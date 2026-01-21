Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
strasbourg magyar péter ursula von der leyen európai parlament európai néppárt dömötör csaba

A Mercosur-megállapodás célzott támadás a gazdák ellen – Dömötör Csaba Strasbourgból

2026. január 21. 21:09

„Ami most Brüsszelben zajlik, az súlyos veszélyt jelent a magyar gazdák jövőjére” – mondta strasbourgi riportunkban Dömötör Csaba. Szerinte Ursula von der Leyen ezért is néz szembe bizalmatlansági indítvánnyal, miközben Magyar Péter Brüsszelben újra a magyar érdekek ellen dolgozik.

2026. január 21. 21:09
null

Strasbourgban, az Európai Parlamentben nyilatkozott Dömötör Csaba Fideszes európai parlamenti képviselő a Mercosur-megállapodásról, az Európai Néppárt szerepéről a magyar belpolitikában, valamint az áprilisi választások tétjéről. A Mercosur egy olyan kereskedelmi egyezmény, amely vámmentesen engedné be az Európai Unióba a dél-amerikai országokból érkező hatalmas mennyiségű mezőgazdasági termékeket, miközben párhuzamosan megnyitják a piacokat Ukrajna irányából is.

Dömötör Csaba szerint mindez súlyos csapást mérne a magyar és európai gazdákra, különösen annak fényében, hogy az uniós költségvetésben közben 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, ami inflációval együtt akár 50 százalékos reálérték-csökkenést jelenthet. Ráadásul a beáramló termékek nem felelnek meg azoknak a szigorú környezetvédelmi és állatjóléti szabályoknak, amelyeket az európai gazdáknak kötelező betartaniuk – ellenőrzési lehetőség pedig gyakorlatilag nincs.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

A riportban szó esett Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról is, amely szorosan összefügg a Mercosur-megállapodás erőltetésével. A Fidesz frakciója szerint nem véletlen, hogy a megállapodás a bizalmi vita középpontjába került: a brüsszeli nagykoalíció mindenáron át akarja vinni az egyezményt.

Külön téma volt Magyar Péter és a Tisza Párt szerepe is. Dömötör Csaba szerint miközben Magyar Péter Strasbourgban a gazdák védelmezőjeként lép fel, addig saját politikai közössége, az Európai Néppárt, teljes mellszélességgel támogatja a Mercosur-megállapodást és az agrárforrások megvágását. A képviselő ezt álságos politikai színjátéknak nevezte.

 

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 22. 16:39
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Nagyhuba1
2026. január 22. 10:40
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast Valózsímű nem tudnak versenyezni, az európai (EU) termelési feltételek lényegesen szigorúbbak.Ez az "Ukrán" mezőgazdasági termékekre is vonatkozik.A Mercosur engedi a mezőgazdasági termékek behozatalát az EU ba,remélve azt, hogy rengeteg ipari terméket vihet ki Németország....stb.
Válasz erre
0
0
gabor87
2026. január 22. 01:23
Kohán Mátyás szerint jó a megállapodás nekünk és az uniónak. Akkor ki téved itt?
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 22. 00:56
Konnektivitás. Ha a magyar gazdák nem tudnak versenyezni egy ezer kilométerekről érkező mezőgazdasági áruval, akkor ott már nem az EU a hibás.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!