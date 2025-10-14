Még egy lépéssel közelebb a jövőhöz: Magyarország elsők között csatlakozik Európa legnagyobb szuperszámítógépéhez

„Ez a siker egyértelmű jelzés arra, hogy a magyar tudomány, technológia és ipar közös munkája versenyképes nemzetközi szinten is.

A győzelem lehetővé teszi, hogy a hazai kutatók és fejlesztők a legkorszerűbb infrastruktúrán dolgozzanak és bekapcsolódjanak abba az európai tudáshálózatba,

ahol a mesterséges intelligencia és a szuperszámítástechnika együtt formálja a jövőt a társadalom javára” – idézték Jakab Rolandot, a a HUN-REN vezérigazgatóját.

Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezer billiárd számítást végez- ami mintegy kétszázszorosa a jelenlegi legnagyobb hazai kapacitásnak. A kiemelten támogatott szektorok a Neumann János Program és a megújult Mesterséges Intelligencia Stratégiát figyelembe véve, az egészségügy, energetika, mezőgazdaság, gyártástechnológia és autonóm rendszerek – ez utóbbi kapcsán a HunAIFA projekt a ZalaZONE-nal működik együtt – ismertették.

Lovas Róbert (HUN-REN SZTAKI), a hazai AI Factory Antenna konzorciumvezetője is megszólalt a fejlemények kapcsán. „Egy rendkívül erős, egymás kompetenciáit kiegészítő konzorcium munkájának eredménye ez a stratégiai jelentőségű pályázati siker, amely lehetőséget teremt arra, hogy a mesterséges intelligencia, az informatikai kutatási infrastruktúrák és technológia transzfer területén megszerzett eddigi képességeinket és tapasztalatainkat – a Jülichi Szuperszámítógép Központtal partnerségben – tovább bővíthetjük, és azok így széles körben hasznosulhatnak

hazánkban is”.