Záporoznak a kritikák a magyarszabály miatt, a kormányváltás ellenére is megépítik a stadiont

Az edző (Michael Apelgren – a szerk.) szólt, hogy szeretne igazolni még egy balátlövőt (közben a klub be is jelentette az ukrán Dmitro Horiha érkezését – a szerk.), és nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, ha tudok, és úgy gondolom, tőle nyugodtan elmehetek

– nyilatkozta Bodó. – Úgy döntöttem, a következő évben nem szeretnék a lelátón ülni, főleg, hogy már idén is kevés szerepet kaptam. Nem volt egyszerű döntés, nehéz, hosszú folyamat volt, de a klubbal normális viszonyban váltam el.”

A jövőjével kapcsolatban még nem árult el konkrétumokat a Tatabányával is szóba hozott 33 éves játékos, de azt mondta, sok érdeklődővel egyeztetett már. Ez elsőre eléggé furcsán hangzik, sok szegedi szurkolónál ki is verte a biztosítékot, ahogy Bodó távozását kezelték a klubon belül, de akkor mit szóljanak a Tisza-partiaktól nemrég kurtán-furcsán elküldött Jim Gottfridsson történetéhez, akit azután, hogy lapátra tettek, az együttes edzője, Apelgren – aki egyben szövetségi kapitány is – meghívott a svéd válogatottba. A csongrádiak szakvezetője szerint az immár csapat nélküli 33 esztendős irányító sokat ad Svédországnak a pályán és azon kívül is, miután a világelithez tartozik ezen a poszton. A kérdés már csak az: akkor miért tették ki Gottfridsson szűrét Szegedről?