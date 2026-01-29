Ft
labdarúgás európa-liga Nottingham Forest Fradi Ferencváros FTC

Most kiderül, mekkora különbség van egy angol és magyar csapat között – Nottingham Forest–FTC (ÉLŐ)

2026. január 29. 19:50

Az FTC magyar idő szerint 21 órától lép pályára Angliában, és győzelemmel biztosan közvetlenül nyolcaddöntős lesz, míg vereséggel a 16 közé kerülésért kell majd játszania februárban a labdarúgó Európa-ligában. A hazai pálya mellett sok minden a Nottingham Forest mellett szól, kérdés, a a Fradi képes lesz-e borítani a papírformát. Élő tudósítás.

2026. január 29. 19:50
null
Nagy Péter

„Nézzük meg a két keret értékét: a Nottinghamé sokszorosa a miénknek, több mint 600 millió euró. Talán nekünk az egyik legkisebb a költségvetésünk az Európa-ligában, számos Forest-játékos többet ér, mint az egész csapatunk. De ez sem számít, mert eddig is megálltuk a helyünket” – mondta a csütörtöki mérkőzést felvezető sajtótájékoztató során a Ferencváros labdarúgócsapatának ír vezetőedzője, Robbie Keane. 

Nottingham Forest, FTC, Európa-liga
Nottingham Forest–FTC: Bamidele Yusufra nagy felelőség hárul Varga Barnabás távozása óta / MTI/Purger Tamás

Nottingham Forest–FTC: 15-ször többet ér az angol csapat, mint a magyar

A 45 éves Premier League-legenda állításait alátámasztja a mértékadó Transfermarkt adatbázisa, mely szerint az FTC becsült keretértéke 42,83 millió euró, miközben angol ellenfeléé 603,60 millió euró, vagyis a Nottingham Forest állománya nagyjából 15-ször annyit ér, mint a magyar rekordbajnoké. Ezt a különbséget kell eltüntetnie a pályán a Fradinak a City Groundon. 

Keane ezért ennek a kezdő tizenegynek szavazott bizalmat:

Gróf – Cissé, Ötvös, Szalai – Makreckis, Júlio Romao, Kanichowsky, Levi, Cadu – Yusuf, Zachariassen.

Sean Dyche pedig őket küldi csatába:

Sels – Abbott, Milenkovic, Morato, Williams –McAtee, Yates, Sangaré – Ndoye, Igor Jesus, Domínguez.

A zöld-fehéreket elkísérő 1600 szurkoló biztatása közepette kezdődött el az összecsapás. A Ferencvárosi Torna Club győzelemmel biztosan közvetlenül nyolcaddöntős lesz, döntetlen esetén ez már kétségessé válik, míg vereséggel biztosan játszania kell februárban a 16 közé kerülésért.

Azt túlzás lenne állítani, hogy egymásnak estek a felek, az első öt perc inkább a mezőnyjátékról szólt, de ezt követően a Fradi eljutott a hazaiak kapujáig és majdnem meg is szerezte a vezetést. 

Egy kis szöglet után a védők közül remekül kibújó Kristoffer Zachariassen csúsztatása a kapufán csattant.

Cikkünk frissül. 

Nyitókép: Justin Tallis / AFP

Interista
2026. január 29. 20:21
A decemberi Fradi pontot, pontokat szerzett volna Nottinghamben. Varga Barni és Tóth Alex nélkül, ráadásul alkalmi belső védővel (Ötvös), szinte lehetetlen. Ki fog gólt szerezni? Ki fogja szervezni a játékot? Bár ettől még, hajrá, hajrá, hajrá!
