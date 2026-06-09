Így tett szert Radnai Márk két BMW-re és egy lakásra

Egy 53 négyzetméteres budapesti lakásnak, valamint két BMW tulajdonosa Radnai Márk, aki a többi képviselőhöz hasonlóan határidőre leadta vagyonnyilatkozatát. A Tisza Párt alelnöke mind az ingatlant, mind a gépkocsikat idén áprilisban ajándékba kapta.

Most az is kiderült, hogy kinek köszönheti szerencséjét a tiszás politikus, a Telexnek ugyanis a párt sajtóosztálya megírta: