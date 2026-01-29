Most kiderül, mekkora különbség van egy angol és magyar csapat között – Nottingham Forest–FTC (ÉLŐ)

Robbie Keane: Az agresszív focit szeretem, nem parkolom le a buszt
A Fradi edzőjét nem érdekli, hogy mit írnak róla az interneten.
Az FTC magyar idő szerint 21 órától lép pályára Angliában, és győzelemmel biztosan közvetlenül nyolcaddöntős lesz, míg vereséggel a 16 közé kerülésért kell majd játszania februárban a labdarúgó Európa-ligában. A hazai pálya mellett sok minden a Nottingham Forest mellett szól, kérdés, a a Fradi képes lesz-e borítani a papírformát. Élő tudósítás.
„Nézzük meg a két keret értékét: a Nottinghamé sokszorosa a miénknek, több mint 600 millió euró. Talán nekünk az egyik legkisebb a költségvetésünk az Európa-ligában, számos Forest-játékos többet ér, mint az egész csapatunk. De ez sem számít, mert eddig is megálltuk a helyünket” – mondta a csütörtöki mérkőzést felvezető sajtótájékoztató során a Ferencváros labdarúgócsapatának ír vezetőedzője, Robbie Keane.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fradi edzőjét nem érdekli, hogy mit írnak róla az interneten.
A 45 éves Premier League-legenda állításait alátámasztja a mértékadó Transfermarkt adatbázisa, mely szerint az FTC becsült keretértéke 42,83 millió euró, miközben angol ellenfeléé 603,60 millió euró, vagyis a Nottingham Forest állománya nagyjából 15-ször annyit ér, mint a magyar rekordbajnoké. Ezt a különbséget kell eltüntetnie a pályán a Fradinak a City Groundon.
Keane ezért ennek a kezdő tizenegynek szavazott bizalmat:
Gróf – Cissé, Ötvös, Szalai – Makreckis, Júlio Romao, Kanichowsky, Levi, Cadu – Yusuf, Zachariassen.
Sean Dyche pedig őket küldi csatába:
Sels – Abbott, Milenkovic, Morato, Williams –McAtee, Yates, Sangaré – Ndoye, Igor Jesus, Domínguez.
A zöld-fehéreket elkísérő 1600 szurkoló biztatása közepette kezdődött el az összecsapás. A Ferencvárosi Torna Club győzelemmel biztosan közvetlenül nyolcaddöntős lesz, döntetlen esetén ez már kétségessé válik, míg vereséggel biztosan játszania kell februárban a 16 közé kerülésért.
Azt túlzás lenne állítani, hogy egymásnak estek a felek, az első öt perc inkább a mezőnyjátékról szólt, de ezt követően a Fradi eljutott a hazaiak kapujáig és majdnem meg is szerezte a vezetést.
Egy kis szöglet után a védők közül remekül kibújó Kristoffer Zachariassen csúsztatása a kapufán csattant.
Cikkünk frissül.
Ezt is ajánljuk a témában
Ennyi esélyt adnak a magyar bajnoknak Nottingham előtt.
Nyitókép: Justin Tallis / AFP