Így tett szert Radnai Márk két BMW-re és egy lakásra

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A Tisza Párt alelnöke vagyonnyilatkozatában vallott a különös ajándékokról.
Egy 53 négyzetméteres budapesti lakásnak, valamint két BMW tulajdonosa Radnai Márk, aki a többi képviselőhöz hasonlóan határidőre leadta vagyonnyilatkozatát. A Tisza Párt alelnöke mind az ingatlant, mind a gépkocsikat idén áprilisban ajándékba kapta.
Most az is kiderült, hogy kinek köszönheti szerencséjét a tiszás politikus, a Telexnek ugyanis a párt sajtóosztálya megírta:
Radnai Márk szülei a nagyszülők korábbi házának eladása után vették az ingatlant, ezt kapta ajándékba Radnai azzal, hogy az édesanyja haszonélvezete van rajta. A két autó legalább 10 éves, azokat korábban ő használta, de most a szülei nevéről átkerültek az övére.
Radnainak egyébként a vagyonnyilatkozata szerint még 4,8 milió forintnyi megtakarítása van kriptóban. 1,8 millió forintnyi készpénze van. Valamint van még egy 17,5 millió forintos hitelintézeti követelése, míg tartozása nincsen.
Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala