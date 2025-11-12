„Prés alatt vagyunk, keresztények, prés alatt van kontinensünk, Európa” – fiatalok beszélgettek a kontinens jövőjéről

Erre reagálva Soltész Miklós hangsúlyozta: sajnálatos mód ez általános jelenség Nyugat-Európában. Cseh Tamás Kék páviánok című dalára utalva párhuzamot vont történelmi, társadalmi folyamatok között. A zeneszámban énekelt „kék páviánok” az SZDSZ-re, a „zöld rinocéroszok” pedig a muszlimokra utalnak. Az államtitkár állítása szerint ez volt az a dal, amely után úgy döntött, keresztes láncot, keresztény érmét visel a mindennapokban, mert úgy véli,

a keresztényeknek is láthatóvá kell tenniük hitüket, mint ahogy a mohamedánok is nyíltan vállalják vallásukat.

„Fel kell vállalni. Mi, keresztények, visszahúzódunk, pedig ha letépik, megrángatják is – utalva a katalán idegenvezető figyelmeztetésére –, vitathatatlanul igazunk van” – jelentette ki.

Soltész: Prés alatt vagyunk, keresztények, prés alatt van kontinensünk, Európa

A politikai és társadalmi helyzetet értékelve az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár úgy látja, hogy ma egyfajta liberális diktatúra uralkodik Európában, amelyet a média és az álcivil szervezetek működtetnek, miközben a másik oldalon a muszlim benyomulás jelent kihívást.