HUN-REN konferencia Gulyás Balázs filozófia

A Hit és Tudomány világsztárjainak tanácskozása Budapesten

2025. október 15. 21:32

A Magyar Kutatási Hálózatnál hisznek abban, hogy a tudomány önmagában csak fél lábon áll.

2025. október 15. 21:32
null

A SciFaiR Summit 2025 egyértelművé tette: szükség van a tudomány és a hit párbeszédére Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta, kutatóként ő nem a halhatatlanságot keresi, hanem az egészséges élettartam meghosszabbítását. „Ez kötelességünk is, mert a Földön egészségben, méltósággal kell élnünk. A halál az evolúció természetes része. Az »örök élet« itt a Földön nem lehetséges, és nem is cél” – tette hozzá.

William Desmond, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora előadásában elmondta, a tudomány és a modern filozófia gyakran negatív hozzáállást tanúsított a tisztelet és annak alapja, a vallás iránt, hogy saját potenciálját a racionális felvilágosodás és a racionális kihasználás érdekében fejlessze.

A természet rendje és az isteni szándék – Gondolatok az evolúcióról

A Cambridge-i Faraday Intézet kutatóprofesszora, Denis Alexander a biológiai evolúció céljáról, irányáról és korlátairól beszélt előadásában. Azt vizsgálta, az evolúció valóban csak a véletlen eredménye-e. Szerinte sokan félreértik az evolúciót: nem filozófiaként vagy világnézetként, hanem tudományos elméletként tekintenek rá.

A tudat rejtélye – filozófiai, etikai nézőpontból és a mesterséges intelligencia oldaláról

Roger Vergauwen, a Leuveni Katolikus Egyetem emeritusz filozófiaprofesszora előadásában a tudatosságról, a mesterséges tudatosságról és a „qualia”, azaz belső szubjektív élményeinkről szólt. A professzor Aquinói Szent Tamástól is hozott példát, aki azt mondta, sem az angyalok, sem a démonok nem tudnak új, érzéki élményt adni például egy vaknak vagy süketnek.

Ez a gondolat összekapcsolható a mesterséges tudatosság kihívásaival: nehéz létrehozni gépet, amely valóban szubjektív élményeket tapasztal”

– hangsúlyozta Roger Vergauwen, hozzáteve, hogy összességében a tudatosság megértése nehéz, rengeteg elmélet létezik, de egyik sem ad teljes választ, és az emberi élmény mindig több, mint a puszta fizikai folyamatok. Az előadás után a mesterséges intelligenciával foglalkozó panelbeszélgetésben Tomasz Trafny, a Vatikáni Zsinat főtitkára, Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, valamint Török Csaba teológus, az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház plébánosa vett részt, akik a tudat és a mesterséges tudat kérdését járták körül. Arról vitáztak, mi is a tudat: csak az agy működésének eredménye, vagy valami több, ami képes „felülről hatni” a testre. Többen példákat hoztak arra, hogy az ember képes tudatosan befolyásolni testi folyamatait, például a légzést vagy a szívverést.

A Magyar Kutatási Hálózatnál hiszünk abban, hogy a tudomány önmagában csak »fél lábon áll«

– a valóság ennél sokkal tágabb, mélyebb és gazdagabb. Ezért tartjuk kötelességünknek a párbeszédet az igazság más úton járó kutatóival” – összegezte a konferencia holisztikus megközelítését Gulyás Balázs.

Nyitókép forrása: HUN-REN

