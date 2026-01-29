Ft
európa-liga Nottingham Forest statisztika Ferencváros FTC

Kiderült, továbbjut-e a Ferencváros az Európa-ligában a statisztikusok szerint

2026. január 29. 18:47

Ennyi esélyt adnak a magyar bajnoknak Nottingham előtt. A Fradinak nagyon kellene még egy záró bravúrgyőzelem a Forest otthonában.

2026. január 29. 18:47
null

Az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti zárófordulója előtt a Football Meets Data statisztikusai kimatekolták a csapatok esélyeit a legjobb nyolcba (tehát az egyenes ági nyolcaddöntőbe) jutásra, illetve a 9–24. helyre, azaz a playoffba való odaérésre. A Ferencváros a Panathinaikosz elleni döntetlen után egy hellyel, a 6.-ról a 7. pozícióba csúszott lejjebb a tabellán, csütörtökön így nehéz feladat vár rá, hiszen a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában kellene kivívnia a top 8-ban maradást.

A Fradi és a számok

A statisztikusok valószínűségszámításai alapján a Fradi nem sokkal, de 

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

lemaradna a top 8-ról, és a 10. helyen zárná az alapszakaszt: csupán 19% esélyt adnak rá, hogy biztosítsák helyüket a legjobb nyolc csapat között.

 Az öt, gyakorlatilag már biztosan nyolcaddöntős klub mellett a legnagyobb sanszot az AS Romának, a Portónak és a tavalyi döntős Real Betisnek adják arra, hogy csatlakozzanak az Aston Villa, Olympique Lyon, Midtjylland, Freiburg kvintetthez, utánuk következik a Genk és a Fradi (érdekesség, a belgákat októberben idegenben verte Robbie Keane akkor még Varga Barnabással rohamozó együttese).

Mindez persze csak bűvészkedés a számokkal, a legfontosabb kérdések úgyis a pályán dőlnek majd el. 

Egy bravúrgyőzelem biztosan automatikus nyolcaddöntőt érne a zöld-fehérek számára, döntetlen vagy vereség esetén viszont már a többi mérkőzés szerencsés alakulása szükségeltetne hozzá

 – a lehetséges forgatókönyvekről itt olvashatnak bővebben. A 21 órakor kezdődő Nottingham-Ferencváros sorsdöntő mérkőzésről élő szöveges tudósítással jelentkezünk a helyszínről a Mandiner Sport hasábjain!

További érdekesség, hogy miként a Csakfoci írja, az FTC kapusposzton változtatott a Nottingham Forest elleni mérkőzés előtt, és Szécsi Gergő helyett a Debrecenből visszahívott Varga Ádámot nevezte a nottinghami összecsapásra. Ezzel eldőlt, hogy a sérüléséből lábadozó Dibusz Dénes legjobb esetben már csak a kieséses szakaszban védhet az EL-ben.

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

