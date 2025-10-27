Ft
IESE Business School Budapest mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia: világhírű professzorok és magyar felsővezetők gyűltek össze Budapesten

2025. október 27. 14:24

Világszínvonalú stratégiai képzés került megrendezésre Budapesten.

Világszínvonalú stratégiai képzés került megrendezésre Budapesten 2025. október 20–22.  között a Magyar Vezetőképző Alapítvány és a világ egyik vezető üzleti iskolája, az IESE Business School együttműködésében. A program célja az volt, hogy a magyar közép- és felsővezetők mélyebb megértést kapjanak arról, miként formálja át az MI a gazdasági működést, a vállalati stratégiát és a vezetői döntéshozatalt – nem csupán technológiai, hanem emberi és etikai dimenzióban is.

Nem technológiáról, hanem vezetésről

A háromnapos képzés nem a kódolásról vagy az algoritmusokról szólt, hanem a jövő vezetői gondolkodásáról. Az MI nem csupán eszköz, hanem stratégiai szemlélet, amely újra formálja az üzleti modelleket és a vezetői felelősség fogalmát is. A résztvevők valós üzleti példákon és interaktív esettanulmányokon keresztül tanulták meg, hogyan építhetnek olyan MI-alapú, de emberközpontú stratégiát, amely egyszerre növeli a versenyképességet és az etikus működést.

Világszínvonalú szakmai háttér

A program az IESE Business School három kiemelkedő professzorának, Prof. Sampsa Samila, Prof. David Wehrheim és Prof. Enric Junqué de Fortuny szakmai útmutatásával valósult meg. Mindhárman a mesterséges intelligencia által vezérelt üzleti transzformáció nemzetközileg elismert kutatói, akik a legfrissebb tudományos és gyakorlati tapasztalatokat hozták el Budapestre.

A magyar gazdasági élet meghatározó szereplői a résztvevők között

A képzésen közel 30 magyar vállalat és szervezet közép- és felsővezetői vettek részt.

A résztvevők között volt többek között a BioTechUSA, MVM Zrt., Magyar Bankszövetség, OPUS Global Nyrt., Paks II. Zrt., OTP Bank Nyrt., Mirelite Mirsa Zrt., Videoton Holding Zrt., valamint a Budapesti Corvinus Egyetem, Magyar Piszke Papír Kft., és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselői is.

A képzés célja az volt, hogy a magyar vezetők nemzetközi szintű tudással és szemlélettel készüljenek a jövő gazdasági és technológiai kihívásaira, miközben saját szervezetükben is erősítik a felelős, értékalapú vezetést.

Élményalapú tanulás és inspiráló közösség

A program az IESE által világszerte alkalmazott élményalapú módszertanra épült:

a résztvevők esettanulmányokon, csoportos problémamegoldáson és tapasztalatmegosztáson keresztül szereztek azonnal alkalmazható tudást.

Emellett a rendezvény strukturált kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosított, amelyek hosszú távú szakmai együttműködések és inspiráló vezetői közösségek alapját teremthetik meg. A jövő vezetői szemlélete A mesterséges intelligencia nem helyettesíti a vezetőt, de új szintre emeli a vezetői gondolkodást. Ezt az üzenetet vihették magukkal a résztvevők, akik a három nap végére nemcsak új ismeretekkel, hanem újfajta stratégiai látásmóddal is gazdagodtak.

***

 

