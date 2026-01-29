Kiderült, továbbjut-e a Ferencváros az Európa-ligában a statisztikusok szerint

Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
Ennyi esélyt adnak a magyar bajnoknak Nottingham előtt. A Fradinak nagyon kellene még egy záró bravúrgyőzelem a Forest otthonában.
Az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti zárófordulója előtt a Football Meets Data statisztikusai kimatekolták a csapatok esélyeit a legjobb nyolcba (tehát az egyenes ági nyolcaddöntőbe) jutásra, illetve a 9–24. helyre, azaz a playoffba való odaérésre. A Ferencváros a Panathinaikosz elleni döntetlen után egy hellyel, a 6.-ról a 7. pozícióba csúszott lejjebb a tabellán, csütörtökön így nehéz feladat vár rá, hiszen a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában kellene kivívnia a top 8-ban maradást.
A statisztikusok valószínűségszámításai alapján a Fradi nem sokkal, de
lemaradna a top 8-ról, és a 10. helyen zárná az alapszakaszt: csupán 19% esélyt adnak rá, hogy biztosítsák helyüket a legjobb nyolc csapat között.
Az öt, gyakorlatilag már biztosan nyolcaddöntős klub mellett a legnagyobb sanszot az AS Romának, a Portónak és a tavalyi döntős Real Betisnek adják arra, hogy csatlakozzanak az Aston Villa, Olympique Lyon, Midtjylland, Freiburg kvintetthez, utánuk következik a Genk és a Fradi (érdekesség, a belgákat októberben idegenben verte Robbie Keane akkor még Varga Barnabással rohamozó együttese).
Mindez persze csak bűvészkedés a számokkal, a legfontosabb kérdések úgyis a pályán dőlnek majd el.
Egy bravúrgyőzelem biztosan automatikus nyolcaddöntőt érne a zöld-fehérek számára, döntetlen vagy vereség esetén viszont már a többi mérkőzés szerencsés alakulása szükségeltetne hozzá
– a lehetséges forgatókönyvekről itt olvashatnak bővebben. A 21 órakor kezdődő Nottingham-Ferencváros sorsdöntő mérkőzésről élő szöveges tudósítással jelentkezünk a helyszínről a Mandiner Sport hasábjain!
További érdekesség, hogy miként a Csakfoci írja, az FTC kapusposzton változtatott a Nottingham Forest elleni mérkőzés előtt, és Szécsi Gergő helyett a Debrecenből visszahívott Varga Ádámot nevezte a nottinghami összecsapásra. Ezzel eldőlt, hogy a sérüléséből lábadozó Dibusz Dénes legjobb esetben már csak a kieséses szakaszban védhet az EL-ben.
