hack péter országgyűlés alaptörvény Halmai Gábor Magyar Péter alkotmánybíróság

Magyar Péter leváltaná a közjogi méltóságokat, de ehhez az alkotmányjogászoknak is lesz egy-két szavuk

2026. április 24. 08:32

A köztársasági elnök leváltása sem olyan egyszerű dolog, ahogy azt a Tisza-kormány gondolja.

null

Újabb alkotmányjogászok foglaltak állást azután, hogy Magyar Péter ultimátumot adott a közjogi méltóságoknak: május 31-ig mondjanak le hivatalukról, ellenkező esetben a Tisza-kormány a kapott felhatalmazással és a jogi lehetőséggel élve az eltávolításuk érdekében.

Ismert, a napokban véleményének adott hangot a kérdésben Pokol Béla is, most pedig Halmai Gábor és Hack Péter szólalt meg.

Az Index cikkéből kiderül, Hack, aki arra a kérdésre keresve a választ, hogy mit tehet meg a minden eddiginél nagyobb, alkotmányozó kormánytöbbség, a választóvonalat a 2010 előtti és utáni értelmezésekben találta meg: a Fidesz által eddig alkalmazott értelmezésből az következik, hogy kétharmados szupertöbbség birtokában az új kormánytöbbség bármit megtehet, amit technikailag meg tud tenni.

Hack Péter / Forrás:Hit Rádió

Ezzel szemben 

a 2010 előtti értelmezéshez visszatérés pedig azt jelentené, hogy az új többség önmérsékletet gyakorol és nem tesz meg mindent, amit technikailag megtehetne. Ez a liberális demokrácia értelmezése.

A kérdés azért is időszerű, mert „az eredetileg is győztesnek kedvező választási rendszer 2011-es módosítása óta négy választásból négyszer kétharmados többséget szerzett a győztes”.

Hack Péter egy másik bejegyzésében leszögezte, hogy a jogállam meggyengült elemeit demokratikus, jogállami úton is meg lehet erősíteni, sőt valójában csak így érdemes megerősíteni. Szerinte a közjogi tisztségviselők esetében jogi értelemben különbség van azok között, akik az elmúlt 16 évben úgy nyerték el tisztségüket, hogy jelölésük és megválasztásuk a 2010 előtt is érvényes szabályok szerint zajlott, és azok között, akiknél a Fidesz-többség szakított a 2010 előtti szabályokkal, és akár a jelölés, akár a megválasztás folyamatában olyan új szabályokat hozott létre, amelyek a jogállami garanciákat gyengítő megoldást eredményeztek. Ezen utóbbi körbe tartozik az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. 

A jelenleg ezen pozíciókat betöltő személyek jelölésének és megválasztásának módja joggal kifogásolható – állította a jogtudós, aki különválasztotta ettől a köztársasági elnök „alkalmatlanságának” kérdését, amiről a legélesebb vita zajlik a nyilvánosság előtt.

Úgy véli, az alaptörvény nem a mindenkori többség véleményétől teszi függővé az elmozdítást, hanem jogilag pontosan meghatározott esetekben az Országgyűlés által készített részletesen megindokolt indítvány alapján engedi meg az Alkotmánybíróságnak is, hogy kimondja a hivataltól való megfosztást. 

Az eljárásban kétséget kizáróan bizonyítani kell, hogy az elnök szándékosan sértette meg az alaptörvény valamely rendelkezését, vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben szándékosan sértett törvényt, vagy szándékos bűncselekményt követett el.

Amennyiben ezen körülmények valamelyike fennáll, a most megalakuló Országgyűlésben a képviselők kezdeményezhetik a megfosztási eljárást és az Alkotmánybíróság megfoszthatja az elnököt a hivatalától.

Halmai Gábor a Klikk TV-ben arról beszélt, hogy a jelenlegi törvényi keretek között 

nem tudja elképzelni, hogy az Alkotmánybíróság felmentené azt a köztársasági elnököt, aki mellesleg korábban az Alkotmánybíróság elnöke volt.

Halmai úgy gondolja, a jelenlegi törvényi keretek között a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság és más intézmények vezetőinek leváltása jogilag rendkívül bonyolult. Az egyik lehetséges út az alaptörvény módosítása, amely kimondaná, hogy a korábbi alkotmányos szabályok maguk is sértették a jogállamiságot.

Úgy vélekedett, hogy a demokratikus átmenethez nem elegendő a jogi lépések sora, erős, megalapozott politikai és erkölcsi érvelés is kell. Annak ellenére ugyanis, hogy az alaptörvény szövege meghatározott dolgokat megtilt, mégis meg lehessen változtatni – látszólag a jogállamiság elveinek megsértésével.

Szerinte olyan érvelést kellene alkalmazni, hogy az alaptörvény és annak bizonyos szabályai, beleértve azokat, amelyek bebetonozták a közjogi méltóságokat, azzal a céllal készültek, hogy félretegyék az alkotmányosságot, megsértsék a jogállamiság elvét, és egy ellenőrizetlen, autokratikus hatalmat alakítsanak ki.

Halmai úgy látja,

az alaptörvény módosításával minden további nélkül le lehet váltani állami vezetőket, de csak a jövőre nézve. Szerinte ebben az a csavar, az az alkotmányossági kérdés, hogy mindez vonatkozhat-e azokra, akik hivatalban vannak.

Hangsúlyozta, az alkalmazás tilalmának nem alkalmazása, vagyis a visszamenőleges hatály tilalmának nem alkalmazása alkotmányos magyarázatot igényel. Hozzátette: ha nem is magában az alaptörvény módosításában, de az indoklásában mindenképpen. Ebben kell tisztázni, miért gondolja úgy egy demokratikus jogállami rendszer, hogy azt, amit kifogásolt az előző kormány jogállamellenes tevékenységében, azt most ő maga alkalmazza. „Ehhez nem elég az az érvelés, amit néhány jogász kollégám már 2022-től bizonygat, hogy az Alaptörvény nem létezik” – szögezte le a jogtudós.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 24. 11:23
"nem elegendő a jogi lépések sora, erős, megalapozott politikai és erkölcsi érvelés is kell." Magyar Péter ezt megtette. Világosan megindokolta, hogy Sulyoknak miért kell távoznia Engemet meggyőzött az érvelésével. Igaza van. Sulyok nem védte meg az állami intézményrendszer működését, ami az alkotmányos dolga lett volna.
akitiosz
2026. április 24. 11:13
"az az alkotmányossági kérdés, hogy mindez vonatkozhat-e azokra, akik hivatalban vannak." Persze, hogy vonatkozhat! Rendszeresen kapom az SMS-eket, hogy a szerződési feltételek egyoldalúan megváltoztak.
akitiosz
2026. április 24. 11:11
1 szót átírnak az alaptörvényben és akkor Sulyok poziciója azonnal, minden további nélkül megszűnik. Magyarország államformája királyság. Ennyi Ezek meg itt jogászkodnak orrba-szájba. :-) Szóval igen, az országgyűlés bárkit leválthat. Azonnal. És egyszerűen. Megszünteti azt a pozíciót és kész. Aztán létrehoz egy másikat más néven, amire tetszése szerint kinevez, akit akar. Én tanítsam ezeket a sokat tanult alkotmányjogászokat?
akitiosz
2026. április 24. 11:03
"az alaptörvény módosításával minden további nélkül le lehet váltani állami vezetőket" Ezt mondom Ez így van. "de csak a jövőre nézve." Látszik, hogy jogász és nem fizikus. Ha ezután leváltják az államfőt, akkor az értelemszerűen a jövőre fog vonatkozni. A múlt már elmúlt és már megváltoztathatatlan. A jogász jobban tenné, ha a fizikából indulna ki, a valóságból, és nem jogi hibbantságokból, amelyek a valóságban nem léteznek. Az elnök ezután lesz leváltva a jövőre nézve, ami a már elmúlt múltra a világon semmilyen mértékben nem hat. Ez nem bonyolult jog, hanem egyszerű fizika.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!