A Hit és Tudomány világsztárjainak tanácskozása Budapesten

A SciFaiR Summit 2025 egyértelművé tette: szükség van a tudomány és a hit párbeszédére Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta, kutatóként ő nem a halhatatlanságot keresi, hanem az egészséges élettartam meghosszabbítását. „Ez kötelességünk is, mert a Földön egészségben, méltósággal kell élnünk. A halál az evolúció természetes része. Az »örök élet« itt a Földön nem lehetséges, és nem is cél” – tette hozzá.

William Desmond, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora előadásában elmondta, a tudomány és a modern filozófia gyakran negatív hozzáállást tanúsított a tisztelet és annak alapja, a vallás iránt, hogy saját potenciálját a racionális felvilágosodás és a racionális kihasználás érdekében fejlessze.

A természet rendje és az isteni szándék – Gondolatok az evolúcióról

A Cambridge-i Faraday Intézet kutatóprofesszora, Denis Alexander a biológiai evolúció céljáról, irányáról és korlátairól beszélt előadásában. Azt vizsgálta, az evolúció valóban csak a véletlen eredménye-e. Szerinte sokan félreértik az evolúciót: nem filozófiaként vagy világnézetként, hanem tudományos elméletként tekintenek rá.

A tudat rejtélye – filozófiai, etikai nézőpontból és a mesterséges intelligencia oldaláról