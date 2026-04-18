Rossz hírt közölt az MNB: nagyot zuhant a magyar aranytartalék értéke

A Tisza költségvetési és adópolitikai szakértőjével tárgyalt Varga Mihály jegybankelnök
A tervek szerint a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést.
A kelet-közép-európai régióban jelenleg Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.
Rossz hírt közölt a Magyar Nemzeti Bank: márciusban az ország devizatartalékai 1,132 milliárd euróval csökkentek, amit döntően a monetáris aranykészletek 1,431 milliárd euró értékű csökkenése okozott.
Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az arany árának márciusi zuhanása rányomta a bélyegét a nemzeti devizatartalék értékére is.
Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy a tendencia hamarosan megfordulhat.
A magyar jegybanknak 1924-es alapítása óta van aranytartaléka, amely a második világháború után 30 tonna súlyúra emelkedett, majd a rendszerváltás idején több lépcsőben 3,1 tonnára csökkent.
Nyolc éve, 2018-ban több mint tízszeresére, 31,5 tonnára növelték az ország aranytartalékát, majd 2021-ben megháromszorozták, 94,5 tonnára.
Jelenleg 110 tonna aranytartalékot őriznek a jegybank páncéltermében, ami azt jelenti, hogy a kelet-közép-európai régióban jelenleg hazánk rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal.
