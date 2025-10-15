A Hit és Tudomány világsztárjainak tanácskozása Budapesten

Roger Vergauwen, a Leuveni Katolikus Egyetem emeritusz filozófiaprofesszora előadásában a tudatosságról, a mesterséges tudatosságról és a „qualia”, azaz belső szubjektív élményeinkről szólt. A professzor Aquinói Szent Tamástól is hozott példát, aki azt mondta, sem az angyalok, sem a démonok nem tudnak új, érzéki élményt adni például egy vaknak vagy süketnek.
Ez a gondolat összekapcsolható a mesterséges tudatosság kihívásaival: nehéz létrehozni gépet, amely valóban szubjektív élményeket tapasztal”
– hangsúlyozta Roger Vergauwen, hozzáteve, hogy összességében a tudatosság megértése nehéz, rengeteg elmélet létezik, de egyik sem ad teljes választ, és az emberi élmény mindig több, mint a puszta fizikai folyamatok. Az előadás után a mesterséges intelligenciával foglalkozó panelbeszélgetésben Tomasz Trafny, a Vatikáni Zsinat főtitkára, Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, valamint Török Csaba teológus, az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház plébánosa vett részt, akik a tudat és a mesterséges tudat kérdését járták körül. Arról vitáztak, mi is a tudat: csak az agy működésének eredménye, vagy valami több, ami képes „felülről hatni” a testre. Többen példákat hoztak arra, hogy az ember képes tudatosan befolyásolni testi folyamatait, például a légzést vagy a szívverést.
A Magyar Kutatási Hálózatnál hiszünk abban, hogy a tudomány önmagában csak »fél lábon áll«
– a valóság ennél sokkal tágabb, mélyebb és gazdagabb. Ezért tartjuk kötelességünknek a párbeszédet az igazság más úton járó kutatóival” – összegezte a konferencia holisztikus megközelítését Gulyás Balázs.