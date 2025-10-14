Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ai konzorcium HUN-REN SZTAKI HunAIFA szuperszámítógép központ Magyarország Közép-Európa siker partnerség

Még egy lépéssel közelebb a jövőhöz: Magyarország elsők között csatlakozik Európa legnagyobb szuperszámítógépéhez

2025. október 14. 17:29

„Ez a siker egyértelmű jelzés arra, hogy a magyar tudomány, technológia és ipar közös munkája versenyképes nemzetközi szinten is.” – mondta el Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.

2025. október 14. 17:29
null

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai vezetésével létrejött és a HUN-REN SZTAKI által vezetett HunAIFA konzorcium elnyerte a EuroHPC AI Factory Antenna programjának támogatását. 

A program célja, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges ökoszisztémákat kiépítse a már meglévő szuperszámítógépes kapacitások köré. 

A HunAIFA projekt megvalósítását a németországi Jülich Szuperszámítógép Központ szakmai támogatása kíséri, ahol szeptemberben adták át Európa első, másodpercenként ezerbilliárd műveletet végző, úgynevezett „exaszintű” szuperszámítógépét. 

A HUN-REN Központ vezetése és a HUN-REN SZTAKI koordinációjával, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Neumann Technológiai Platform részvételével létrejött konzorcium sikeres pályázata által mind a hazai kutatók, oktatók, fejlesztők, mind az innovatív vállalkozások, mind pedig az állami szféra intézményei mostantól ugyanazokhoz a korszerű AI-eszközökhöz és legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrákhoz férhetnek hozzá, mint Európa legversenyképesebb szereplői – derült ki a Magyar Kutatási Hálózat közleményéből.

A mesterséges intelligencia és a szuperszámítástechnika együtt formálja a jövő társadalmát

„Ez a siker egyértelmű jelzés arra, hogy a magyar tudomány, technológia és ipar közös munkája versenyképes nemzetközi szinten is. 

A győzelem lehetővé teszi, hogy a hazai kutatók és fejlesztők a legkorszerűbb infrastruktúrán dolgozzanak és bekapcsolódjanak abba az európai tudáshálózatba,

 ahol a mesterséges intelligencia és a szuperszámítástechnika együtt formálja a jövőt a társadalom javára” – idézték Jakab Rolandot, a a HUN-REN vezérigazgatóját.

Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezer billiárd számítást végez- ami mintegy kétszázszorosa a jelenlegi legnagyobb hazai kapacitásnak. A kiemelten támogatott szektorok a Neumann János Program és a megújult Mesterséges Intelligencia Stratégiát figyelembe véve, az egészségügy, energetika, mezőgazdaság, gyártástechnológia és autonóm rendszerek – ez utóbbi kapcsán a HunAIFA projekt a ZalaZONE-nal működik együtt – ismertették.

Lovas Róbert (HUN-REN SZTAKI), a hazai AI Factory Antenna konzorciumvezetője is megszólalt a fejlemények kapcsán. „Egy rendkívül erős, egymás kompetenciáit kiegészítő konzorcium munkájának eredménye ez a stratégiai jelentőségű pályázati siker, amely lehetőséget teremt arra, hogy a mesterséges intelligencia, az informatikai kutatási infrastruktúrák és technológia transzfer területén megszerzett eddigi képességeinket és tapasztalatainkat – a Jülichi Szuperszámítógép Központtal partnerségben – tovább bővíthetjük, és azok így széles körben hasznosulhatnak
hazánkban is”.

A HunAIFA projekt hároméves időtávra tervez, és mintegy 10 millió eurós költségvetéssel rendelkezik.

 A sikeres pályázat eredményeként Budapest és a HUN-REN kutatóhálózata Közép-Európa egyik legjelentősebb AI- és HPC-szereplőjévé válhat hosszabb távon a partnerségek bővítésével, amellyel megerősíti Magyarország pozícióját az európi digitális átállásban – zárult a HUN-REN közleménye.

Nyitókép illusztráció. Fotó: HUN-REN

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. október 14. 17:51
Mi ebben mindig nagyok voltunk, legyenek a 70-es vagy a 90-es évek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!