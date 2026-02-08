Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter mercosur Magyar Péter hazugságai hazugság dömötör csaba

Magyar Péter a gazdatüntetésről is teljesen elképesztő hazugságot terjesztett (VIDEÓ)

2026. február 08. 06:55

A Tisza párt vezetője azt állította, hogy a strasbourgi gazdatüntetésen egyetlen fideszes képviselő sem volt ott. Magyar Péter megint hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 13. rész.

2026. február 08. 06:55
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter 2026. január 20-án azt terjesztette, hogy a fideszes képviselők ott sem voltak a Mercosur elleni gazdatüntetésen

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron
A gazdatüntetések kapcsán is hazugságot terjesztett Magyar Péter
A gazdatüntetések kapcsán is hazugságot terjesztett Magyar Péter
Fotó: AFP

„Ezzel szemben a tény az az, hogy az EP-képviselők számára egy külön felszólalási lehetőséget biztosítottak, és én eddig is éltem mindig ezzel, és ma is éltem, felszólaltam” – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Dömötör Csaba Magyar Péter szavaira reagálva, aki strasbourgi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem látott fideszes politikusokat a gazdatüntetésen kiállni a gazdák mellett. 

Magyar Péter nem szólalt meg

A Fidesz EP-képviselője azonban felhívta arra a figyelmet, hogy a magyar delegációk közül egyedül a Fidesz szólalt fel a gazdák mellett kiállva a tüntetésen. 

Te nem éltél ezzel a lehetőséggel, nem volt hozzá bátorságod, merthogy furcsa is lett volna, ha úgy próbálsz beszélni a Mercosur ellen, hogy azzal pont egy időben, a saját frakcióvezetőd arról beszél, hogy az EPP miért és hogyan támogatja teljes mellszélességgel ezt a megállapodást

– fogalmazott Dömötör Csaba Magyar Péternek üzenve, majd folytatta: „Utaltál a mezőgazdasági bizottsági tagságomra. Ott vagyok tag, te is. Az elmúlt hónapokban, rengeteg lehetőséged lett volna arra, hogy Mercosur ellen kiállj a vitákban, vagy éppen az agrártámogatások csökkentése ellen kiállj, de nem éltél vele. 372 napja nem szólaltál fel ezekben az ügyekben, és semmilyen más ügyben sem. Ez több mint egy év. És nem munkakerülésről van itt szó, hanem arról, hogy a saját jelölőid, szponzoraid, támogatóid mindeközben elvégzik a piszkos munkát, megcsinálják azt, amit a magyarok előtt te letagadsz.” 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. február 08. 07:32
Annyira hülyének nézi a követőit, hogy rendre a pofájukba hazudik. Aztán, hogy joggal tartja hülyének őket eldől a választáson.
Válasz erre
0
0
csigabus
2026. február 08. 07:27
Ez a f@sz akar kormányozni?
Válasz erre
3
0
csigabus
2026. február 08. 07:26
Ez a f@sz akar kormányozni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!