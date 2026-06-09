A közösségi média által felhangosított egocentrizmus megköveteli a csalhatatlan bálványokat. Ez az embertípus a Vezér tévedhetetlenségében és vizuális ragyogásában valójában a saját vélt intellektuális felsőbbrendűségét ünnepli. A politikus rajongása nárcisztikus önimádat: »aki vele van, az okos és trendi, aki ellene, az megsemmisítendő«.

Számára nincsenek szilárd elvi alapok, nemzeti sorskérdések vagy mély ideológiai meggyőződések. A működését a tiszta tagadás (a nihil) hajtja. Nem építeni akar, hanem rombolni. Mivel nincsenek belső erkölcsi gátjai, a politikai nézeteltérést azonnal morális gátlások nélküli karaktergyilkossággá és lincseléssé silányítja.

Ennek az új embernek a legnagyobb tragédiája és egyben legveszélyesebb fegyvere a teljes történelmi amnézia. Úgy él a jelenben, mintha a világ vele kezdődött volna. Az elmúlt 16 év politikai csatáiból semmit sem tanult – hiszen jórészt végig Legózta – de ami még ijesztőbb: teljesen hidegen hagyja a korábbi időszakok története is. Nem ismeri, és nem is akarja érteni a 2002 és 2010 közötti időszak morális és gazdasági csődjét, sem a múlt baloldali kormányzásainak történelmi szörnyűségeit és hazugságait.