Tiszás képviselő a parlamentben: „Büszke vagyok, hogy román vagyok”

Román nyelven tette le képviselői esküjét a Tisza politikusa
A románul esküt tevő Dr. Gurzó Mária korábban Oroszországnak nevezte Orosházát.
Gurzó Mária azt mondta, hogy soha nem tagadta és nem is fogja tagadni, hogy román nemzetiségű.
Összecsapott a parlamentben Novák Előd és Magyar Péter a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánossága miatt. A Mi Hazánk alelnöke számonkérte a miniszterelnököt, amiért a Tisza Párt szerinte visszalépett korábbi ígéretétől, és mégsem támogatja a politikusok külföldi állampolgárságának transzparenciáját. Novák Előd kiemelte: a választóknak joga van tudni, kinek van „menekülőútvonala”, egyúttal a Tisza Párt egyik politikusát, Gurzó Máriát hozta fel példaként, akiről azt feltételezte, hogy román állampolgár lehet.
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A románul esküt tevő Dr. Gurzó Mária korábban Oroszországnak nevezte Orosházát.
A Mi Hazánk honatyája idézte Gurzó Máriának, a Tisza Párt képviselőjének két évvel ezelőtt tett kijelentését: „a hazai románság érdeke áll mindenek felett”.
Gurzó Mária személyes érintettség okán felszólalva azt mondta, hogy soha nem tagadta és nem is fogja tagadni, hogy román nemzetiségű. Hozzátette, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának képviselője is volt és fontos számára a román nemzetiség sorsa. „Kérdésére válaszolva, egy állampolgárságom van, soha nem is volt kettő, és
büszke vagyok, hogy román vagyok.”
Nyitókép: Facebook / Gurzó Mária