Kiderült, mikor kerülhet sor az újabb amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozóra
Korábban, mint gondolnánk.
Elfoglalta a Harkiv megyei Hrafszke települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.
A hadijelentés szerint az orosz fegyvereres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1345 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadsereget kiszolgáló üzemanyag- és energiaipari létesítményt, valamint nagy hatótávolságú drónok tárolásának több helyszínét, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 22 páncélozott harcjárművet, egy amerikai MRLS sorozatvetőt, továbbá 115 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Szmolenszk megyei Dorogobuzs nitrogénműtrágya-gyártó üzemet ért csapás halálos áldozatainak száma négyről hétre emelkedett. A vegyi üzemet mintegy 30 drón támadta. A nyílt lángokat már elfojtották, de a hatóságok továbbra is mérlegelik a legközelebbi település lakosságának evakuálását.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a krasznodari régióban őrizetbe vett egy orosz állampolgárt, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából egy katonai repülőgép felgyújtására készült egy repülőtéren. A 40 éves férfi saját kezdeményezésére vette fel a kapcsolatot Kijevvel, ahová fotókat és videókat továbbított a dél-oroszországi területen működő katonai létesítményekről. A letartóztatott gyújtókeverékeket készített a repülő megsemmisítéséhez.
Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos közölte: Ukrajna azt javasolja, hogy a kurszki régióban foglyul ejtett orosz civileket terrorizmusban való bűnrészességért és a neonácizmus támogatásáért letartóztatott ukrán állampolgárokra cseréljék ki. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy ezek a kategóriák nem összehasonlíthatók. Moszkalkova szerint még tíz kurszki lakost tartanak fogva Ukrajnában.
(MTI)
Nyitókép: Iryna Rybakova / 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE "KHOLODNYI YAR" / AFP