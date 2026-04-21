Sacha Boey Törökország Galatasaray Bayern München Sallai Roland

Nincs rá jobb kifejezés, Sallai teljesen kicsinálta a Bayern-játékost

2026. április 21. 21:10

Úgy tűnik, eldőlt Boey sorsa. Sallaiék jobb teljesítményt nyújtanak nála.

A szakmai stáb számára a magyar válogatott labdarúgó, Sallai Roland az ideális jobbhátvéd, ezért török lapértesülések szerint nem is tartják meg a Bayern Münchentől kölcsönvett játékost, Sacha Boey-t – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Sallaira és Singóra számít Okan Buruk vezetőedző, Boey-ra nem
Sallaira és Singóra számít Okan Buruk vezetőedző, Boey-ra nem (Fotó: Ozan Kose/AFP)

A török ajansspor.com értesülése szerint többet vártak a 25 éves francia játékostól, ezért nem érvényesítik a szerződésében szereplő 15 millió eurós vételi opciót. A lap megemlítette, hogy a szakmai stáb Sallai Rolandot és Wilfried Singót tartja ideálisnak a csapat számára abban a pozícióban. A magyar válogatott játékos azok után, hogy néhány meccsig támadó lehetett, legutóbb már ismét jobbhátvédként szerepelt, és arról írtak, hogy ez várható a hétvégi, Fenerbahce elleni nagy, hazai rangadón is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Négy fordulóval a vége előtt bajnokságot a Galata négypontos előnnyel vezeti a Fener előtt, amely mögött csupán két pontra van a Trabzonspor. Amennyiben ugyanannyi ponttal végeznének, úgy először az egymás elleni meccsek eredménye rangsorolna – a Trabzonspor és a Galatasaray összevetésében előbbi végezne előrébb.

Az élmezőny állása 30 forduló elteltével: 1. Galatasaray 71 pont, 2. Fenerbahce 67 p., 3. Trabzonspor 65 p., 4. Besiktas 55 p.

A bajnok bejut a Bajnokok Ligája ligaszakaszába, a második selejtezhet érte, a harmadik az Európa-liga selejtezőjébe kerül, míg a negyedik a Konferencia-ligájéba.

Sallai megbízható teljesítményt nyújt

Ebben az idényben abszolút Sallai volt az első számú jobbhátvéd a Galatasarayban, a Transfermarkt statisztikája szerint 33 alkalommal játszott itt. A magyar válogatott játékos egyébként a mostani kiírásban 42 tétmérkőzésen egy gólnál és hat gólpassznál jár.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ozan Kose/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Takagi
2026. április 21. 21:24
Hajrá Roli!
