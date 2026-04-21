Nincs rá jobb kifejezés, Sallai teljesen kicsinálta a Bayern-játékost

A szakmai stáb számára a magyar válogatott labdarúgó, Sallai Roland az ideális jobbhátvéd, ezért török lapértesülések szerint nem is tartják meg a Bayern Münchentől kölcsönvett játékost, Sacha Boey-t – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Sallaira és Singóra számít Okan Buruk vezetőedző, Boey-ra nem (Fotó: Ozan Kose/AFP)

A török ajansspor.com értesülése szerint többet vártak a 25 éves francia játékostól, ezért nem érvényesítik a szerződésében szereplő 15 millió eurós vételi opciót. A lap megemlítette, hogy a szakmai stáb Sallai Rolandot és Wilfried Singót tartja ideálisnak a csapat számára abban a pozícióban. A magyar válogatott játékos azok után, hogy néhány meccsig támadó lehetett, legutóbb már ismét jobbhátvédként szerepelt, és arról írtak, hogy ez várható a hétvégi, Fenerbahce elleni nagy, hazai rangadón is.