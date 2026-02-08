Elemző Magyar Péter programjáról: a Tisza Párt lábon lőtte magát

A mese helyett: ismerjük meg a Tisza valódi programját!
Magyar Péterék már leleplezték magukat, minden más csak porhintés.
Mráz Ágoston szerint éppen ellenkező hatása lehet a párt gazdasági programbemutatójának, mint amit reméltek.
Már csak kilenc hét választ el minket a 2026-os országgyűlési választásoktól, és az elmúlt napok fejleményei alapján a Fidesz több fronton is erősödni látszik – írja Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője közösségi oldalán, aki három pontot emelt ki, amelyek jelenleg nehezítik Magyar Péter helyzetét.
A politikai elemző szerint a Tisza Párthoz közel álló közvélemény-kutatók is egyre kevésbé tartják kizártnak a kormánypárt győzelmét. A közvélemény-kutatások terén éles csata zajlik a valóság pontos leírásáért. A korábban 12-16 százalékos Tisza-előnyt mutató prognózisok egyre tarthatatlanabbnak tűnnek, ezért a Tisza-közeli intézetek is egyre gyakrabban említenek „enyhítő körülményeket”.
Róna Dániel például – miközben intézete 16 százalékos előnyt mért a biztos választók körében a Tisza javára – jelezte, hogy a Fidesz győzelmét sem tartja kizártnak.
Mráz Ágoston Sámuel szerint az ilyen ellentmondássok érthetővé teszik, miért nő a közvéleményben az elégedetlenség a kutatásokkal szemben.
Az elemző kiemelte, egy jó minőségű közvélemény-kutatás rengeteg feltételnek kell megfeleljen: az adatfelvétel megbízhatósága, a reprezentatív minta összetétele, az irányított kérdések elkerülése csupán az alapok. Az országos listás eredmény pontos előrejelzéséhez azonban meg kell becsülni az aktív és mozgósítható választók számát, pártpreferenciájukat, valamint azonosítani kell a bizonytalan vagy rejtőzködő preferenciájú szavazókat is. Ezek mind potenciális „banánhéjak”, amelyeken könnyen „megcsúszhat” egy felmérés.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a közvélemény-kutatások mellett az is nehezít az ellenzéki párt helyzetét hogy a Tisza-program mögött egyre inkább egy megszorító csomag körvonalazódik, ami a választási kampány egyik kulcstémájává válhat. Orbán Viktor a héten is hangsúlyozta: 2027-re legfeljebb 5 százalékos költségvetési hiánnyal minden jelenlegi intézkedés – a 13. havi nyugdíjtól a családbarát lépéseken át az Otthon Start programig – fenntartható.
Ezzel szemben a Tisza Párt az euró 2030-ig történő bevezetésének céljával lényegében egy szigorú hiánycsökkentő csomagot jelentett be, amely a 3 százalék alatti deficit elérését ígéri. Bár Magyar Péter hivatalos programja nem tartalmaz nyílt megszorításokat, csupán „közpénz-költési javaslatokat”, a valódi érdekesség éppen az, ami kimaradt belőle – véli az elemző. Az Indexen publikált, a Tiszából távozott szakértő által megerősített elképzelések szerint a hiánycsökkentés elkerülhetetlenül megszorító intézkedéseket igényel. A Tisza eddig a magyar gazdaság válságáról, sőt összeomlásáról beszélt – ez egy protestpárt esetében érthető stratégia.
Úgy tűnik azonban, lábon lőtte magát, amikor a szokásos felháborodása helyett tervezett intézkedéseire irányította a figyelmet.
Mráz Ágoston Sámuel végül azt írja, a Tisza arculata és jelöltjei is árthatnak a párt imázsának. Magyar Péter a „one man show” kritikáját próbálta ellensúlyozni új miniszterjelöltjei bemutatásával, de a választás – egy bankadó ellen tiltakozó bankár (Kármán András), egy Ukrajna-párti külügyes (Orbán Anita) és egy drágább gázvásárlást ígérő, az energiaár-emelkedésből profitáló energetikai szakember, azaz hadimilliomos (Kapitány István) – könnyen ellenkező hatást válthat ki. Hiába okos, szép vagy kedves egy ember, a politikában minden személyi választásnak üzenete van. Magyar Péter miniszterjelöltjei azt üzenik, hogy Brüsszel és a multik, a külföldi nagytőke érdekében cselekedne kormánya. Politikus-választásai a Fidesz vádjainak igazolás – zárta bejegyzését az elemző.
