04. 25.
szombat
Robbie Keane eto bodó richárd Kubatov Gábor Újpest FC Galatasaray Szeged Sallai Roland Dibusz Dénes FTC

Záporoznak a kritikák a magyarszabály miatt, a kormányváltás ellenére is megépítik a stadiont

2026. április 25. 05:55

Az ETO–FTC párharc vitte a prímet a Mandiner legolvasottabb sporthírei között a héten. Közben a Fradi-szurkolók megelégelték a magyarszabály miatti kesergést szeretett klubjuknál, az Újpest továbbra sem állami pénzből építi a stadionját, Sallai Roland „kicsinált” egy Bayern-játékost, Bodó Richárd pedig 10 év után igazol el Szegedről. Összefoglaló.

null

A labdarúgó NB I 30. fordulójának vasárnapi zárómeccsén az ETO hazai pályán 1–0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a csúcsrangadón, ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A lefújást követően a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane a magyarszabály és a játékvezetői ítéletek közül ezúttal utóbbit hozta fel a vereség okaként, ám jelzésértékű, hogy sem Kubatov Gábor klubelnök, sem a szurkolók, sem pedig a csapatkapitány, Dibusz Dénes nem csatlakozott hozzá. Kubatov gratulált a győrieknek a diadalhoz, hozzátéve, a bajnoki cím ezzel még korántsem dőlt el. Posztja alatt a szurkolók részéről leginkább a meccsen a leggyengébb teljesítményét nyújtó Nagy Barnabásra zúdult össztűz, de sokan kritizálták a Pakstól a télen elhozott Osváth Attila mellett a többi hazai futballistát is, a magyar játékospolitikában felvetve magának az elnöknek a felelősségét is. A mindig higgadt Dibusz közben úgy fogalmazott, nem tudja azt mondani, hogy érdemtelenül szerzett három pontot a Győr... A történet ráadásul itt nem ért véget, három nappal később a két bajnokaspiráns ismét farkasszemet nézett egymással, csak ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében – de erről majd később.

FTC, ETO, Robbie Keane, magyarszabály
Magyarszabály ide vagy oda, a Fradi (zöld-fehér) Magyar Kupa-döntőbe jutott az ETO ellen / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Sallai brutálisan lenyomta a Bayern-játékost

A Galatasaraynál annyira meg vannak elégedve Sallai Rolanddal, hogy a szakmai stáb számára ő lett az ideális jobbhátvéd – ennek azért mi kevésbé örülünk –, ezért török lapértesülések szerint nem is tartják meg a poszton bevethető másik játékost, a Bayern Münchentől kölcsönvett Sacha Boey-t – hívta fel rá a figyelmet a Csakfoci. A mostani idényben Sallai volt az első számú jobb bekk a Galatában, a mértékadó Transfermarkt szakportál statisztikája szerint 33 alkalommal szerepelt itt. Nemzeti együttesünk 28 éves szélsője – akit az angol Liverpoollal is összeboronáltak már – a mostani kiírásban 42 tétmérkőzésen egy gólnál és hat gólpassznál jár a török éllovasnál. 

Nincs rá jobb kifejezés, Sallai Roland a teljesítményével kicsinálta a francia Boey-t, akitől többet vártak az isztambuliak, ezért úgy döntöttek, nem érvényesítik a szerződésében szereplő 15 millió eurós vételi opciót.

Stadion van, volt, lesz – nem állami, hanem magánpénzből

A labdarúgó NB I-ben hatodik helyen álló Újpest FC jövője mellett az új stadion építése is szóba került a héten megrendezett Football Forum Hungary elnevezésű rendezvényen, amelyen Hajdú B. István televíziós sportriporter a lila-fehérek klubelnökével, Ratatics Péterrel, és sportigazgatójával, Dárdai Pállal beszélgetett. Az új stadionnal kapcsolatban előbbi megerősítette, az engedélyeztetés a végső szakaszánál tart, így bízik benne, hogy már a nyár előtt elindulhat az építkezés. „A projekt előkészítése során más klubok és stadionok tapasztalatait is igyekeztünk beépíteni, emellett stratégiai partnerünktől, a Red Bulltól is folyamatos szakmai támogatást kapunk az infrastruktúra fejlesztéséhez. Egy éven belül szeretnénk, ha a stadion szerkezete már állna, és elindulhatna a belsőépítészeti kialakítás” – fogalmazott az egyesületi vezető, aki arra is kitért, hogyan befolyásolja a kormányváltás a projektet.

A bevételeink kevesebb, mint fele származik Magyarországról, az Újpest a Mol leányvállalata. Ez nem szponzorációs modell, és nem állami pénzből épül a stadion, hanem magánberuházás keretében valósul meg”

– hangsúlyozta Ratatics, majd kiemelte, új edzőközpont is épül, és miután egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak, a cél egy olyan közösségi élmény megteremtése, amely a szurkolókat, családokat, gyerekeket és idősebb generációkat is megszólítja.

Magyarszabály ide vagy oda, a külföldiek se jobbak!

„Sima meccs, »könnyű« továbbjutás! Gratulálok a Győrnek, nagy küzdelem volt!” – írta a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt követően, hogy csapata a 2–2-es rendes játékidőt és a gól nélküli hosszabbítás után tizenegyesekkel legyőzte az ETO-t a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében, így sorozatban a harmadik évben is bejutott a fináléba. A szarkasztikus bejegyzésre záporoztak a kommentek. A ferencvárosi szurkolók elsősorban azt sérelmezték, hogy bár Dibusz Dénes kapust leszámítva csak külföldiek szerepeltek a Fradi szerdai kezdő tizenegyében, ez mit sem ért, mert a több magyarral felálló győriek így is sokkal látványosabb, kombinatívabb focit játszottak. Álljon itt néhány hozzászólás:

  • „Most nem kellett tartani a magyarszabályt, bárki pályára léphetett, de semmivel sem volt jobb a teljesítmény, mint az öt magyar játékossal. Óriási hibák, labdavesztések, nincs gólerős befejező játékosunk. Gyenge edzői teljesítmény.”
  • „Magyar srácok nélkül sem voltunk jobbak az ETO-nál.”
  • „Azt hiszem, a magyarszabály folyamatos emlegetését mint magyarázatot most be is lehet fejezni. Helyette a »sajnos nem úgy sikerültek az igazolások« a megfelelő mondat.”
  • „Kínkeserves győzelem. Sokkal többet vártam a légiós csapatunktól, de természetesen örülök a döntőbe jutásnak.”
  • „Bárcsak ilyen csapatunk lenne, mint az ETO-nak. Sokkal szebb, nézhetőbb, szerethetőbb focit játszanak, sajnos be kell vallani.”

A Ferencvárosi Torna Club mindenesetre a 36. fináléjára készülhet, eddig 24-szer meg is nyerte a sorozatot, ami rekord a mezőnyben. A Magyar Kupa május 9-i döntőjében a 2023-ban diadalmaskodó Zalaegerszegi TE lesz az ellenfele, a meccsnek a Puskás Aréna ad otthont.

Búcsúzóul kitálalt a magyar válogatott játékos

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: csütörtökön hivatalossá volt, hogy Bodó Richárd a nyáron tíz év után elhagyja az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A magyar válogatott átlövő a klub honlapján megjelentetett közleményben csak annyit mondott, hogy korrekt módon válnak el egymással az útjaik az egyesülettel, a nap későbbi részében azonban a Nemzeti Sportrádiónak kifejtette, valójában mi áll a távozásának a hátterében. 

Az edző (Michael Apelgren – a szerk.) szólt, hogy szeretne igazolni még egy balátlövőt (közben a klub be is jelentette az ukrán Dmitro Horiha érkezését – a szerk.), és nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, ha tudok, és úgy gondolom, tőle nyugodtan elmehetek 

– nyilatkozta Bodó. – Úgy döntöttem, a következő évben nem szeretnék a lelátón ülni, főleg, hogy már idén is kevés szerepet kaptam. Nem volt egyszerű döntés, nehéz, hosszú folyamat volt, de a klubbal normális viszonyban váltam el.”

A jövőjével kapcsolatban még nem árult el konkrétumokat a Tatabányával is szóba hozott 33 éves játékos, de azt mondta, sok érdeklődővel egyeztetett már. Ez elsőre eléggé furcsán hangzik, sok szegedi szurkolónál ki is verte a biztosítékot, ahogy Bodó távozását kezelték a klubon belül, de akkor mit szóljanak a Tisza-partiaktól nemrég kurtán-furcsán elküldött Jim Gottfridsson történetéhez, akit azután, hogy lapátra tettek, az együttes edzője, Apelgren – aki egyben szövetségi kapitány is – meghívott a svéd válogatottba. A csongrádiak szakvezetője szerint az immár csapat nélküli 33 esztendős irányító sokat ad Svédországnak a pályán és azon kívül is, miután a világelithez tartozik ezen a poszton. A kérdés már csak az: akkor miért tették ki Gottfridsson szűrét Szegedről?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. április 25. 07:05
Már elmondtam és továbbra is tartom: A nemzetközi kupákban a Fradin kívül semelyik csapat nem volt képes jól szerepelni... Volt amelyik a román másodosztályú ellenféllel szemben maradt alul... A tehetséges játékosokat elviszik a külföldre, idehaza egy Varga Barnabást sem tudunk megtartani, egy görög csapat ellenében. És ameddig másodosztályból kiesés ellen küzdő csapat kapusa a válogatott alapembere miről beszélünk? Hol vannak a magyar bajnokságban játszó válogatottak? Azért igazol a Fradi külföldieket mert azonos szintű játékosok nincsennek a Magyarországon ennyi pénzért.
