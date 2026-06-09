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bmw tisza párt radnai márk ingatlan ajándék

Így tett szert Radnai Márk két BMW-re és egy lakásra

2026. június 09. 18:37

A Tisza Párt alelnöke vagyonnyilatkozatában vallott a különös ajándékokról.

2026. június 09. 18:37
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Egy 53 négyzetméteres budapesti lakásnak, valamint két BMW tulajdonosa Radnai Márk, aki a többi képviselőhöz hasonlóan határidőre leadta vagyonnyilatkozatát. A Tisza Párt alelnöke mind az ingatlant, mind a gépkocsikat idén áprilisban ajándékba kapta. 

Most az is kiderült, hogy kinek köszönheti szerencséjét a tiszás politikus, a Telexnek ugyanis a párt sajtóosztálya megírta: 

Radnai Márk szülei a nagyszülők korábbi házának eladása után vették az ingatlant, ezt kapta ajándékba Radnai azzal, hogy az édesanyja haszonélvezete van rajta. A két autó legalább 10 éves, azokat korábban ő használta, de most a szülei nevéről átkerültek az övére.

Radnainak egyébként a vagyonnyilatkozata szerint még 4,8 milió forintnyi megtakarítása van kriptóban. 1,8 millió forintnyi készpénze van. Valamint van még egy 17,5 millió forintos hitelintézeti követelése, míg tartozása nincsen. 

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
google-2
2026. június 09. 19:02
Egyszerre jár két öreg autóval? Ez aztán a teljesítmény! Hamar a nevükre vettek sok mindent, nehogy azt mondhassa valaki, hogy most tollasodnak majd meg.
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0
0
Obsitos Technikus
2026. június 09. 18:57
Megdicsérte az apácaliliomot.
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2
0
strangereister
2026. június 09. 18:52
A kurvastenit, 50nm2 lakás meg két csotrogany bömös, dögöljön meg mondjon le a patkány, a luxizos urvaanyjat, más kaját nem tud venni
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0
0
nyugalom
2026. június 09. 18:51
Agresszív proli!
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1
0
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