Bejelentkezett Nagy Márton, majd megígérte: „Nem állunk meg”

Nagy Márton szerint Karácsony Gergely már nem sokáig húzhatja az időt
A nemzetgazdasági miniszter nyomatékosította, a főpolgármesternek felelősséget kell vállalnia a Budapesten kialakult helyzetért.
„Azért küzdünk, hogy a magyar vállalkozások erősebbek és sikeresebbek legyenek” – szögezte le a nemzetgazdasági miniszter.
Nagy Márton szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy munkába állt a gazdasági kabinet.
A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, hogy az ülésen a kis- és középvállalkozások álltak a fókuszban: „azon dolgozunk, hogy javítsuk működési feltételeiket, bővítsük beruházási lehetőségeiket, hatékonyságukat és termelékenységüket.”
Ennek érdekében négy csomagról tárgyaltak:
„Azért küzdünk, hogy a magyar vállalkozások erősebbek és sikeresebbek legyenek – nem állunk meg” – szögezte le Nagy Márton.
