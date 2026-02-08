Magyar Péter a gazdatüntetésről is teljesen elképesztő hazugságot terjesztett (VIDEÓ)

Magyar Péter nem szólalt meg

A Fidesz EP-képviselője azonban felhívta arra a figyelmet, hogy a magyar delegációk közül egyedül a Fidesz szólalt fel a gazdák mellett kiállva a tüntetésen.

Te nem éltél ezzel a lehetőséggel, nem volt hozzá bátorságod, merthogy furcsa is lett volna, ha úgy próbálsz beszélni a Mercosur ellen, hogy azzal pont egy időben, a saját frakcióvezetőd arról beszél, hogy az EPP miért és hogyan támogatja teljes mellszélességgel ezt a megállapodást

– fogalmazott Dömötör Csaba Magyar Péternek üzenve, majd folytatta: „Utaltál a mezőgazdasági bizottsági tagságomra. Ott vagyok tag, te is. Az elmúlt hónapokban, rengeteg lehetőséged lett volna arra, hogy Mercosur ellen kiállj a vitákban, vagy éppen az agrártámogatások csökkentése ellen kiállj, de nem éltél vele. 372 napja nem szólaltál fel ezekben az ügyekben, és semmilyen más ügyben sem. Ez több mint egy év. És nem munkakerülésről van itt szó, hanem arról, hogy a saját jelölőid, szponzoraid, támogatóid mindeközben elvégzik a piszkos munkát, megcsinálják azt, amit a magyarok előtt te letagadsz.”