Román nyelven tette le képviselői esküjét a Tisza politikusa

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
A románul esküt tevő Dr. Gurzó Mária korábban Oroszországnak nevezte Orosházát.
Román nyelven tette le képviselői esküjét a Tisza Párt politikusa, Dr. Gurzó Mária szombaton, az Országgyűlés alakuló ülésén.
Dr. Gurzó Márián kívül több nemzetiségi – de párttag – képviselő is élt azzal a jogával, hogy saját nyelvén tegye le esküjüket.
A román mellett lovári, beás és horvát nyelven is tettek le esküt szombaton a Parlamentben.
A Tisza Párt képviselőjének neve onnan lehet ismerős, hogy Magyar Péter országjárásán Oroszországnak nevezte Orosházát.
