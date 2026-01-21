A Mercosur-megállapodás célzott támadás a gazdák ellen – Dömötör Csaba Strasbourgból

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
„Ami most Brüsszelben zajlik, az súlyos veszélyt jelent a magyar gazdák jövőjére” – mondta strasbourgi riportunkban Dömötör Csaba. Szerinte Ursula von der Leyen ezért is néz szembe bizalmatlansági indítvánnyal, miközben Magyar Péter Brüsszelben újra a magyar érdekek ellen dolgozik.
Strasbourgban, az Európai Parlamentben nyilatkozott Dömötör Csaba Fideszes európai parlamenti képviselő a Mercosur-megállapodásról, az Európai Néppárt szerepéről a magyar belpolitikában, valamint az áprilisi választások tétjéről. A Mercosur egy olyan kereskedelmi egyezmény, amely vámmentesen engedné be az Európai Unióba a dél-amerikai országokból érkező hatalmas mennyiségű mezőgazdasági termékeket, miközben párhuzamosan megnyitják a piacokat Ukrajna irányából is.
Dömötör Csaba szerint mindez súlyos csapást mérne a magyar és európai gazdákra, különösen annak fényében, hogy az uniós költségvetésben közben 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, ami inflációval együtt akár 50 százalékos reálérték-csökkenést jelenthet. Ráadásul a beáramló termékek nem felelnek meg azoknak a szigorú környezetvédelmi és állatjóléti szabályoknak, amelyeket az európai gazdáknak kötelező betartaniuk – ellenőrzési lehetőség pedig gyakorlatilag nincs.
A riportban szó esett Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról is, amely szorosan összefügg a Mercosur-megállapodás erőltetésével. A Fidesz frakciója szerint nem véletlen, hogy a megállapodás a bizalmi vita középpontjába került: a brüsszeli nagykoalíció mindenáron át akarja vinni az egyezményt.
Külön téma volt Magyar Péter és a Tisza Párt szerepe is. Dömötör Csaba szerint miközben Magyar Péter Strasbourgban a gazdák védelmezőjeként lép fel, addig saját politikai közössége, az Európai Néppárt, teljes mellszélességgel támogatja a Mercosur-megállapodást és az agrárforrások megvágását. A képviselő ezt álságos politikai színjátéknak nevezte.
