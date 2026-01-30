Ft
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Nottingham Forest Robbie Keane Fradi Nottingham Anglia Ferencváros lapszemle FTC

Egy kérdés foglalkoztatja az angolokat: „hogyan végezhetett előrébb a Fradi?”

2026. január 30. 05:38

Magabiztos, elsöprő győzelemről írnak az angol lapok. A Nottingham Forest elütötte a Fradit attól, hogy egyenes ágon bejusson a nyolcaddöntőbe.

2026. január 30. 05:38
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Fradi 4–0-s vereséget szenvedett az angol Nottingham vendégeként a labdarúgó Európa-liga-alapszakasz utolsó, 8. fordulójában. Lássuk, hogyan értékelte a mérkőzést az angol média!

 

Mint írtuk, a Ferencváros a vereségével kicsúszott a legjobb nyolcból a tabellán, „csak” a 12. helyen zárt, ami azt jelenti, hogy egy párharcot kell vívnia a nyolcaddöntőért. A Nottingham Forest a győzelme ellenére egy ponttal kevesebbet szerezve, közvetlenül az FTC mögött, a 13. helyen végzett.

A Fradi a péntek 13 órakor kezdődő sorsoláson kiemeltként a skót Celticet vagy a már jól ismert bolgár Ludogorecet kaphatja. A párharc visszavágóját a Groupama Arénában rendezik. A Forest pedig szintén kiemeltként a török Fenerbahcével vagy a görög Panathinaikosszal játszhat – az utóbbi együttessel való összesorsolás a Nottingham görög tulajdonosának, Evangelosz Marinakisznak a személye miatt szolgáltatna sok beszédtémát, ő ugyanis egész Görögország egyik legbefolyásosabb üzletemberének és sportvezetőjének számít.

Nottingham–Ferencváros 4–0: Igor Jesus kétszer is betalált az Európa-ligában, Sean Dyche csapata bejutott a rájátszásba”

– számolt be a Sky Sports. A cikk hozzátette, hogy a meggyőző győzelem sem volt elég az első nyolcba kerüléshez, így a gárda rájátszásra kényszerül az említett két együttes valamelyikével. Ugyanakkor a Fradi elleni sikerből önbizalmat meríthet a Forest, amely jó passzban van.

A meccs kapcsán az állt, hogy a zöld-fehérek Kristoffer Zachariassen kapufán csattanó fejesénél ráijesztettek az ellenfelükre, de aztán a Nottingham felülkerekedett és egymás után alakította ki a helyzeteit. Később a szerző, Adam Bate úgy fogalmazott, hogy a vendégek nem tudtak mit kezdeni a túl nagy intenzitással, ami felkelthette a hazai szurkolókban azt a gondolatot, hogy mégis hogyan tudtak a Ferencváros mögött végezni az Európa-liga tabelláján. Az újságíró szerint ez egy meglepően egyoldalú találkozó volt.

A BBC is magabiztos Nottingham-győzelemről írt. Itt is emlékeztettek Zachariassen korai fejesére, majd azt írták, hogy utána már csak a Forest volt a pályán. A Daily Mail is megjegyezte, hogy a magabiztos győzelem sem volt elég az azonnali nyolcaddöntőhöz, de ehhez csodának kellett volna történnie a többi pályán.

A Nottingham 4–0-ra elpáholta a Ferencvárost, de a nyolcaddöntőért még így is meg kell harcolnia”

– összegzett a The Sun, amely a briliáns győzelem kifejezést használta, majd kijelölte a csapatnak a legnehezebb ágat a végső győzelemig: ebben először

  • a török Fenerbahcéval játszana,
  • aztán a spanyol Real Betisszel,
  • a portugál Portóval,
  • a szintén angol Aston Villával
  • és végül az olasz AS Romával.
A Nottingham megmutatta a Fradinak, milyen szintet képvisel egy Premier League-ben szereplő csapat
A Nottingham megmutatta a Fradinak, milyen szintet képvisel egy Premier League-ben szereplő csapat (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA)

A The Guardian sem látta másképpen a mérkőzést.

„Hét nappal azután, hogy a Bragába utazó Forest-szurkolók többsége kifütyülte a csapatot,

elsöprő győzelmet aratott a Ferencváros ellen, amivel véget vetett a magyar gárda veretlenségének a sorozatban, valamint megfosztotta attól, hogy a legjobb nyolcban végezzen a tabellán.”

A cikk szerint az első félidőben akár három vagy négy góllal is vezethetett volna az angol együttes, de be kellett érnie a kétgólos előnyével. Szóba került a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is, akiről a szerző úgy vélte, egy ilyen produkcióval aligha emelte saját ázsióját, de ahogyan a tréner a lefújás után is hangsúlyozta, mindig is nagy volt a különbség a két csapat között, egészen pontosan 650 millió font – ennyi ugyanis a két együttes becsült piaci értéke között a különbség a Nottingham javára.

Az írás hosszabban foglalkozott a Premier League-ben játékosként hírnevet szerző ír vezetőedzővel, és megjegyezte, hogy csapata a rájátszásban akár a Celticet is kaphatja, ami a személye miatt érdekes párharc lenne, hiszen 2010-ben kölcsönben megfordult a skót gárdánál, az ellenfél edzője pedig az a Martin O'Neill, akinek irányítasa alatt játszott az ír válogatottban.

„Talán meg van írva a csillagokban, hogy én Martin ellen” – idézte Keane-t a The Guardian.

Többet vártak a Fraditól

Összegezve, az angol lapok magabiztos Forest-győzelemről írtak, egy olyanról, amelyből tovább tud építkezni a csapatuk. Bár egyenes ágon a nyolcaddöntő nem jött össze, abban nem is nagyon reménykedtek. Ugyanakkor szorosabb meccsre számítottak, és meg is jegyezték, hogy nem értik, a Ferencváros ilyen játékkal hogyan végezhetett a Nottingham előtt.

A rájátszás sorsolását ma (pénteken) 13 órakor tartják, az M4 Sport élőben közvetíti.

Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 8. forduló
Nottingham Forest (angol)–Ferencvárosi TC 4–0 (2–0)
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
Nottingham: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Vezetőedző: Sean Dyche
Ferencváros: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerzők: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

 

