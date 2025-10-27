Mesterséges intelligencia: világhírű professzorok és magyar felsővezetők gyűltek össze Budapesten

Világszínvonalú stratégiai képzés került megrendezésre Budapesten 2025. október 20–22. között a Magyar Vezetőképző Alapítvány és a világ egyik vezető üzleti iskolája, az IESE Business School együttműködésében. A program célja az volt, hogy a magyar közép- és felsővezetők mélyebb megértést kapjanak arról, miként formálja át az MI a gazdasági működést, a vállalati stratégiát és a vezetői döntéshozatalt – nem csupán technológiai, hanem emberi és etikai dimenzióban is.

Nem technológiáról, hanem vezetésről

A háromnapos képzés nem a kódolásról vagy az algoritmusokról szólt, hanem a jövő vezetői gondolkodásáról. Az MI nem csupán eszköz, hanem stratégiai szemlélet, amely újra formálja az üzleti modelleket és a vezetői felelősség fogalmát is. A résztvevők valós üzleti példákon és interaktív esettanulmányokon keresztül tanulták meg, hogyan építhetnek olyan MI-alapú, de emberközpontú stratégiát, amely egyszerre növeli a versenyképességet és az etikus működést.

Világszínvonalú szakmai háttér

A program az IESE Business School három kiemelkedő professzorának, Prof. Sampsa Samila, Prof. David Wehrheim és Prof. Enric Junqué de Fortuny szakmai útmutatásával valósult meg. Mindhárman a mesterséges intelligencia által vezérelt üzleti transzformáció nemzetközileg elismert kutatói, akik a legfrissebb tudományos és gyakorlati tapasztalatokat hozták el Budapestre.