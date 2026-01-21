A Mercosur-megállapodás célzott támadás a gazdák ellen – Dömötör Csaba Strasbourgból

Strasbourgban, az Európai Parlamentben nyilatkozott Dömötör Csaba Fideszes európai parlamenti képviselő a Mercosur-megállapodásról, az Európai Néppárt szerepéről a magyar belpolitikában, valamint az áprilisi választások tétjéről. A Mercosur egy olyan kereskedelmi egyezmény, amely vámmentesen engedné be az Európai Unióba a dél-amerikai országokból érkező hatalmas mennyiségű mezőgazdasági termékeket, miközben párhuzamosan megnyitják a piacokat Ukrajna irányából is.

Dömötör Csaba szerint mindez súlyos csapást mérne a magyar és európai gazdákra, különösen annak fényében, hogy az uniós költségvetésben közben 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, ami inflációval együtt akár 50 százalékos reálérték-csökkenést jelenthet. Ráadásul a beáramló termékek nem felelnek meg azoknak a szigorú környezetvédelmi és állatjóléti szabályoknak, amelyeket az európai gazdáknak kötelező betartaniuk – ellenőrzési lehetőség pedig gyakorlatilag nincs.