02. 15.
vasárnap
Paks diósgyőr Bognár György

Bognár György csak a Barcáért aggódik, de a Paks megint kikapott a Diósgyőrtől

2026. február 14. 22:42

A hétközi, 6–2-es kupasikere után a DVTK a bajnokságban is legyőzte a Paksot. Igaz, a Paks–Diósgyőr ezúttal csak 1–2 lett.

2026. február 14. 22:42
null

„Mi még úgy, ahogy kilábalunk belőle, de a Barcelonát azért féltem” – nyilatkozta Bognár György vezetőedző az M4 Sportnak a Paks–Diósgyőr előtt. Arra utalt a tréner, hogy a hét közben 6–2-re kaptak ki szombati ellenfelüktől a Magyar Kupában, míg a Barca 4–0-s vereséget szenvedett az Atlético Madrid vendégeként.

Természetesen szerettek volna visszavágni a bajnokságban a paksiak a DVTK-nak, erről Kovácsik Ádám kapus is nyilatkozott a súlyos zakó másnapján a Mandinernek.

Paks–Diósgyőr: ez történt a mérkőzésen

Nézzük hát ezek után az MTI beszámolóját a mérkőzésről.

A kupamérkőzésen a DVTK a huszadik percben már három góllal vezetett, szombaton azonban a tízedikben csaknem hátrányba került, mert Alexander Vallejo szabálytalansága miatt büntetőhöz jutottak a hazaiak. A tizenegyest Windecker József végezte el, de a kapu bal oldalába tartó labdát Karlo Sentic gyors vetődéssel kiütötte. 

A szünetig hátralévő időben jobbára a Paks támadott, a 39. percben azonban a vendégek is közel kerültek a gólszerzéshez, de Vallejo 20 méteres ballábas lövése után a labda a bal kapufáról pattant vissza. 

A második játékrészben a hazaiak gyakrabban jutottak el a vendégek kapujáig, és az 55. percben a csereként pályára lépett Hahn János be is talált, de a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, mert a csatár előtt csapattársa, Szabó János lesen kapta a labdát. 

Előtte és utána is jobbára Sentic védéseire volt szüksége a Diósgyőrnek, hogy tartsa a gól nélküli döntetlent, de a 70. percben Mucsányi Márk lövésénél Kovácsik Ádám is megmutathatta, nem hiába áll a paksiak kapujában. 

A hajrában aztán a Diósgyőr hat perc alatt eldöntötte a mérkőzést, előbb Ante Roguljic szerzett vezetést a 84. percben, majd Aboubakar Keita büntetőből növelte az előnyt. A hosszabbításban Gyurkits Gergő távoli lövésével még szépítettek, de a vereséget nem kerülhették el a zöld-fehérek. 

A miskolciak három nap alatt kétszer győzték le idegenben a Paksot, szereztek nyolc gólt, és újra nem állnak kieső helyen.

A Barcelona egyébként hétfőn a Girona vendégeként játszik a spanyol bajnokságban.

NB I, 22. forduló
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2 (0–0)
Gól: Gyurkits (92.), ill. Roguljic (84.), Keita (90. – tizenegyesből)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

