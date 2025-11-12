„Prés alatt vagyunk, keresztények, prés alatt van kontinensünk, Európa” – fiatalok beszélgettek a kontinens jövőjéről

Soltész azonban a vallási közösségek közötti párbeszédre visszatérve jelezte, vannak olyan kérdések, amelyek szerinte nem vita tárgyai – például az erkölcsi kérdések. Itt a nyugati protestáns egyházak példáját hozta, ahol gendermisékről és úgynevezett „woke-szertartásokról” beszélt, ezek szerinte nagyon rossz irányba mutatnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a társadalom egészét érintő ügyekben a diskurzusnak igenis helye van. Családpolitika, adópolitika, közéleti kérdések.
Európa jövője most dől el: Magyarországnak egész egyszerűen küldetéstudata van
Arra a kérdésre, hogy milyen jövőt lát Európa számára, Soltész Miklós kijelentette: „Nagyon nagy baj van Európában.” Emlékeztetett arra, hogy a magyar kereszténység (azaz mi magunk) a nyugat-európai térítőknek köszönheti fennmaradását.
Ha Szent István és kora nem a keresztény úton indult volna el, Magyarország ma nem létezne ebben a formában. Most, mintegy ezer esztendővel később, szerinte eljutottunk oda, hogy mi adhatjuk vissza a hitet Nyugatnak.
„Ha ti, fiatalok is kitartotok hitben, erőben – nem melldöngetve, hanem alázattal –, akkor hiszem, hogy Magyarországnak küldetéstudata van” – mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.