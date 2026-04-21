Nincs rá jobb kifejezés, Sallai teljesen kicsinálta a Bayern-játékost

Elképesztő üzlet készülőben: így kerülhet Liverpoolba Sallai Roland?
Egy három sztárjátékost megmozgató ügyletről vizionálnak.
Úgy tűnik, eldőlt Boey sorsa. Sallaiék jobb teljesítményt nyújtanak nála.
A szakmai stáb számára a magyar válogatott labdarúgó, Sallai Roland az ideális jobbhátvéd, ezért török lapértesülések szerint nem is tartják meg a Bayern Münchentől kölcsönvett játékost, Sacha Boey-t – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.
A török ajansspor.com értesülése szerint többet vártak a 25 éves francia játékostól, ezért nem érvényesítik a szerződésében szereplő 15 millió eurós vételi opciót. A lap megemlítette, hogy a szakmai stáb Sallai Rolandot és Wilfried Singót tartja ideálisnak a csapat számára abban a pozícióban. A magyar válogatott játékos azok után, hogy néhány meccsig támadó lehetett, legutóbb már ismét jobbhátvédként szerepelt, és arról írtak, hogy ez várható a hétvégi, Fenerbahce elleni nagy, hazai rangadón is.
Négy fordulóval a vége előtt bajnokságot a Galata négypontos előnnyel vezeti a Fener előtt, amely mögött csupán két pontra van a Trabzonspor. Amennyiben ugyanannyi ponttal végeznének, úgy először az egymás elleni meccsek eredménye rangsorolna – a Trabzonspor és a Galatasaray összevetésében előbbi végezne előrébb.
Az élmezőny állása 30 forduló elteltével: 1. Galatasaray 71 pont, 2. Fenerbahce 67 p., 3. Trabzonspor 65 p., 4. Besiktas 55 p.
A bajnok bejut a Bajnokok Ligája ligaszakaszába, a második selejtezhet érte, a harmadik az Európa-liga selejtezőjébe kerül, míg a negyedik a Konferencia-ligájéba.
Ebben az idényben abszolút Sallai volt az első számú jobbhátvéd a Galatasarayban, a Transfermarkt statisztikája szerint 33 alkalommal játszott itt. A magyar válogatott játékos egyébként a mostani kiírásban 42 tétmérkőzésen egy gólnál és hat gólpassznál jár.
Egy három sztárjátékost megmozgató ügyletről vizionálnak.
