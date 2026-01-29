Most kiderül, mekkora különbség van egy angol és magyar csapat között – Nottingham Forest–FTC (ÉLŐ)

„Nézzük meg a két keret értékét: a Nottinghamé sokszorosa a miénknek, több mint 600 millió euró. Talán nekünk az egyik legkisebb a költségvetésünk az Európa-ligában, számos Forest-játékos többet ér, mint az egész csapatunk. De ez sem számít, mert eddig is megálltuk a helyünket” – mondta a csütörtöki mérkőzést felvezető sajtótájékoztató során a Ferencváros labdarúgócsapatának ír vezetőedzője, Robbie Keane.

Nottingham Forest–FTC: Bamidele Yusufra nagy felelőség hárul Varga Barnabás távozása óta / MTI/Purger Tamás