábbis az elemzők erre számítanak, már csak ennek a két tényezőnek az együttes hatása azt fogja eredményezni, hogy nő majd az infláció. Hozzá kell tenni, hogy ennek mértékét némileg mérsékelheti az erősebb forint.