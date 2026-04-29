Csoda kell Németországban, hogy életben maradjanak a magyar remények

ha nincs a kapuban a 42. életévét taposó Mikler Roland, akkor hamar kinyílhatott volna az olló.

A 12. percben 4–8-at mutatott az eredményjelző, s ekkor bizony elkélt volna az időkérés, de a hazaiak vezetőedzője, Michael Apelgren kivárt, és neki lett igaza. Ha nem is egyből, de Mario Sostaric vezetésével el kezdték ledolgozni hátrányukat a mieink, a 23. percben pedig utol is érték a németeket. Kellett hozzá, hogy a túloldalon elemében lévő Gísli Kristjánsson egy kicsit „visszavegyen” a lendületből, ami javarészt a felkeményedő szegedi védekezésnek volt köszönhető, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a 19 éves Fazekas Máté miatt megnőttek a variációs lehetőségek is.

A második játékrész döntetlenről (15–15) folytatódott, ahonnan a magdeburgiaknak sikerült előbb elrugaszkodniuk.

Főleg Albin Lagergren kapta el a fonalat, de az ezen a ponton hibátlanul lövő Felix Claar is megmutatta, miért tartják a világ egyik legjobb játékosának.

Hiába szerzett közben káprázatos találatokat Borut Mackovsek (egyet estében, a másikat pedig kínai figurából), ekkor már a németek akarata érvényesült. Jött is Szeged időkérése, ám nem hatott, mert a továbbiakban sem tudták levédekezni a kettes védők Lagergren betöréseit.