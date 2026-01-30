Egy kérdés foglalkoztatja az angolokat: „hogyan végezhetett előrébb a Fradi?”

– számolt be a Sky Sports. A cikk hozzátette, hogy a meggyőző győzelem sem volt elég az első nyolcba kerüléshez, így a gárda rájátszásra kényszerül az említett két együttes valamelyikével. Ugyanakkor a Fradi elleni sikerből önbizalmat meríthet a Forest, amely jó passzban van.

A meccs kapcsán az állt, hogy a zöld-fehérek Kristoffer Zachariassen kapufán csattanó fejesénél ráijesztettek az ellenfelükre, de aztán a Nottingham felülkerekedett és egymás után alakította ki a helyzeteit. Később a szerző, Adam Bate úgy fogalmazott, hogy a vendégek nem tudtak mit kezdeni a túl nagy intenzitással, ami felkelthette a hazai szurkolókban azt a gondolatot, hogy mégis hogyan tudtak a Ferencváros mögött végezni az Európa-liga tabelláján. Az újságíró szerint ez egy meglepően egyoldalú találkozó volt.

A BBC is magabiztos Nottingham-győzelemről írt. Itt is emlékeztettek Zachariassen korai fejesére, majd azt írták, hogy utána már csak a Forest volt a pályán. A Daily Mail is megjegyezte, hogy a magabiztos győzelem sem volt elég az azonnali nyolcaddöntőhöz, de ehhez csodának kellett volna történnie a többi pályán.

A Nottingham 4–0-ra elpáholta a Ferencvárost, de a nyolcaddöntőért még így is meg kell harcolnia”

– összegzett a The Sun, amely a briliáns győzelem kifejezést használta, majd kijelölte a csapatnak a legnehezebb ágat a végső győzelemig: ebben először