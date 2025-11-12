Ft
Európa hit kapcsolat Soltész Miklós kereszténység

„Prés alatt vagyunk, keresztények, prés alatt van kontinensünk, Európa” – fiatalok beszélgettek a kontinens jövőjéről

2025. november 12. 20:02

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár tartott előadást a Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium diákjainak. Majd pedig fiatalok beszélgettek a kereszténységről, közösségükről, Európa jövőjéről.

2025. november 12. 20:02
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár előadása arról szólt, hogyan maradhat a keresztény hit, a közösség és az erkölcsi tartás iránytű egy zátonyra sodródó Európában. A sokszor társalgássá formálódó eseményen a fiatalok őszintén érdeklődhettek politikai, közéleti témák iránt is.

Ősz Anna Zsófia mint moderátor egy mondhatni friss, barcelonai élményével vezette fel a rendezvényt. Barcelonában járt, ahol arra hívták fel a figyelmét, vegye le a keresztet ábrázoló karkötőjét, de ne csak azért, mert esetlegesen eltulajdoníthatják, azért is, mert a kereszt komoly konfliktusforrás.

Erre reagálva Soltész Miklós hangsúlyozta: sajnálatos mód ez általános jelenség Nyugat-Európában. Cseh Tamás Kék páviánok című dalára utalva párhuzamot vont történelmi, társadalmi folyamatok között. A zeneszámban énekelt „kék páviánok” az SZDSZ-re, a „zöld rinocéroszok” pedig a muszlimokra utalnak. Az államtitkár állítása szerint ez volt az a dal, amely után úgy döntött, keresztes láncot, keresztény érmét visel a mindennapokban, mert úgy véli,

a keresztényeknek is láthatóvá kell tenniük hitüket, mint ahogy a mohamedánok is nyíltan vállalják vallásukat.

„Fel kell vállalni. Mi, keresztények, visszahúzódunk, pedig ha letépik, megrángatják is – utalva a katalán idegenvezető figyelmeztetésére –, vitathatatlanul igazunk van” – jelentette ki.

Soltész: Prés alatt vagyunk, keresztények, prés alatt van kontinensünk, Európa

A politikai és társadalmi helyzetet értékelve az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár úgy látja, hogy ma egyfajta liberális diktatúra uralkodik Európában, amelyet a média és az álcivil szervezetek működtetnek, miközben a másik oldalon a muszlim benyomulás jelent kihívást.

Ennek fényében is fontos volt Donald Trump amerikai elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni találkozója. Soltész Miklós szerint a találkozó sikere nem az üzleti megállapodásokban, hanem az azonos világképben és a keresztény értékrendben rejlett. Tulajdonképpen úgy fogalmazott: két olyan közösség találkozott, amelyek érzik és tudják, mekkora nyomás is nehezedik rájuk, ezért szükséges az összefogás.

Ekkor a párbeszéd lehetőségéről kérdezték a fiatalok a politikust, aki leszögezte: 

a párbeszédről nem lehet lemondani.”

Az államtitkár meglátása szerint a mai fiatalok helyzete ugyanakkor sokkal nehezebb, mint korábban – nem anyagi okok miatt, hanem a választék és a döntési lehetőségek bősége miatt. Saját fiatalkorát idézve pedig elmondta, hogy akkoriban kevés lehetőség állt rendelkezésre, ma viszont minden elérhető, ami paradox módon megnehezíti a választást.

„Ha ti, fiatalok is kitartotok hitben, erőben – nem melldöngetve, hanem alázattal –, akkor hiszem, hogy Magyarországnak küldetéstudata van” – mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

Soltész azonban a vallási közösségek közötti párbeszédre visszatérve jelezte, vannak olyan kérdések, amelyek szerinte nem vita tárgyai – például az erkölcsi kérdések. Itt a nyugati protestáns egyházak példáját hozta, ahol gendermisékről és úgynevezett „woke-szertartásokról” beszélt, ezek szerinte nagyon rossz irányba mutatnak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a társadalom egészét érintő ügyekben a diskurzusnak igenis helye van. Családpolitika, adópolitika, közéleti kérdések.

Európa jövője most dől el: Magyarországnak egész egyszerűen küldetéstudata van

Arra a kérdésre, hogy milyen jövőt lát Európa számára, Soltész Miklós kijelentette: „Nagyon nagy baj van Európában.” Emlékeztetett arra, hogy a magyar kereszténység (azaz mi magunk) a nyugat-európai térítőknek köszönheti fennmaradását.

Ha Szent István és kora nem a keresztény úton indult volna el, Magyarország ma nem létezne ebben a formában. Most, mintegy ezer esztendővel később, szerinte eljutottunk oda, hogy mi adhatjuk vissza a hitet Nyugatnak.

„Ha ti, fiatalok is kitartotok hitben, erőben – nem melldöngetve, hanem alázattal –, akkor hiszem, hogy Magyarországnak küldetéstudata van” – mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Véleménye szerint Nyugat-Európa azért került bajba, mert elhagyta a kereszténységet, miközben az iszlamizáció egyre nagyobb kihívást jelent. Észak-Európában – vetette fel például – „megeszik őket a muszlimok”, hiszen hiába a gazdagság, nem veszik észre a bajt. Szerinte Közép- és Kelet-Európában még képesek „olvasni a sorok között”, és jobban érzékelik a társadalmi folyamatokat.

Mi adott és ad még ma is erőt egy keresztény politikusnak?

A keresztény értékrend és személyes hit kérdésében Soltész Miklós elmondta, hogy sokat kapott szüleitől, bár a tragédiák miatt a hitükről ritkán beszéltek. Piarista diák volt, és a Regnum Marianum Közösség tagjaként titokban is vállalta hitét a szocializmus idején, ami – mint fogalmazott – „elképesztő erőt adott”. Tizennégy éven keresztül maga is közösségvezetőként szolgált.

A politikus ezért arra biztatott mindenkit – de legfőképpen a Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium fiataljait –, hogy legyen tagja kisebb keresztény közösségeknek, mert ezek erősítik nemcsak az egyházat, hanem a nemzetet is.

Személyes útjáról és karrierjéről szólva Soltész elmondta, hogy a hívő élet hihetetlen erőt ad. Katolikusként különösen fontosnak tartja a szentségekhez való járulást, lelki vezetője segítségét, valamint a rózsafüzér imádságot.

A fiatalokhoz szólva azt üzente: „Erősítsétek a lelketeket, keresztény hiteteket. Ha nem is mutatjátok ezt, előbb vagy utóbb olyan fiatalok érkeznek majd hozzátok, akik segítséget kérnek.”

Sokkal több keresztény iskola működik, és az egyházi oktatás, valamint a szociális szféra állami támogatása lehetőséget biztosít a hit megélésére

Kétezer éve támadás alatt az egyház

Az egyházat és vezetőit érő támadásokkal kapcsolatban Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár felidézte, hogy a kereszténység kétezer éve üldözött vallás. „Csak János apostol halt meg természetes halállal, a többieket megkínozták, mégis tovább élt a hit.”

Úgy véli, nem szabad elvárni, hogy a kereszténység valaha is mentes legyen a támadásoktól, és nem tudja, miért gyűlölik sokan a világban a keresztényeket, de szerinte az igazság az, amely „fáj nekik”.

Nekünk igazunk van, igazságunk van, még úgy is, hogy bűnösök vagyunk” – fogalmazott, majd hozzátette: nem szabad csüggedni, segíteni kell az üldözött keresztényeket, és párbeszédet kell folytatni a muszlimokkal is, de csak keretek közt.

A mai politikai helyzetre és a kormány–ellenzék viszonyra vonatkozó kérdésre Soltész egyértelműen fogalmazott: a kommunista rendszerben a keresztények teljes elnyomás alatt álltak, az egyházi intézményeket bezárták, államosították. Ennek a korszaknak a káros következményeit még ma is érezzük. Most viszont – mondta – sokkal több keresztény iskola működik, és az egyházi oktatás, valamint a szociális szféra állami támogatása lehetőséget biztosít a hit megélésére.

Megítélése szerint ezek az intézmények lelkiségben többet tudnak adni, még ha hibáik is vannak.

A beszélgetés végén vezetői tanácsot kértek a fiatalok. Soltész Ken Follett Teherán című regényét említette példaként, amelyben egy multinacionális cég igazgatója kiáll a bajba jutott munkatársaiért. E történeten keresztül hangsúlyozta, hogy a jó vezető megbecsüli minden munkatársát. Arra biztatta a fiatalokat az államtitkár, hogy merjék megszólítani az alattuk dolgozókat, köszönjék meg munkájukat, mert ez erősíti a közösséget és a bizalmat. Ugyanakkor figyelmeztetett: az a legfájóbb, ha valakiben megbízunk, és ő visszaél ezzel a bizalommal.

  • A Morus Vezetőképző Akadémia és a Slachta Margit Kollégium célja, hogy keresztény értékekre épülő, felelősen gondolkodó és szolgáló vezetőket képezzen, akik az élet minden területén képesek a közjóért dolgozni. Az intézmény meggyőződése, hogy a vezetés nem hatalomgyakorlás, hanem szolgálat, és ennek szellemében szervezi programjait, tréningjeit, illetve előadásait.
  • A „Kereszténynek lenni Európában” esemény ezt az alapvető szemléletet hivatott megerősíteni: a hiteles vezetés és a keresztény meggyőződés nem választható el egymástól, de kölcsönösen táplálják egymást a személyes és közösségi életben egyaránt.

Képek forrása: MVA, SMK

 

neszteklipschik
2025. november 12. 21:01
A lippsik szerint nincsenek olyanok, hogy keresztények. Azok mind "keresztény fasiszták". Trump is, Orbán is az. Szerintük...
akitiosz
2025. november 12. 20:29
Nem kellett volna a zsidókat és a muzulmánokat ideengedni erre a kontinensre. Vagy el kellene őket innen tüntetni. A pogányokkal nincsen baj, de ez a kettő vallás veszélyt jelent a kontinensre sok-sok téren.
