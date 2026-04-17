Megállíthatatlan a forint szárnyalása: mutatjuk, mennyit erősödött eddig a magyar valuta!

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.

Az eurót délután hat órakor 361,09 forinton jegyezték a reggel hét órai 364,60 forint után. A dollár jegyzése 305,95 forintra csökkent 309,45 forintról,

a svájci franké pedig 392,39 forintra ment lejjebb 395,05-ről. Péntek délutáni jegyzésén a forint jelentős erősödést mutat a 16. heti, hétfői kezdéshez képest: 3,8 százalékot az euró, 4,5 százalékot a dollár és 3,3 százalékot a svájci frank ellenében.