Bognár György csak a Barcáért aggódik, de a Paks megint kikapott a Diósgyőrtől

Paks–Diósgyőr: ez történt a mérkőzésen

Nézzük hát ezek után az MTI beszámolóját a mérkőzésről.

A kupamérkőzésen a DVTK a huszadik percben már három góllal vezetett, szombaton azonban a tízedikben csaknem hátrányba került, mert Alexander Vallejo szabálytalansága miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak. A tizenegyest Windecker József végezte el, de a kapu bal oldalába tartó labdát Karlo Sentic gyors vetődéssel kiütötte.

A szünetig hátralévő időben jobbára a Paks támadott, a 39. percben azonban a vendégek is közel kerültek a gólszerzéshez, de Vallejo 20 méteres ballábas lövése után a labda a bal kapufáról pattant vissza.

A második játékrészben a hazaiak gyakrabban jutottak el a vendégek kapujáig, és az 55. percben a csereként pályára lépett Hahn János be is talált, de a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, mert a csatár előtt csapattársa, Szabó János lesen kapta a labdát.