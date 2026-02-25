Kegyetlen támadással foglaltak el az oroszok egy újabb kulcsfontosságú várost, több száz ukrán katona halt meg

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Szmolenszk megyei Dorogobuzs nitrogénműtrágya-gyártó üzemet ért csapás halálos áldozatainak száma négyről hétre emelkedett. A vegyi üzemet mintegy 30 drón támadta. A nyílt lángokat már elfojtották, de a hatóságok továbbra is mérlegelik a legközelebbi település lakosságának evakuálását.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a krasznodari régióban őrizetbe vett egy orosz állampolgárt, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából egy katonai repülőgép felgyújtására készült egy repülőtéren. A 40 éves férfi saját kezdeményezésére vette fel a kapcsolatot Kijevvel, ahová fotókat és videókat továbbított a dél-oroszországi területen működő katonai létesítményekről. A letartóztatott gyújtókeverékeket készített a repülő megsemmisítéséhez.