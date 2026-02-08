Elemző Magyar Péter programjáról: a Tisza Párt lábon lőtte magát

Az elemző kiemelte, egy jó minőségű közvélemény-kutatás rengeteg feltételnek kell megfeleljen: az adatfelvétel megbízhatósága, a reprezentatív minta összetétele, az irányított kérdések elkerülése csupán az alapok. Az országos listás eredmény pontos előrejelzéséhez azonban meg kell becsülni az aktív és mozgósítható választók számát, pártpreferenciájukat, valamint azonosítani kell a bizonytalan vagy rejtőzködő preferenciájú szavazókat is. Ezek mind potenciális „banánhéjak”, amelyeken könnyen „megcsúszhat” egy felmérés.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a közvélemény-kutatások mellett az is nehezít az ellenzéki párt helyzetét hogy a Tisza-program mögött egyre inkább egy megszorító csomag körvonalazódik, ami a választási kampány egyik kulcstémájává válhat. Orbán Viktor a héten is hangsúlyozta: 2027-re legfeljebb 5 százalékos költségvetési hiánnyal minden jelenlegi intézkedés – a 13. havi nyugdíjtól a családbarát lépéseken át az Otthon Start programig – fenntartható.

Lábon lőtte magát a kihívó

Ezzel szemben a Tisza Párt az euró 2030-ig történő bevezetésének céljával lényegében egy szigorú hiánycsökkentő csomagot jelentett be, amely a 3 százalék alatti deficit elérését ígéri. Bár Magyar Péter hivatalos programja nem tartalmaz nyílt megszorításokat, csupán „közpénz-költési javaslatokat”, a valódi érdekesség éppen az, ami kimaradt belőle – véli az elemző. Az Indexen publikált, a Tiszából távozott szakértő által megerősített elképzelések szerint a hiánycsökkentés elkerülhetetlenül megszorító intézkedéseket igényel. A Tisza eddig a magyar gazdaság válságáról, sőt összeomlásáról beszélt – ez egy protestpárt esetében érthető stratégia.