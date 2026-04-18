tisza párt Magyar Péter európai bizottság

Jön a szegények adója

2026. április 18. 12:04

Egyes számítások szerint csak az árréstopok kivezetése okozta inflációs hatás nagyjából évi 180–360 ezer forint pluszkiadást eredményezne egy átlagos családi kasszának.

Dénes Zoltán
Magyar Nemzet

„Magyar Péter – úgy tűnik – már jó előre igyekezett felkészíteni támogatóit arra, hogy el fogják engedni az inflációt. Erre elsősorban abból lehet következtetni, hogy megszólalásaiban rendre kiemelte azt a ténysze­rűen nem igaz állítását, miszerint az Európai Unióban hazánkban van a legnagyobb infláció. 

Márpedig az igazság az, hogy márciusban az infláció 1,8 százalékos volt, vagyis egy alacsony, a jegybanki cél alatti, sőt jóval az alatti inflációt tapasztaltunk. Ezzel szemben például Romániá­ban, ahol ugyancsak az Európai Bizottság kedvére való kormány alakult, tíz százalék közeli inflációt mutattak ki.
A lényeg, hogy a magyar infláció legfeljebb a középmezőnyben van Magyar Péter állításával szemben. Ugyanakkor, ha beváltja terveit a Tisza Párt, úgy könnyen lehet, végül igaza lesz, és valóban eljutunk majd abba a helyzetbe, hogy itthon mutatják ki majd a legnagyobb pénzromlási ütemet. Kármán András, a párt gazdasági szakértője ugyanis elmondta, május végéig kivezetik az árréstopot, mivel szerintük az állami beavatkozások hosszú távon nem egyeztethetők össze egy jól működő piacgazdasággal. Miután várhatóan az üzemanyagok ára is magas szinten marad az idei évben, legalábbis az elemzők erre számítanak, már csak ennek a két tényezőnek az együttes hatása azt fogja eredményezni, hogy nő majd az infláció. Hozzá kell tenni, hogy ennek mértékét némileg mérsékelheti az erősebb forint.

Egyes számítások szerint, csak az árréstopok kivezetése okozta inflációs hatás, keresettől, s így fogyasztói szokásoktól függően nagyjából évi 180–360 ezer forint pluszkiadást eredményezne egy átlagos családi kasszának.

Az infláció azt jelenti, hogy csökken a reálkereset, és ezt ráadásul főként azok érzik majd meg leginkább, akik a szegényebb rétegekhez vagy a középosztály alsó feléhez tartoznak. Ez pedig óriási tömeg, akik így sunyiban jól meg lennének adóztatva, hiszen a magasabb árakkal kiveszik zsebükből a keresetük egy részét, miközben a költségvetésbe több pénz folyna be a többlet-adóbevétel okán. Ilyenkor az alacsony jövedelműek élelmiszer kiadásai is gyorsabban nőnek, mint a magasabb jövedelműeké, így őket sújtja leginkább a drágulás.” 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Búvár Kund
2026. április 18. 13:08
Áradjon az infláció! Több érdekfideszes bolttulajdonos ismerősöm ezért szavazott a tiszára, hogy eltöröljék az árrésstoppot! Hát kenyjék a hajukra! Majd csak azt veszem meg amit muszály!
XTRO
2026. április 18. 12:55
Erre várnak a hívek….
survivor
•••
2026. április 18. 12:21 Szerkesztve
Remélem lesz vagy 30% (Orbán tehet róla...)
nemugatolmerkapol
2026. április 18. 12:10
Áradjon. Indul a véget nem érő megszorítás és a tudatos elszegényítés! Azahriah segíts!
