Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
frontvonal támadás orosz-ukrán háború

Kegyetlen támadással foglaltak el az oroszok egy újabb kulcsfontosságú várost, több száz ukrán katona halt meg

2026. február 25. 15:15

Csak mennek, mennek és mennek előre, átgázolva mindenen.

2026. február 25. 15:15
null

Elfoglalta a Harkiv megyei Hrafszke települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1345 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadsereget kiszolgáló üzemanyag- és energiaipari létesítményt, valamint nagy hatótávolságú drónok tárolásának több helyszínét, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 22 páncélozott harcjárművet, egy amerikai MRLS sorozatvetőt, továbbá 115 repülőgép típusú drónt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Szmolenszk megyei Dorogobuzs nitrogénműtrágya-gyártó üzemet ért csapás halálos áldozatainak száma négyről hétre emelkedett. A vegyi üzemet mintegy 30 drón támadta. A nyílt lángokat már elfojtották, de a hatóságok továbbra is mérlegelik a legközelebbi település lakosságának evakuálását.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a krasznodari régióban őrizetbe vett egy orosz állampolgárt, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából egy katonai repülőgép felgyújtására készült egy repülőtéren. A 40 éves férfi saját kezdeményezésére vette fel a kapcsolatot Kijevvel, ahová fotókat és videókat továbbított a dél-oroszországi területen működő katonai létesítményekről. A letartóztatott gyújtókeverékeket készített a repülő megsemmisítéséhez.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte: Ukrajna azt javasolja, hogy a kurszki régióban foglyul ejtett orosz civileket terrorizmusban való bűnrészességért és a neonácizmus támogatásáért letartóztatott ukrán állampolgárokra cseréljék ki. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy ezek a kategóriák nem összehasonlíthatók. Moszkalkova szerint még tíz kurszki lakost tartanak fogva Ukrajnában.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Iryna Rybakova / 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE "KHOLODNYI YAR" / AFP

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
backsplash
2026. február 25. 16:51
HARKOV! Fasszopó gyakornok geci.
Válasz erre
0
0
alenka
2026. február 25. 16:51
Pusztuljon minden náci geci ukiiiikiiikriiiijnii!... PUTIN, ELŐRE!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. február 25. 16:41
el lehet képzelni hogy hány ukrán katona pusztul el egy ilyen lakótelep erődítmény szétlövésekor mert gondolom az oroszok addig nem mennek közel amíg él benne valaki és akkor eszünkbe jutnak a hazug adatok amikkel etetik a nyugat népét
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. február 25. 16:24
Nézem a képet és igazolódni látom, hogy az uki nem adja fel, ameddig két tégla van egymáson, az orosz meg nem hagyja abba, ameddig uki van a városban. Eredmény: egy nagy rakás betontörmelék, ólommal, lőporral szennyezett élhetetlen pusztaság. Ki fog oda költözni? Benépesítik valamikor emberek ezt a romhalmazt?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!