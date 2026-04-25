Záporoznak a kritikák a magyarszabály miatt, a kormányváltás ellenére is megépítik a stadiont

Így reagált Kubatov Gábor a Fradi győri vereségére – megtalálták a felelőst a szurkolók
Ők nem csatlakoztak a bírózós kórushoz.
Az ETO–FTC párharc vitte a prímet a Mandiner legolvasottabb sporthírei között a héten. Közben a Fradi-szurkolók megelégelték a magyarszabály miatti kesergést szeretett klubjuknál, az Újpest továbbra sem állami pénzből építi a stadionját, Sallai Roland „kicsinált” egy Bayern-játékost, Bodó Richárd pedig 10 év után igazol el Szegedről. Összefoglaló.
A labdarúgó NB I 30. fordulójának vasárnapi zárómeccsén az ETO hazai pályán 1–0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a csúcsrangadón, ezzel nagy lépést tett a bajnoki cím felé. A lefújást követően a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane a magyarszabály és a játékvezetői ítéletek közül ezúttal utóbbit hozta fel a vereség okaként, ám jelzésértékű, hogy sem Kubatov Gábor klubelnök, sem a szurkolók, sem pedig a csapatkapitány, Dibusz Dénes nem csatlakozott hozzá. Kubatov gratulált a győrieknek a diadalhoz, hozzátéve, a bajnoki cím ezzel még korántsem dőlt el. Posztja alatt a szurkolók részéről leginkább a meccsen a leggyengébb teljesítményét nyújtó Nagy Barnabásra zúdult össztűz, de sokan kritizálták a Pakstól a télen elhozott Osváth Attila mellett a többi hazai futballistát is, a magyar játékospolitikában felvetve magának az elnöknek a felelősségét is. A mindig higgadt Dibusz közben úgy fogalmazott, nem tudja azt mondani, hogy érdemtelenül szerzett három pontot a Győr... A történet ráadásul itt nem ért véget, három nappal később a két bajnokaspiráns ismét farkasszemet nézett egymással, csak ezúttal a Magyar Kupa elődöntőjében – de erről majd később.
Ezt is ajánljuk a témában
A Galatasaraynál annyira meg vannak elégedve Sallai Rolanddal, hogy a szakmai stáb számára ő lett az ideális jobbhátvéd – ennek azért mi kevésbé örülünk –, ezért török lapértesülések szerint nem is tartják meg a poszton bevethető másik játékost, a Bayern Münchentől kölcsönvett Sacha Boey-t – hívta fel rá a figyelmet a Csakfoci. A mostani idényben Sallai volt az első számú jobb bekk a Galatában, a mértékadó Transfermarkt szakportál statisztikája szerint 33 alkalommal szerepelt itt. Nemzeti együttesünk 28 éves szélsője – akit az angol Liverpoollal is összeboronáltak már – a mostani kiírásban 42 tétmérkőzésen egy gólnál és hat gólpassznál jár a török éllovasnál.
Nincs rá jobb kifejezés, Sallai Roland a teljesítményével kicsinálta a francia Boey-t, akitől többet vártak az isztambuliak, ezért úgy döntöttek, nem érvényesítik a szerződésében szereplő 15 millió eurós vételi opciót.
Ezt is ajánljuk a témában
A labdarúgó NB I-ben hatodik helyen álló Újpest FC jövője mellett az új stadion építése is szóba került a héten megrendezett Football Forum Hungary elnevezésű rendezvényen, amelyen Hajdú B. István televíziós sportriporter a lila-fehérek klubelnökével, Ratatics Péterrel, és sportigazgatójával, Dárdai Pállal beszélgetett. Az új stadionnal kapcsolatban előbbi megerősítette, az engedélyeztetés a végső szakaszánál tart, így bízik benne, hogy már a nyár előtt elindulhat az építkezés. „A projekt előkészítése során más klubok és stadionok tapasztalatait is igyekeztünk beépíteni, emellett stratégiai partnerünktől, a Red Bulltól is folyamatos szakmai támogatást kapunk az infrastruktúra fejlesztéséhez. Egy éven belül szeretnénk, ha a stadion szerkezete már állna, és elindulhatna a belsőépítészeti kialakítás” – fogalmazott az egyesületi vezető, aki arra is kitért, hogyan befolyásolja a kormányváltás a projektet.
A bevételeink kevesebb, mint fele származik Magyarországról, az Újpest a Mol leányvállalata. Ez nem szponzorációs modell, és nem állami pénzből épül a stadion, hanem magánberuházás keretében valósul meg”
– hangsúlyozta Ratatics, majd kiemelte, új edzőközpont is épül, és miután egy teljes klubfejlesztési koncepcióban gondolkodnak, a cél egy olyan közösségi élmény megteremtése, amely a szurkolókat, családokat, gyerekeket és idősebb generációkat is megszólítja.
Ezt is ajánljuk a témában
„Sima meccs, »könnyű« továbbjutás! Gratulálok a Győrnek, nagy küzdelem volt!” – írta a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt követően, hogy csapata a 2–2-es rendes játékidőt és a gól nélküli hosszabbítás után tizenegyesekkel legyőzte az ETO-t a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében, így sorozatban a harmadik évben is bejutott a fináléba. A szarkasztikus bejegyzésre záporoztak a kommentek. A ferencvárosi szurkolók elsősorban azt sérelmezték, hogy bár Dibusz Dénes kapust leszámítva csak külföldiek szerepeltek a Fradi szerdai kezdő tizenegyében, ez mit sem ért, mert a több magyarral felálló győriek így is sokkal látványosabb, kombinatívabb focit játszottak. Álljon itt néhány hozzászólás:
A Ferencvárosi Torna Club mindenesetre a 36. fináléjára készülhet, eddig 24-szer meg is nyerte a sorozatot, ami rekord a mezőnyben. A Magyar Kupa május 9-i döntőjében a 2023-ban diadalmaskodó Zalaegerszegi TE lesz az ellenfele, a meccsnek a Puskás Aréna ad otthont.
Ezt is ajánljuk a témában
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: csütörtökön hivatalossá volt, hogy Bodó Richárd a nyáron tíz év után elhagyja az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A magyar válogatott átlövő a klub honlapján megjelentetett közleményben csak annyit mondott, hogy korrekt módon válnak el egymással az útjaik az egyesülettel, a nap későbbi részében azonban a Nemzeti Sportrádiónak kifejtette, valójában mi áll a távozásának a hátterében.
Az edző (Michael Apelgren – a szerk.) szólt, hogy szeretne igazolni még egy balátlövőt (közben a klub be is jelentette az ukrán Dmitro Horiha érkezését – a szerk.), és nem nagyon számít a játékomra. Azt mondta, ha tudok, és úgy gondolom, tőle nyugodtan elmehetek
– nyilatkozta Bodó. – Úgy döntöttem, a következő évben nem szeretnék a lelátón ülni, főleg, hogy már idén is kevés szerepet kaptam. Nem volt egyszerű döntés, nehéz, hosszú folyamat volt, de a klubbal normális viszonyban váltam el.”
A jövőjével kapcsolatban még nem árult el konkrétumokat a Tatabányával is szóba hozott 33 éves játékos, de azt mondta, sok érdeklődővel egyeztetett már. Ez elsőre eléggé furcsán hangzik, sok szegedi szurkolónál ki is verte a biztosítékot, ahogy Bodó távozását kezelték a klubon belül, de akkor mit szóljanak a Tisza-partiaktól nemrég kurtán-furcsán elküldött Jim Gottfridsson történetéhez, akit azután, hogy lapátra tettek, az együttes edzője, Apelgren – aki egyben szövetségi kapitány is – meghívott a svéd válogatottba. A csongrádiak szakvezetője szerint az immár csapat nélküli 33 esztendős irányító sokat ad Svédországnak a pályán és azon kívül is, miután a világelithez tartozik ezen a poszton. A kérdés már csak az: akkor miért tették ki Gottfridsson szűrét Szegedről?
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: ujpestfc.hu