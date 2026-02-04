Szavak felelőssége: vezetői kommunikáció a középpontban

A Morus Vezetőképző Akadémia képzései és eseményei ingyenesek, ugyanakkor regisztrációhoz kötöttek. A program közösségét elkötelezett, aktív fiatalok alkotják, akik nyitottan és érdeklődéssel fogadják az újonnan csatlakozókat is.

A tavaszi félév egyik kulcsállítása egyszerre provokatív és időszerű:

„A jövő vezetői ma tanulják meg, hogyan beszéljenek – és mikor hallgassanak.”

Ez a gondolat jól összefoglalja a program szemléletét: a hiteles vezetői kommunikáció nemcsak megszólalásról, hanem felelősségteljes jelenlétről és tudatos csendről is szól.

Nyitókép forrása: MVA