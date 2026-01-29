Kiderült, továbbjut-e a Ferencváros az Európa-ligában a statisztikusok szerint

Az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti zárófordulója előtt a Football Meets Data statisztikusai kimatekolták a csapatok esélyeit a legjobb nyolcba (tehát az egyenes ági nyolcaddöntőbe) jutásra, illetve a 9–24. helyre, azaz a playoffba való odaérésre. A Ferencváros a Panathinaikosz elleni döntetlen után egy hellyel, a 6.-ról a 7. pozícióba csúszott lejjebb a tabellán, csütörtökön így nehéz feladat vár rá, hiszen a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában kellene kivívnia a top 8-ban maradást.