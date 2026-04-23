„Győzött a Tisza Párt, Magyar Péter alakít kormányt kétharmados felhatalmazással. Ez a helyzet, az emberek akaratát el kell fogadni és le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat. Egy dolgot azonban nem értek. Hogy lehet az, hogy azok az úgynevezett régi ellenzékhez tartozó politikusok, megmondóemberek a leghangosabbak, akiknek semmi közük a Tisza Párt győzelméhez?

Tanácsokat osztogatnak, durván fröcsögnek, kárörvendenek, miközben ők csak külső szemlélői voltak az eseményeknek. Őket már korábban leváltották, a szavazóikat pedig felszívta a Tisza Párt. Ennek ellenére sorra olvasom az egykori figurák ügybuzgó posztjait. Ez csak egy dologgal magyarázható: szeretnének ők is egy szeletet a tortából. Ilyen figura az egykori Momentum hajdanvolt, bukott elnöke Fekete-Győr András is. Már a kampányban is igyekezett odadörgölőzni Magyarékhoz, de nem igazán kértek az idegesítő nyomulásából. A választás után pedig a Facebook oldalán ünnepel, sőt ünnepelteti magát, mintha bármi köze is lett volna a Tisza Párt győzelméhez.