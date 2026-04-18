facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
aranytartalék magyarország magyar nemzeti bank milliárd

Rossz hírt közölt az MNB: nagyot zuhant a magyar aranytartalék értéke

2026. április 18. 20:49

A kelet-közép-európai régióban jelenleg Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.

null

Rossz hírt közölt a Magyar Nemzeti Bank: márciusban az ország devizatartalékai 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott. 

Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az arany árának márciusi zuhanása rányomta a bélyegét a nemzeti devizatartalék értékére is.

 Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy a tendencia hamarosan megfordulhat.

A magyar jegybanknak 1924-es alapítása óta van aranytartaléka, amely a második világháború után 30 tonna súlyúra emelkedett, majd a rendszerváltás idején több lépcsőben 3,1 tonnára csökkent.

Nyolc éve, 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelték az ország aranytartalékát, majd 2021-ben megháromszorozták, 94,5 tonnára.

Jelenleg 110 tonna aranytartalékot őriznek a jegybank páncéltermében, ami azt jelenti, hogy a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

 

socialismo-e-muerte
2026. április 18. 22:14
Akitlosz mit mond?
tomekjosef
2026. április 18. 22:11
Ez milyen hülyeség? Az normális, hogy az értéke változhat, de az értéke mindenképpen megvan nem úgy mint a papírpénznek mint például a dollárnak amiből az amerikai magánbank a FED annyit nyomtat amennyit nem csak akar és teríti a világban a mesterségesen értékesnek mondott papírcetliket.
bagira004
2026. április 18. 21:55
Remélem az aranytartalékot leltár alá vették . Jut eszembe az ukrán titkoszolgálat autója megjelenik a magyarországi aranytartalékokért jöttek ellopják Pötike örömmel adja valahol ajtó mögött feleznek .
5m007h 0p3ra70r
2026. április 18. 21:54
Majd a kisfaszú felszólítja az aranyat hogy értékelődjön fel. 🤣🤣🤣🤣
