Szavak felelőssége: vezetői kommunikáció a középpontban

Ki beszél ma jól? – A vezetői kommunikáció kerül fókuszba a Morus Vezetőképző Akadémia tavaszi programjában.
Mitől hiteles egy vezető megszólalása a nyilvánosság előtt? Elég-e ma már a jó retorika, vagy ennél többre van szükség? És vajon tanulható-e a felelős vezetői kommunikáció, vagy inkább személyes adottság kérdése? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium közös vezetőképző programja, amelynek 2026-os tavaszi félévében a vezetői kommunikáció áll a középpontban.
A program célja, hogy a vezetői szerepekre készülő egyetemista fiatalok ne csupán elméleti tudást szerezzenek, hanem a gyakorlatból tanuljanak. A félév során nagyvállalati PR-szakemberek, sajtófőnökök, médiaszereplők, közéleti szereplők és politikusok osztják meg tapasztalataikat a résztvevőkkel. A hallgatók így első kézből ismerhetik meg, hogyan születnek válságkommunikációs döntések, mit jelent ma a nyilvánosság előtti felelősség, és hol húzódik a határ üzenetformálás, manipuláció és őszinte megszólalás között.
A program fenntartója, a Magyar Vezetőképző Alapítvány abból a meggyőződésből indul ki, hogy a vezetővé válás nem pusztán technikai kérdés, hanem tudatos értékválasztás eredménye. A cél egy olyan vezetőképzési struktúra kialakítása, amely értékalapon szerveződik, és már fiatal korban segíti a jövő vezetőit abban, hogy eligazodjanak a nyilvánosság, a hatásgyakorlás és a felelősség összetett világában.
A Morus Vezetőképző Akadémia képzései és eseményei ingyenesek, ugyanakkor regisztrációhoz kötöttek. A program közösségét elkötelezett, aktív fiatalok alkotják, akik nyitottan és érdeklődéssel fogadják az újonnan csatlakozókat is.
A tavaszi félév egyik kulcsállítása egyszerre provokatív és időszerű:
„A jövő vezetői ma tanulják meg, hogyan beszéljenek – és mikor hallgassanak.”
Ez a gondolat jól összefoglalja a program szemléletét: a hiteles vezetői kommunikáció nemcsak megszólalásról, hanem felelősségteljes jelenlétről és tudatos csendről is szól.
