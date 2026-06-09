Tiszás képviselő a parlamentben: „Büszke vagyok, hogy román vagyok”

Gurzó Mária személyes érintettség okán felszólalva azt mondta, hogy soha nem tagadta és nem is fogja tagadni, hogy román nemzetiségű. Hozzátette, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának képviselője is volt és fontos számára a román nemzetiség sorsa. „Kérdésére válaszolva, egy állampolgárságom van, soha nem is volt kettő, és

büszke vagyok, hogy román vagyok.”