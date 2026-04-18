Rossz hírt közölt az MNB: nagyot zuhant a magyar aranytartalék értéke

Rossz hírt közölt a Magyar Nemzeti Bank: márciusban az ország devizatartalékai 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott.

Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az arany árának márciusi zuhanása rányomta a bélyegét a nemzeti devizatartalék értékére is.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy a tendencia hamarosan megfordulhat.