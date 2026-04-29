04. 29.
szerda
Bajnokok Ligája Szeged Magdeburg kézilabda

Csoda kell Németországban, hogy életben maradjanak a magyar remények

2026. április 29. 20:32

Hétgólos vereséget szenvedett a szegedi férfi kézilabdacsapat a német Magdeburgtól a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Hatalmas bravúr kell tehát a Szeged együttesétől, hogy a jövő héten ledolgozza hátrányát Németországban.

Nagy Péter

Nem éppen a legkedvezőbb előjelekkel várta története hetedik Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharcát a német Magdeburg ellen a Szeged férfi kézilabdacsapata. A magyar együttes másfél hete szétlövésben kapott ki legnagyobb hazai riválisától, a későbbi győztes Veszprémtől a Magyar Kupa elődöntőjében, ezzel nem sikerült megvédenie a címét a sorozatban, de ami még ennél is fájóbb számára, hogy a győri MK-rangadó első félidejében sérülés miatt elveszítette Lazar Kukicsot. Utóbbi azért is érintette különösen érzékeny a Tisza-partiakat, mert néhány nappal korábban kurta-furcsa körülmények között kirakták a svéd Jim Gottfridsson szűrét, így a szerdai BL-találkozóra gyakorlatilag egy irányítójuk maradt: Janus Smárason. Az izlandi ráadásul a nyártól a Barcelona kézilabdázója lesz, így egy olyan játékos kapott kulcsszerepet ezúttal ezen a poszton, aki egy-másfél hónap múlva Spanyolország felé veszi az irányt...

JELINIC, Marin, Szeged, Magdeburg
Szeged–Magdeburg: hétgólos hátrányt kell ledolgoznia a magyar csapatnak Németországban, hogy életben tartsa BL-álmait / Fotó: MTI/Ujvári Sándor (Szeged, archív)

De ez cseppet sem látszott meg az északi klasszison, aki amellett, hogy szervezte a szegediek játékát, űzte-hajtotta a társakat, a védekezésben is jeleskedett. Imanol Garciandía indította a gólgyártást, de a szintén távozófélben lévő spanyol hamar ellőtte az összes puskaporát, így 

ha nincs a kapuban a 42. életévét taposó Mikler Roland, akkor hamar kinyílhatott volna az olló.

A 12. percben 4–8-at mutatott az eredményjelző, s ekkor bizony elkélt volna az időkérés, de a hazaiak vezetőedzője, Michael Apelgren kivárt, és neki lett igaza. Ha nem is egyből, de Mario Sostaric vezetésével el kezdték ledolgozni hátrányukat a mieink, a 23. percben pedig utol is érték a németeket. Kellett hozzá, hogy a túloldalon elemében lévő Gísli Kristjánsson egy kicsit „visszavegyen” a lendületből, ami javarészt a felkeményedő szegedi védekezésnek volt köszönhető, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a 19 éves Fazekas Máté miatt megnőttek a variációs lehetőségek is. 

A második játékrész döntetlenről (15–15) folytatódott, ahonnan a magdeburgiaknak sikerült előbb elrugaszkodniuk. 

Főleg Albin Lagergren kapta el a fonalat, de az ezen a ponton hibátlanul lövő Felix Claar is megmutatta, miért tartják a világ egyik legjobb játékosának.

Hiába szerzett közben káprázatos találatokat Borut Mackovsek (egyet estében, a másikat pedig kínai figurából), ekkor már a németek akarata érvényesült. Jött is Szeged időkérése, ám nem hatott, mert a továbbiakban sem tudták levédekezni a kettes védők Lagergren betöréseit. 

Az utolsó negyedórához érve egyáltalán nem nézett ki jól a Szeged, öttel-hattal ment a Magdeburg, amely már az odavágón el akarta dönteni a továbbjutás. Bár Mackovsek tényleg hátára vette a kékeket, a kapuból nem jöttek mellé a védések, sem elöl a gyors gólok, a hétmétereseket is rendre elhibázták, így tulajdonképpen csak egy kérdés maradt hátra: lesz-e esélye a fordításra a magyar ezüstérmesnek a jövő heti második mérkőzésen?

A vége 28–35 lett, úgyhogy a válasz gyaníthatón nem. 

Már csak azért sem, mert a statisztikai sokatmondó és egyértelmű dominanciáról árulkodik: a felek hetedszer találkoztak egymással, egy szegedi siker mellett hatodszor győztek a magdeburgiak.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba (archív)

 

