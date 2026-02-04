Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
slachta margit kollégium morus vezetőképző akadémia magyar vezetőképző alapítvány vezetői kommunikáció program

Szavak felelőssége: vezetői kommunikáció a középpontban

2026. február 04. 19:27

Ki beszél ma jól? – A vezetői kommunikáció kerül fókuszba a Morus Vezetőképző Akadémia tavaszi programjában.

2026. február 04. 19:27
null

Mitől hiteles egy vezető megszólalása a nyilvánosság előtt? Elég-e ma már a jó retorika, vagy ennél többre van szükség? És vajon tanulható-e a felelős vezetői kommunikáció, vagy inkább személyes adottság kérdése? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium közös vezetőképző programja, amelynek 2026-os tavaszi félévében a vezetői kommunikáció áll a középpontban.

Ezt is ajánljuk a témában

A program célja, hogy a vezetői szerepekre készülő egyetemista fiatalok ne csupán elméleti tudást szerezzenek, hanem a gyakorlatból tanuljanak. A félév során nagyvállalati PR-szakemberek, sajtófőnökök, médiaszereplők, közéleti szereplők és politikusok osztják meg tapasztalataikat a résztvevőkkel. A hallgatók így első kézből ismerhetik meg, hogyan születnek válságkommunikációs döntések, mit jelent ma a nyilvánosság előtti felelősség, és hol húzódik a határ üzenetformálás, manipuláció és őszinte megszólalás között.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

A program fenntartója, a Magyar Vezetőképző Alapítvány abból a meggyőződésből indul ki, hogy a vezetővé válás nem pusztán technikai kérdés, hanem tudatos értékválasztás eredménye. A cél egy olyan vezetőképzési struktúra kialakítása, amely értékalapon szerveződik, és már fiatal korban segíti a jövő vezetőit abban, hogy eligazodjanak a nyilvánosság, a hatásgyakorlás és a felelősség összetett világában.

A Morus Vezetőképző Akadémia képzései és eseményei ingyenesek, ugyanakkor regisztrációhoz kötöttek. A program közösségét elkötelezett, aktív fiatalok alkotják, akik nyitottan és érdeklődéssel fogadják az újonnan csatlakozókat is.

A tavaszi félév egyik kulcsállítása egyszerre provokatív és időszerű:

„A jövő vezetői ma tanulják meg, hogyan beszéljenek – és mikor hallgassanak.”

Ez a gondolat jól összefoglalja a program szemléletét: a hiteles vezetői kommunikáció nemcsak megszólalásról, hanem felelősségteljes jelenlétről és tudatos csendről is szól.

Nyitókép forrása: MVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!