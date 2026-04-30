Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.
„Folytatom azt a sorozatot, amelyben bemutatom, mikét próbálnak meg felkapaszkodni az úgynevezett régi ellenzék gyáván levitézlett tajai a Tisza Párt szekerére.
Először Fekete-Győr András kapcsán írtam meg, hogy miként próbálnak úgy tenni a csúnyán leszerepelt bukott balos politikusok, maguknak vindikálva a Tisza Párt sikerét, mintha ők fontos szerepet játszottak volna benne. Szinte egymásra licitálnak az úgymond régi ellenzékiek, ki tud nagyobbat mondani.
Majd Tordai Bence került elő, aki szintén folyamatosan gúnyolódik, örömködik a Fidesz vereségén és úgy tesz, mintha neki ehhez az égadta világon, bármi köze lett volna.
Most pedig ismét a választás elől megfutamodó Momentum egyik szánalmas alakja, Gelencsér Ferenc került elő és dörgölődzött oda Magyar Péter lábához.
»Közös felelősségünk társadalomként, hogy végre egy olyan országot teremtsünk, ahol a dolgoknak következménye van. A politikai elitünk újra és újra cserben hagyott minket, éppen ezért itt az ideje, egy olyan törvényes elszámoltatásnak, ami intő például szolgálhat a jövő politikusai számára is. Jelesül, hogy nem lehet büntetlenül kizsákmányolni egy teljes nemzetet.«
Mielőtt a saját szerepét még ennél is jobban túlgondolná Gelencsér elvtárs, ideje valamit leszögezni. Egyelőre egy dolog biztos, Gelencsér Ferencnek és vele együtt a Momentumnak nem osztottak lapot.
Ennyi!”
Nyitókép: Gelencsér Facebook-oldala