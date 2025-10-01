Bejelentkezett Nagy Márton, majd megígérte: „Nem állunk meg”

Nagy Márton szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy munkába állt a gazdasági kabinet.

A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, hogy az ülésen a kis- és középvállalkozások álltak a fókuszban: „azon dolgozunk, hogy javítsuk működési feltételeiket, bővítsük beruházási lehetőségeiket, hatékonyságukat és termelékenységüket.”

Ennek érdekében négy csomagról tárgyaltak:

Likviditási és finanszírozási csomag – a Demján Sándor Program „1+1” Beruházás-élénkítő Támogatási Program folytatása (2.0), illetve a Széchenyi Kártya kamatainek mérséklése.

Adócsökkentési csomag – a vállalatok terheinek csökkentése és versenyképességük erősítése érdekében.

Mesterséges intelligencia alkalmazása – az innováció és a hatékonyság támogatására.

Ipari tárolók telepítése – nemcsak a lakosság, hanem a vállalatok számára is, hogy csökkentsék fogyasztásukat és kedvezőbb áron jussanak elektromos energiához.

„Azért küzdünk, hogy a magyar vállalkozások erősebbek és sikeresebbek legyenek – nem állunk meg” – szögezte le Nagy Márton.