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tisza párt mi hazánk novák előd gurzó mária Magyar Péter parlament

Tiszás képviselő a parlamentben: „Büszke vagyok, hogy román vagyok”

2026. június 09. 11:55

Gurzó Mária azt mondta, hogy soha nem tagadta és nem is fogja tagadni, hogy román nemzetiségű.

2026. június 09. 11:55
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Összecsapott a parlamentben Novák Előd és Magyar Péter a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánossága miatt. A Mi Hazánk alelnöke számonkérte a miniszterelnököt, amiért a Tisza Párt szerinte visszalépett korábbi ígéretétől, és mégsem támogatja a politikusok külföldi állampolgárságának transzparenciáját. Novák Előd kiemelte: a választóknak joga van tudni, kinek van „menekülőútvonala”, egyúttal a Tisza Párt egyik politikusát, Gurzó Máriát hozta fel példaként, akiről azt feltételezte, hogy román állampolgár lehet.

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A Mi Hazánk honatyája idézte Gurzó Máriának, a Tisza Párt képviselőjének két évvel ezelőtt tett kijelentését: „a hazai románság érdeke áll mindenek felett”

Gurzó Mária személyes érintettség okán felszólalva azt mondta, hogy soha nem tagadta és nem is fogja tagadni, hogy román nemzetiségű. Hozzátette, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának képviselője is volt és fontos számára a román nemzetiség sorsa. „Kérdésére válaszolva, egy állampolgárságom van, soha nem is volt kettő, és

büszke vagyok, hogy román vagyok.”

Nyitókép: Facebook / Gurzó Mária

 

Összesen 54 komment

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Sorrend:
Robert69
2026. június 09. 12:53
Mit keres a parlamentben egy még csak nem is kettős magyar-román hanem tisztán román állampolgár képviselőként. A magyar állam legfőbb törvényhozási testületének tagja hogy lehet? Romániában vagy a környező országokban van erre példa? Magyart már nem találtak a facebookon?
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hirzsu
2026. június 09. 12:52
Húzzál oda, Romániába és ott ugass, ne a magyar parlamentben!
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roberto-723
2026. június 09. 12:51
Majd kiderül, hogy tesz az ország èrdekèben valamit, vagy nem.
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kailniris
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2026. június 09. 12:51 Szerkesztve
Van miért büszkének lennie: Marosvásárhelyi „fekete március” (1990): Március 19–21. között lezajlott véres etnikai konfliktus. A Vatra Românească nacionalista szervezet által feltüzelt tömeg magyarok ellen vonult, ami utcai harcokhoz és több halálos áldozathoz vezetett.
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