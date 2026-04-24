Magyar Péter leváltaná a közjogi méltóságokat, de ehhez az alkotmányjogászoknak is lesz egy-két szavuk

a 2010 előtti értelmezéshez visszatérés pedig azt jelentené, hogy az új többség önmérsékletet gyakorol és nem tesz meg mindent, amit technikailag megtehetne. Ez a liberális demokrácia értelmezése.

A kérdés azért is időszerű, mert „az eredetileg is győztesnek kedvező választási rendszer 2011-es módosítása óta négy választásból négyszer kétharmados többséget szerzett a győztes”.

Hack Péter egy másik bejegyzésében leszögezte, hogy a jogállam meggyengült elemeit demokratikus, jogállami úton is meg lehet erősíteni, sőt valójában csak így érdemes megerősíteni. Szerinte a közjogi tisztségviselők esetében jogi értelemben különbség van azok között, akik az elmúlt 16 évben úgy nyerték el tisztségüket, hogy jelölésük és megválasztásuk a 2010 előtt is érvényes szabályok szerint zajlott, és azok között, akiknél a Fidesz-többség szakított a 2010 előtti szabályokkal, és akár a jelölés, akár a megválasztás folyamatában olyan új szabályokat hozott létre, amelyek a jogállami garanciákat gyengítő megoldást eredményeztek. Ezen utóbbi körbe tartozik az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

A jelenleg ezen pozíciókat betöltő személyek jelölésének és megválasztásának módja joggal kifogásolható – állította a jogtudós, aki különválasztotta ettől a köztársasági elnök „alkalmatlanságának” kérdését, amiről a legélesebb vita zajlik a nyilvánosság előtt.

Úgy véli, az alaptörvény nem a mindenkori többség véleményétől teszi függővé az elmozdítást, hanem jogilag pontosan meghatározott esetekben az Országgyűlés által készített részletesen megindokolt indítvány alapján engedi meg az Alkotmánybíróságnak is, hogy kimondja a hivataltól való megfosztást.